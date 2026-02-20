ศาลตัดสิน ชายออสเตรียมีความผิด ปล่อยแฟนสาวเสียชีวิตใกล้ยอดภูเขา
ศาลตัดสิน ชายออสเตรียมีความผิด ปล่อยแฟนสาวเสียชีวิตใกล้ยอดภูเขา ขณะที่เขาลงมาขอความช่วยเหลือ ชี้ฐานะนักปีนเขามากประสบการณ์ควรจะตัดสินได้ดีกว่านี้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลพิพากษาให้นายโทมัส พี นักปีนเขามีความผิด ภายหลังถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้แฟนสาวเสียชีวิต ขณะไปร่วมปีนเขากลอสกร็อกเนอร์ หนึ่งเขาที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรีย เมื่อช่วงมกราคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้นายโทมัสถูกกล่าวหาว่าทิ้งแฟนสาวโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเกือบยอดเขา ทำให้แฟนสาววัย 33 ปีเสียชีวิต ซึ่งอัยการระบุว่าในฐานะนักปีนเขาที่เชี่ยวชาญและเป็นผู้ดูแลคณะควรจะรู้ตัวว่าจะถอยเมื่อไหร่ และล้มเหลวในการขอความช่วยเหลือให้กับแฟนสาวของเขา พร้อมย้ำว่าในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์เขาไม่ควรตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ซึ่งในระหว่างการขึ้นศาลอดีตแฟนสาวของผู้ต้องหาเคยเล่าว่า เธอเองก็เคยถูกทิ้ง ขณะที่พวกเขาเองก็เคยปีนเขากลอสกร็อกเนอร์เมื่อปี 2566
ด้านแฟนหนุ่มปฏิเสธข้อกล่าวหา และเขารู้สึกเสียใจ แต่ก็โต้กลับว่าแฟนสาวของเขาก็มีประสบการณ์ปีนเขาเหมือนกัน และเธอรู้ดีถึงความอันตราย
ศาลได้ดูหลักฐานซึ่งเป็นภาพถ่ายภูเขา และแสดงให้เห็นจากแสงไฟว่าทั้งคู่ยังคงปีนขึ้นยอดเขาต่อ และไม่มีท่าทีขอแสดงความช่วยเหลือแต่อย่างใด นอกจากนี้ศาลซึ่งก็เป็นนักปีนเขาเหมือนกัน รู้ดีว่านายโทมัสเป็นนักปีนเขาที่เก่ง แต่แฟนสาวเขานั้นประสบการณ์น้อยกว่าเขามาก
และจากการพิเคราะห์ของศาลนั้นจึงพิพากษาให้นายโทมัส พี มีความผิดฐานการฆ่าคนโดยประมาทอย่างร้ายแรง ได้รับโทษจำคุกรอลงอาญา 5 เดือน และปรับเงิน 350,000 บาท (9,600 ยูโร)
