คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:43 น.
ศาลสั่งจำคุก 12 ปี อดีตภารโรงหื่นลวงละเมิดเด็กในโรงเรียน ช็อกอายุน้อยสุด 12 ปี จนมุมตำรวจเพราะซ้อนแผน แชทล่อซื้อ เหยื่อเล่านาทีทรมาน บาดแผลติดตัวตลอดชีวิต

สำนักข่าวต่างประเทศ dailymail รายงานเหตุกรณี สจวร์ต วิลเลียมส์ อดีตพนักงานดูแลโรงเรียน (นักการภารโรง) ชาวอังกฤษ วัย 57 ปี ถูกศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 12 ปี หลังใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเป็นเกราะบังหน้า เพื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงหลายคนมานานหลายปี ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศถึง 17 กระทง โดยมีพฤติกรรมอาศัยจังหวะและโอกาสเข้าหาเหยื่อที่ยังเป็นเยาวชน

เขาถูกจับกุมมาตอนที่พยายามหาเหยื่อรายใหม่ผ่านทางโลกออนไลน์ วิลเลียมส์ส่งข้อความและรูปภาพไม่เหมาะสมเพื่อล่อลวงเด็กหญิงวัย 12 ปี และนัดหมายออกมาพบเจอกัน แต่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขากำลังส่งข้อความหาอยู่นั้น คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ที่ปลอมตัวมาเพื่อดักจับผู้กระทำความผิด ทำให้เขาถูกบุกจับกุมตัวถึงบ้านพัก

หลังจากถูกจับกุมครั้งแรกและได้รับการประกันตัว วิลเลียมส์ยังคงพยายามก่อเหตุซ้ำ โดยส่งข้อความกดดันเพื่อนัดเจอเหยื่อรายใหม่ที่เขาคิดว่าเป็นเด็กหญิงวัย 13 ปี ซึ่งสุดท้ายก็เป็นบัญชีอวตารของตำรวจที่สร้างขึ้นเพื่อดักจับคนร้ายอีกเช่นเคย

จากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในโทรศัพท์มือถือของวิลเลียมส์ เจ้าหน้าที่พบหลักฐานความผิดจำนวนมาก ได้แก่ ภาพลามกอนาจารของเด็กจำนวน 39 ภาพ แบ่งเป็นระดับความรุนแรง B จำนวน 5 ภาพ และ C จำนวน 34 ภาพ ระหว่างการไต่สวนนาน 12 วัน ผู้ก่อเหตุเผลอหลุดปากยอมรับสารภาพความผิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพลามกเด็กอีก 2 กระทงกลางศาล

ภายหลังข่าวการจับกุม สจวร์ต วิลเลียมส์ มีเหยื่ออีก 4 คนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะเหยื่อ พวกเธอตัดสินใจเข้าแจ้งความว่าเคยถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่เพนเวิร์ธแธม และ ลิธัม ซึ่งบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่เขาทำงานเป็นภารโรงในโรงเรียน

ก่อนการตัดสินโทษ เหยื่อสาวได้ส่งแถลงการณ์ต่อศาล บอกเล่าถึงผลกระทบทางจิตใจที่ได้รับ “เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตฉันอย่างมาก แม้คดีในศาลจะจบลง แต่ผลของการกระทำของวิลเลียมส์ยังคงอยู่ ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลทางใจ ความหวาดระแวง และรู้สึกปลอดภัยตลอดไป”

ขณะที่เหยื่อรายที่ 2 เล่าว่า “ฉันเก็บเงียบมาหลายปีเพราะคิดว่าแผลใจของฉันมันไม่หนักหนาพอ เมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันสำคัญ… ฉันหวังว่าสจวร์ตจะสำนึกถึงสิ่งที่คุณก่อ หวังว่าคุณจะไปรักษาพฤติกรรมวิปริตของตัวเอง เพราะสิ่งที่คุณทำมันทำลายชีวิตคนอื่น”

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เปิดเผยหลังการสืบสวนว่า วิลเลียมส์เป็นพวกใคร่เด็กที่น่ารังเกียจ เพราะฉวยโอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ที่ควรได้รับความไว้วางใจมาทำร้ายเด็ก

ทั้งนี้ ตำรวจยังฝากเตือนไปยังผู้กระทำความผิดทางเพศทุกคนว่าไม่มีใครซ่อนอยู่หลังหน้าจอได้ เจ้าหน้าที่จะไล่ล่าผู้ที่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์หรือทำร้ายเด็กไม่ว่าจะในโลกออนไลน์หรือชีวิตจริง และขอให้เหยื่อทุกคนกล้าที่จะออกมาขอความช่วยเหลือ เพื่อทวงคืนความยุติธรรม

ข้อมูลจาก : dailymail

