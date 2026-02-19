ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 14:02 น.
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตไม่ถึงสามแสนบาท ชี้ยอดเงินขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ส่งสมทบในปัจจุบัน หากคนจ่ายน้อยยอดเงินก็ลดลง

เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 อัปเดตประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังมีประชาชนหลายคนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามายังเพจ สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับยอดเงินชดเชยที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิต

เพจ ซ้อเปา ตัวอย่างกรณีสมาชิกคาดหวังเงินจำนวนสามแสนบาท แต่สมาคมจ่ายเงินให้ทายาทเพียงห้าหมื่นบาทเท่านั้น สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนสมาชิกในสมาคมลดลงอย่างต่อเนื่อง สมาชิกหลายคนลาออก ยกเลิกสัญญา หรือหยุดส่งเงินสมทบ จำนวนคนที่ร่วมจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือกันจึงน้อยลง ปัจจัยนี้ทำให้เงินกองทุนรวมลดลงตามไปด้วย

ทางเพจอธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวเลขสามแสนบาทเป็นเพียงวงเงินสูงสุดตามระเบียบของสมาคม ตัวเลขนี้ไม่ใช่ยอดเงินตายตัวที่สมาชิกจะได้รับอย่างแน่นอน สมาคมจะจ่ายเงินโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่จริง ณ วันที่สมาชิกรายนั้นเสียชีวิต

สมาคมบางแห่งพยายามแก้ปัญหาโดยให้สมาชิกปัจจุบันไปหาสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่ม สมาคมตั้งเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกครบตามจำนวนที่กำหนด หากหาสมาชิกไม่ถึงเป้า ทายาทก็จะไม่ได้เงินก้อนนั้น ปัญหานี้สะสมจนสมาคมหลายแห่งประสบวิกฤตทางการเงิน สมาคมแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวและต้องมีคำสั่งยุติการดำเนินกิจการในที่สุด

สาเหตุหลักๆ คือ สมาชิกเหลือน้อยลงมาก ถ้าสมาชิกลาออก
อ้างอิงข้อมูลจาก : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 14:02 น.
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

