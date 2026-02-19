ทีมสารวัตรแจ๊ะ ทำถึง เชิดสิงโตจับคนร้าย เย้ยตร.ตามตัวไม่ได้ ฉลองตรุษจีนในห้องขัง
สืบนครบาลโชว์กึ๋น ปิดคดีลักทรัพย์ต่อเนื่อง 9 คดี หลังคนร้ายมั่นใจตำรวจตามจับไม่ได้เพราะไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ สุดท้ายจนมุมทีมงาน “รองจ๋อ” ฉลองตรุษจีนในห้องขังแทน
เพจดาวแปดแฉก เผยคลิป พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือ “รองจ๋อ” พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ หรือ “สารวัตรแจ๊ะ” นำกำลังชุดสืบสวนนครบาล เข้าจับกุม นายโจโจ้ อายุ 33 ปี บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.963/2569 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานและบุกรุกเคหสถาน
ปฏิบัติการได้รับเสียงชื่นชมในการวางแผนจับกุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการอำพรางตัวแฝงเข้าไปกับคณะเชิดสิงโตในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเข้าประชิดตัวและรวบตัวผู้ต้องหาแบบไม่ทันตั้งตัว ถือเป็นการใช้ยุทธวิธีที่พลิกแพลงตามสถานการณ์ของชุดสืบสวน เพื่อจัดการกับคนร้ายที่ระมัดระวังตัว
ข้อมูลจากการแกะรอยพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมท้าทายกฎหมายอย่างชัดเจน ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะนายโจโจ้หันมายิ้มเยาะเย้ยใส่กล้อง ด้วยความชะล่าใจและมั่นใจว่าตนเองไม่มีข้อมูลปรากฏในฐานระบบทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีบัตรประชาชน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถระบุตัวตนและติดตามจับกุมได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่ได้ละความพยายาม รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถติดตามตัวได้ในที่สุด จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า นายโจโจ้ เคยก่อคดีมาแล้วอย่างโชกโชน ทั้งคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์รวมกว่า 9 คดี การจับกุมครั้งนี้จึงเป็นการยุติพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายในช่วงเทศกาลตรุษจีน
