ผวา “ไอ้โม่ง” นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ่ม คนพื้นที่ควักมือถือเก็บหลักฐาน จี้ตร.รีบมาหิ้ว

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 17:47 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 17:47 น.
ไอ้โม่งบางบาล อยุธยา
พิกัดอยุธยา! ไม่รู้ผีห่าซาตานที่ไหนเข้าสิงไอ้โม่งชุดส้ม นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ๋ม แจ้งริมถนนเข้าศูนย์กำจัดขยะบางบาล ไม่สนโลกไม่แคร์สายตาใคร พยานเผยพฤติกรรมสุดหลอน ชอบโชว์ของสงวนซ้ำซาก จี้ตำรวจลากตัวมาดัดนิสัยก่อนเกิดเหตุบานปลาย

เป็นประเด็นข่าวที่ต้องบอกว่า “เกินเบอร์” ไปมากสำหรับพฤติกรรมของชายปริศนารายหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จู่ๆ ก็นึกครึ้มอกครึ้มใจ เปลี่ยนถนนสาธารณะให้กลายเป็นเวทีแสดงหนังสดส่วนตัว แบบไม่เกรงใจหน้าอินทร์หน้าพรหมหรือแดดเมืองไทยที่ร้อนระอุใดๆ แม้แต่น้อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงตรงของวันนี้ (23 ก.พ.) 9 บริเวณถนนทางเข้าศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล

นายสันติ พลเมืองดีผู้บันทึกหลักฐานความอุจาดนี้ไว้ได้เล่าว่า ขณะที่ตนเองกไลังขับรถไปทำงานปกติ จู่ๆ กลับต้องมาเจอภาพบาดตาบาดใจ เมื่อเหลือบไปเห็นชายรูปร่างสันทัด แต่งกายด้วยการสวมหมวกไอ้โม่งสีดำปิดบังใบหน้ามิดชิด ใส่เสื้อสีส้มเด่นเป็นสง่าแต่น่าเสียดายที่ความเด่นนั้นไม่ได้อยู่ในทางที่สร้างสรรค์ เพราะเจ้าตัวกำลังนอนสไลด์หนอน สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองชนิดเปิดโชว์กลางแจ้งอย่างหน้าตาเฉย

พฤติกรรมนี้ไม่ได้ทำแค่หลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่เป็นการนอนอาบแดดโชว์อาวุธลับแบบโจ่งครึ่ม ทั้งที่มีรถขยะและประชาชนสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา พอนายสันติตะโกนถามด้วยความสงสัยว่า “ทำอะไรน่ะ!” พ่อหนุ่มชุดส้มจอมโชว์รายนี้ก็ถึงกับวงแตก รีบกระโดดหนีหายเข้าป่าข้างทางไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้เพียงความงุนงงและกลิ่นอายความไม่ปลอดภัยให้กับคนพื้นที่

ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก! เพราะอมรินทร์ทีวีได้เปิดรายงานชวนหวั่นใจ เมื่อไอ้โม่งรายนี้เคยไปปรากฏตัวทำกิจกรรมนันทนาการส่วนตัวแบบนี้มาแล้วที่ปั๊มน้ำมันริมถนนสาย 347 สดๆ ร้อนๆ เมื่อม.ค.ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็น “ขาประจำ” ที่ทำเอาผู้หญิงและเด็กในพื้นที่แทบไม่กล้าสัญจรผ่านเส้นทางเปลี่ยวเพียงลำพัง เพราะเกรงว่าลำพังแค่ “โชว์” อาจจะยังไม่พอใจ หากวันดีคืนดีเกิดหน้ามืดตามัวขึ้นมา จะกลายเป็นเหตุสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

ล่าสุดชาวบ้านในตำบลมหาพราหมณ์ส่งเสียงสะท้อนมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจ สภ.บางบาล ว่าอย่าปล่อยให้ “ไอ้โม่งส้ม” รายนี้ลอยนวลไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ หรือทำลายศีลธรรมอันดีของเมืองกรุงเก่าไปมากกว่านี้ ควรจะเร่งลากตัวมาสอบสวนว่ามีอาการทางจิตหรือแค่ “คึก” ผิดที่ผิดทางกันแน่ เพื่อคืนความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน.

ที่เกิดเหตุบริเวณถนนทางเข้าศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ ตำบลมหาพราหมณ์อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผวาไอ้โม่งชุดส้มสไลด์หนอนโชว์กลางแยกบางบาล อยุธยา
ชาวบ้านในตำบลมหาพราหมณ์ส่งเสียงสะท้อนมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจ สภ.บางบาล
เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 17:47 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 17:47 น.
