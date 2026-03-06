ฟินแลนด์ หารือยกเลิกกฎหมาย อนุญาตให้ประเทศครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
ฟินแลนด์ เตรียมยกเลิกกฎหมายห้ามครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ กฎหมายเก่าแก่ของประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกัน หลังรัสเซียบุกยูเครน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ฟินแลนด์ หารือยกเลิกคำสั่งห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2530
โดย แอนติ แฮคคิเนน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของฟินแลนด์และยุโรปเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกรุกอย่างเต็มรูปแบบต่อยูเครน พร้อมระบุด้วยว่าการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวจะทำให้ฟินแลนด์นั้นสอดคล้องกับนโยบายป้องกันขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กล่าวอีกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้การนำเข้านิวเคลียร์ หรือครอบครองนิวเคลียร์ในฟินแลนด์นั้นมีความเป็นไปได้ พร้อมย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันทางทหารของฟินแลนด์ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธมิตร และเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการป้องปรามและการป้องกันร่วมกันของ NATO
ภายใต้กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ของฟินแลนด์ในปี 2530 การนำเข้า การผลิต การครอบครอง และการจุดระเบิดวัตถุระเบิดนิวเคลียร์เป็นสิ่งต้องห้ามในดินแดนฟินแลนด์ แม้ในช่วงเวลาสงครามก็ตาม
โดยฟินแลนด์ละทิ้งความเป็นกลางทางการทหารและเข้าร่วมกับ NATO ในปี 2566 หลังเกิดความกังวลว่าจะถูกรัสเซียรุกราน
