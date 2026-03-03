สงคราม AI พ่นพิษ สหรัฐใช้ “Claude” ถล่มอิหร่าน หวั่นลดบทบาทมนุษย์
โลกเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามเทคโนโลยี เมื่อผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงมาใช้เพื่อย่อระยะเวลาการตัดสินใจโจมตีให้เหลือเพียงเสี้ยววินาที หรือที่เรียกว่า “เร็วกว่าความเร็วของความคิด” ท่ามกลางความกังวลว่ามนุษย์กำลังถูกลดบทบาทเหลือเพียงผู้ “ประทับตรา” อนุมัติแผนสังหารที่เครื่องจักรคำนวณมาให้
มีรายงานจากสื่อต่างประเทศอ้างว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้นำโมเดลเอไอ (AI) “Claude” ของบริษัทแอนโทรพิก (Anthropic) มาปรับใช้ร่วมกับระบบของบริษัท Palantir เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล ทั้งภาพจากโดรน การดักฟังโทรคมนาคม และข้อมูลข่าวกรองภาคสนาม เพื่อคัดกรองและลำดับความสำคัญของเป้าหมาย รวมถึงแนะนำอาวุธที่เหมาะสมที่สุดในคลังแสง
เคร็ก โจนส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่การสังหารจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ระบุว่า นี่คือการโจมตีระดับล้างบางที่ทำได้พร้อมกันในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นวันหรือสัปดาห์เหมือนในอดีตเอไอช่วยให้การลอบสังหารผู้นำและการทำลายฐานยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นได้ในพริบตา
เหล่านักวิชาการแสดงความกังวลถึงปรากฏการณ์ “การบีบอัดการตัดสินใจ” ที่เอไอนำเสนอทางเลือกในการโจมตีภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารหรือนักกฎหมายมีเวลาตรวจสอบความถูกต้องน้อยเกินไป จนอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตพลเรือนอย่างมหาศาล
ตัวอย่างที่เด่นชัดคือเหตุระเบิดถล่มโรงเรียนประถมหญิงล้วนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 165 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก โดยคาดว่าเป็นผลจากการคำนวณที่ผิดพลาดของระบบ เอไอที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นค่ายทหาร
ศ.เดวิด เลสลี ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมเทคโนโลยี เตือนถึงสภาวะการที่มนุษย์โยนภาระการคิดวิเคราะห์ไปให้เครื่องจักรจนเกิดความรู้สึก “ห่างเหิน” จากผลกระทบของการฆ่า เพราะเชื่อว่า เอไอได้ทำการตัดสินใจที่ “ดีที่สุด” มาให้แล้ว
แม้ทางอิหร่านจะเคยอ้างในปี 2025 ว่า ใช้เอไอในการควบคุมระบบขีปนาวุธ แต่เมื่อเทียบกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และอิสราเอลแล้ว ศักยภาพด้านเอไอของอิหร่านยังถือว่า ล้าหลังอยู่มากเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตรขัดขวางการเข้าถึงชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง.
