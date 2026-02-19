ข่าว

สลดเช้ามืด รถตู้แหกโค้ง ชนประสานงา 3 คันรวด ดับ 3 เจ็บระนาว 16 ราย กระเด็นเกลื่อนนอกรถ

125

สลดรับรุ่งสาง รถตู้แหกโค้งข้ามเลนพุ่งชนประสานงา 3 คันรวดที่ศรีราชา ดับ 3 เจ็บระนาว 16 ราย

ชลบุรี เกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา บนถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา รถตู้เสียหลักแหกโค้งข้ามเลนพุ่งชนประสานงากับรถตู้อีกคันและรถอเนกประสงค์ มีผู้เสียชีวิตทันที 3 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก

บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงก่อนถึงสะพานบ้านนา (ฝั่งมุ่งหน้าเข้าพัทยา) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบรถยนต์ประสบเหตุเสียหายยับเยินรวม 3 คัน ได้แก่

  1. รถตู้ โตโยต้า ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพพลิกคว่ำ พังยับเยิน

  2. รถตู้ โตโยต้า ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพด้านหน้าพังเสียหาย

  3. รถยนต์ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ป้ายทะเบียนชลบุรี สภาพด้านหน้าพังยับเยิน

แรงกระแทกทำให้ผู้โดยสารกระเด็นออกมานอกตัวรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือ พบผู้ประสบเหตุรวม 19 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 3 ราย (ชาย 2 ราย, หญิง 1 ราย) หนึ่งในนั้นคือ นายทวีชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี คนขับรถตู้ ซึ่งร่างกระเด็นออกมานอกรถ ผู้บาดเจ็บ 16 ราย (ชาย 3 ราย, หญิง 10 ราย, เด็ก 3 ราย)

สาเหตุเบื้องต้น ทราบว่ารถตู้คู่กรณีมุ่งหน้าเข้าศรีราชา ได้เสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนกับรถตู้คันกลางมุ่งหน้าพัทยา อย่างจัง ก่อนจะกระเด็นไปชนกับรถของผู้บาดเจ็บ ส่งผลให้รถพลิกคว่ำและมีผู้โดยสารกระเด็นออกมา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้ปฐมพยาบาล ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ รพ.วิภารามแหลมฉบัง, รพ.อ่าวอุดม และ รพ.สมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ส่วนร่างผู้เสียชีวิตถูกนำส่งชันสูตรที่ รพ.แหลมฉบัง เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและประสานญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไป

