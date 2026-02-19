เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตไม่ถึงสามแสนบาท ชี้ยอดเงินขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ส่งสมทบในปัจจุบัน หากคนจ่ายน้อยยอดเงินก็ลดลง
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 อัปเดตประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังมีประชาชนหลายคนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามายังเพจ สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับยอดเงินชดเชยที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิต
เพจ ซ้อเปา ตัวอย่างกรณีสมาชิกคาดหวังเงินจำนวนสามแสนบาท แต่สมาคมจ่ายเงินให้ทายาทเพียงห้าหมื่นบาทเท่านั้น สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนสมาชิกในสมาคมลดลงอย่างต่อเนื่อง สมาชิกหลายคนลาออก ยกเลิกสัญญา หรือหยุดส่งเงินสมทบ จำนวนคนที่ร่วมจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือกันจึงน้อยลง ปัจจัยนี้ทำให้เงินกองทุนรวมลดลงตามไปด้วย
ทางเพจอธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวเลขสามแสนบาทเป็นเพียงวงเงินสูงสุดตามระเบียบของสมาคม ตัวเลขนี้ไม่ใช่ยอดเงินตายตัวที่สมาชิกจะได้รับอย่างแน่นอน สมาคมจะจ่ายเงินโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่จริง ณ วันที่สมาชิกรายนั้นเสียชีวิต
สมาคมบางแห่งพยายามแก้ปัญหาโดยให้สมาชิกปัจจุบันไปหาสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่ม สมาคมตั้งเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกครบตามจำนวนที่กำหนด หากหาสมาชิกไม่ถึงเป้า ทายาทก็จะไม่ได้เงินก้อนนั้น ปัญหานี้สะสมจนสมาคมหลายแห่งประสบวิกฤตทางการเงิน สมาคมแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวและต้องมีคำสั่งยุติการดำเนินกิจการในที่สุด
อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger
- เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม
- เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า
- พม. เคลียร์ปมสั่งยุบ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ยันเป็นอำนาจท้องถิ่น เงินเหลือห้ามแบ่งสมาชิก
อ้างอิงข้อมูลจาก : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: