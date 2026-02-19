ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวเร่งนำตัวคุรพ่อส่งโรงพยาบาล ล่าสุดรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ไทยรัฐบันเทิง รายงานว่า เด๋อ ดอกสะเดา ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน โดยทางลูกสาว “เปิ้ล ณภัทร” เผยรายละเอียดเบื้องต้นว่า “พ่อมีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง” ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน และยังไม่มีรายงานอาการล่าสุด หากมีความคืยหน้าอย่างไร ทีมข่าวจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม 2568 เด๋อ ดอกสะเดา เกิดล้มป่วยลงด้วยโรคสโตรก (Stroke) หรือภาวะหลอดเลือดสมอง อาการหนักถึงขั้นต้องถูกเจาะคอเลยทีเดียว และเป็นซ้ำถึง 2 ครั้งด้วยกัน ซึ่งตลอดเวลาการรักษาในช่วงแรกไม่มีใครทราบเรื่องเลย มาเห็นเป็นข่าวอีกทีก็คือตอนที่ สังข์ ดอกสะเดา เดินทางไปเยี่ยมทีร่โรงพยาบาลและโพสต์รูปลง จนทำให้แฟนคลับต่างก็เป็นห่วงตลกอาวุโสท่านนี้เป็นอย่างมาก
กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่า เด๋อ ดอกสะเดา เกิดอาการเกร็งและตาค้าง ทำให้ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวต้องรีบนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ขณะนี้ทำการรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉิน และยังไม่มีอัปเดตความคืบหน้าของอาการ
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐบันเทิง
