ทีมสารวัตรแจ๊ะ ทำถึง เชิดสิงโตจับคนร้าย เย้ยตร.ตามตัวไม่ได้ ฉลองตรุษจีนในห้องขัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 11:07 น.
ทีมสารวัตรแจ๊ะ ทำถึง เชิดสิงโตจับคนร้าย เย้ยตร.ตามตัวไม่ได้ ฉลองตรุษจีนในห้องขัง

สืบนครบาลโชว์กึ๋น ปิดคดีลักทรัพย์ต่อเนื่อง 9 คดี หลังคนร้ายมั่นใจตำรวจตามจับไม่ได้เพราะไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ สุดท้ายจนมุมทีมงาน “รองจ๋อ” ฉลองตรุษจีนในห้องขังแทน

เพจดาวแปดแฉก เผยคลิป พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือ “รองจ๋อ” พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ หรือ “สารวัตรแจ๊ะ” นำกำลังชุดสืบสวนนครบาล เข้าจับกุม นายโจโจ้ อายุ 33 ปี บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.963/2569 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานและบุกรุกเคหสถาน

ปฏิบัติการได้รับเสียงชื่นชมในการวางแผนจับกุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการอำพรางตัวแฝงเข้าไปกับคณะเชิดสิงโตในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเข้าประชิดตัวและรวบตัวผู้ต้องหาแบบไม่ทันตั้งตัว ถือเป็นการใช้ยุทธวิธีที่พลิกแพลงตามสถานการณ์ของชุดสืบสวน เพื่อจัดการกับคนร้ายที่ระมัดระวังตัว

ข้อมูลจากการแกะรอยพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมท้าทายกฎหมายอย่างชัดเจน ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะนายโจโจ้หันมายิ้มเยาะเย้ยใส่กล้อง ด้วยความชะล่าใจและมั่นใจว่าตนเองไม่มีข้อมูลปรากฏในฐานระบบทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีบัตรประชาชน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถระบุตัวตนและติดตามจับกุมได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่ได้ละความพยายาม รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถติดตามตัวได้ในที่สุด จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า นายโจโจ้ เคยก่อคดีมาแล้วอย่างโชกโชน ทั้งคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์รวมกว่า 9 คดี การจับกุมครั้งนี้จึงเป็นการยุติพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

20 นาที ที่แล้ว
เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

29 นาที ที่แล้ว
แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

41 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

50 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

55 นาที ที่แล้ว
“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
