นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้

นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ คิดว่าแค่สำลัก สุดท้ายเจ้าตัวตั้งสติเอาออกมาได้ ทำแฟนคลับเป็นห่วงหนัก
หวิดสิ้นชื่อเลยทีเดียว เมื่อนักแสดงสาวและยูทูบเบอร์สายอารมณ์ดี อย่าง มิ้นท์ นวินดา เกือบเอาชีวิตไม่รอด หลังลูกชิ้นติดคอ ขณะถ่ายรายการ ยิ่งรู้จักยิ่งVlogเธอ ที่ร้านขนมจีนแม่มาลา ของ เท่ง เถิดเทิง
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกเอาไว้ในรายการเทปนี้ด้วย ซึ่งเผยให้เห็นนาทีที่ มิ้นท์ นวินดา กำลังจะลองชิมขนมจีนแม่มาลา โดยเธอใน 1 คำที่เธอชิมนั้นมีทั้งลูกชิ้นปลา และเส้นขนมจีน เมื่อเอาเข้าปากไปลูกชิ้นกลับลื่นไถลลงคอทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เคี้ยว
ในคลิปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มิ้นท์ ตื่นตระหนก ดวงตาเบิกโพรง และมือกวัดไกวไปจับ เท่ง เถิดเทิง และ พลอย รัญดภา ด้วยความตกใจขั้นสุด เพื่อบอกและขอความช่วยเหลือ ซึ่งทุกคนในกองถ่ายวันนั้นเข้าใจว่ามิ้นท์สำลักเพราะความเผ็ด ก่อนจะรวบรวมสติแล้วพูดออกมาว่า “ลูกชิ้นติดคอ” จากนั้นก็ขย้อนลูกชิ้นหลุดออกมาทั้งลูกได้สำเร็จ
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยสาวมิ้นท์ นวินดา กันยกใหญ่ และต่างก็แนะให้ทีมงานต้องเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นสักหน่อยเกี่ยวกับอาการอาหารติดคอ จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก เพราะมันเป็นอันตรายถึงชีวิต ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ลูกชิ้นสามารถหลุดออกมาเองได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว
- สาวสาธิตวิธีปฐมพยาบาล อาหารติดคอเด็ก ทำขำสนั่นโซเชียล
- ‘อ้วน รังสิต-มะม่วง’ แชร์คลิป ‘น้องโรฮา’ อาหารติดคอ อุทาหรณ์สอนพ่อแม่ สติสำคัญมาก
อ้างอิงจาก : FB ปักหมุดชาแนล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: