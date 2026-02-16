ข่าว

คุณพระช่วยของแท้! ไวรัลสนั่น “หลวงพี่กู้ภัย” สละบาตร คว้าถังดับเพลิงช่วยญาติโยม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 09:39 น.
104
คุณพระช่วยดับไฟรถ

จบคลิปอยากทราบทันที ก่อนเข้าร่มกาสวพัตร์ ท่านได้ร่ำเรียนวิชาแขนงไหนมา เปิดนาทีฮีโร่ผ้าเหลือง! พระพิเชษฐ์ อดีตเจ้าหน้าที่กู้ชีพสวมหัวใจสิงห์ วิ่งวุ่นหาถังดับเพลิง 6 ถังรวด สู้ไฟลุกท่วมใต้ท้องรถย่านลำลูกกา

กลายเป็นภาพไวรัลที่เรียกเสียงชื่นชมไปทั่วโลกออนไลน์กับนิยามคำว่า “คุณพระช่วย” ของจริง! เมื่อมีการแชร์คลิปนาทีชีวิตขณะเพลิงกำลังโหมไหม้รถยนต์คันหนึ่งอย่างหนัก แต่ท่ามกลางเปลวไฟและความโกลาหล กลับปรากฏภาพพระภิกษุรูปหนึ่งกระโจนเข้าใส่เหตุการณ์พร้อมถังดับเพลิงในมือ ชนิดที่โยมแถวนั้นต้องตะลึงในความคล่องแคล่ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา บริเวณถนนเลียบคลอง 4 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขณะที่ พระพิเชษฐ์ สุปภาโต พระลูกวัดวัดคลองชัน กำลังออกเดินบิณฑบาตตามกิจวัตรสงฆ์ จู่ๆ เสียงตะโกน “ไฟไหม้!” ก็ดังขึ้น เมื่อหันไปพบรถยนต์คันหนึ่งมีเพลิงลุกไหม้รุนแรงใต้ท้องรถ ท่านไม่รอช้า รีบวางบาตรแล้วรุดเข้าสอบถามทันที เมื่อรู้ว่าเจ้าของรถไม่มีอุปกรณ์ดับไฟจึงรีบงัดวิชาเก่าออกมาใช้ทันควัน

คุณพระช่วย! ฮีโร่ผ้าเหลืองสละบาตรคว้าถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟ
ภาพ @Facebook

ความพีคของเรื่องนี้อยู่ที่พระพิเชษฐ์ไม่ใช่พระธรรมดา แต่ท่านคือ “อดีตเจ้าหน้าที่กู้ชีพ” ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ผ่านการอบรมระดับ EMT-B หรือ “พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)” มาอย่างโชกโชน! และด้วยสัญชาตญาณกู้ภัยจึงทราบทันทีว่า ร้านสะดวกซื้อ คือคลังแสงถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด

พระพิเชษฐ์เล่านาทีระทึกว่า ท่านรีบวิ่งไปเอาถังดับเพลิงจากร้านสะดวกซื้อมา 4 ถัง และจากตลาดใกล้เคียงอีก 2 ถัง รวมเป็น 6 ถัง ระดมฉีดสกัดเพลิงอย่างสุดกำลัง แต่เนื่องจากสายท่อน้ำมันรั่วทำให้ไฟลุกลามไม่หยุด เมื่อประเมินสถานการณ์ด้วยวิชาชีพเก่าว่าเกินกำลัง ท่านจึงสั่งให้ทุกคน “ถอยห่าง” เพื่อความปลอดภัยตามหลักสากล ก่อนรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามารับช่วงต่อ

“ก่อนบวชอาตมาเคยทำงานกู้ชีพ อบรมเรื่องอัคคีภัยมาหมดแล้ว ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สติสำคัญที่สุด เพราะหลายคนมักทำอะไรไม่ถูก” พระพิเชษฐ์กล่าวทิ้งท้ายด้วยความเมตตา พร้อมยืนยันว่าเจ้าของรถปลอดภัยดี

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ความรู้ติดตัว” ไม่เคยจางหายไปแม้จะเปลี่ยนสถานะจากกู้ชีพมาเป็นผู้ทรงศีล งานนี้หลวงพี่ได้ใจคนไทยไปเต็มๆ เพราะนอกจากจะบิณฑบาตโปรดสัตว์แล้ว ยังโปรดโยมให้รอดพ้นจากกองเพลิงอีกด้วย สาธุ!

ขอบคุณข้อมูล : เครือข่ายพิทักษ์สังคม , ช่อง 7

ครั้งหนึ่งเคยเป็นกู้ภัย ก็ยังคงเป็นกู้ภัย: หลวงพี่อดีตเจ้าหน้าที่กู้ชีพสู้ไฟไหม้รถ
ภาพ @Facebook
พระช่วยด้วย! คลิปไวรัลเผยภาพฮีโร่ผ้าเหลืองเข้าสยบเพลิงไหม้
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

