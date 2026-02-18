คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต
ศาลสั่งจำคุก 12 ปี อดีตภารโรงหื่นลวงละเมิดเด็กในโรงเรียน ช็อกอายุน้อยสุด 12 ปี จนมุมตำรวจเพราะซ้อนแผน แชทล่อซื้อ เหยื่อเล่านาทีทรมาน บาดแผลติดตัวตลอดชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศ dailymail รายงานเหตุกรณี สจวร์ต วิลเลียมส์ อดีตพนักงานดูแลโรงเรียน (นักการภารโรง) ชาวอังกฤษ วัย 57 ปี ถูกศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 12 ปี หลังใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเป็นเกราะบังหน้า เพื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงหลายคนมานานหลายปี ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศถึง 17 กระทง โดยมีพฤติกรรมอาศัยจังหวะและโอกาสเข้าหาเหยื่อที่ยังเป็นเยาวชน
เขาถูกจับกุมมาตอนที่พยายามหาเหยื่อรายใหม่ผ่านทางโลกออนไลน์ วิลเลียมส์ส่งข้อความและรูปภาพไม่เหมาะสมเพื่อล่อลวงเด็กหญิงวัย 12 ปี และนัดหมายออกมาพบเจอกัน แต่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขากำลังส่งข้อความหาอยู่นั้น คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ที่ปลอมตัวมาเพื่อดักจับผู้กระทำความผิด ทำให้เขาถูกบุกจับกุมตัวถึงบ้านพัก
หลังจากถูกจับกุมครั้งแรกและได้รับการประกันตัว วิลเลียมส์ยังคงพยายามก่อเหตุซ้ำ โดยส่งข้อความกดดันเพื่อนัดเจอเหยื่อรายใหม่ที่เขาคิดว่าเป็นเด็กหญิงวัย 13 ปี ซึ่งสุดท้ายก็เป็นบัญชีอวตารของตำรวจที่สร้างขึ้นเพื่อดักจับคนร้ายอีกเช่นเคย
จากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในโทรศัพท์มือถือของวิลเลียมส์ เจ้าหน้าที่พบหลักฐานความผิดจำนวนมาก ได้แก่ ภาพลามกอนาจารของเด็กจำนวน 39 ภาพ แบ่งเป็นระดับความรุนแรง B จำนวน 5 ภาพ และ C จำนวน 34 ภาพ ระหว่างการไต่สวนนาน 12 วัน ผู้ก่อเหตุเผลอหลุดปากยอมรับสารภาพความผิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพลามกเด็กอีก 2 กระทงกลางศาล
ภายหลังข่าวการจับกุม สจวร์ต วิลเลียมส์ มีเหยื่ออีก 4 คนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะเหยื่อ พวกเธอตัดสินใจเข้าแจ้งความว่าเคยถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่เพนเวิร์ธแธม และ ลิธัม ซึ่งบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่เขาทำงานเป็นภารโรงในโรงเรียน
ก่อนการตัดสินโทษ เหยื่อสาวได้ส่งแถลงการณ์ต่อศาล บอกเล่าถึงผลกระทบทางจิตใจที่ได้รับ “เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตฉันอย่างมาก แม้คดีในศาลจะจบลง แต่ผลของการกระทำของวิลเลียมส์ยังคงอยู่ ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลทางใจ ความหวาดระแวง และรู้สึกปลอดภัยตลอดไป”
ขณะที่เหยื่อรายที่ 2 เล่าว่า “ฉันเก็บเงียบมาหลายปีเพราะคิดว่าแผลใจของฉันมันไม่หนักหนาพอ เมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันสำคัญ… ฉันหวังว่าสจวร์ตจะสำนึกถึงสิ่งที่คุณก่อ หวังว่าคุณจะไปรักษาพฤติกรรมวิปริตของตัวเอง เพราะสิ่งที่คุณทำมันทำลายชีวิตคนอื่น”
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เปิดเผยหลังการสืบสวนว่า วิลเลียมส์เป็นพวกใคร่เด็กที่น่ารังเกียจ เพราะฉวยโอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ที่ควรได้รับความไว้วางใจมาทำร้ายเด็ก
ทั้งนี้ ตำรวจยังฝากเตือนไปยังผู้กระทำความผิดทางเพศทุกคนว่าไม่มีใครซ่อนอยู่หลังหน้าจอได้ เจ้าหน้าที่จะไล่ล่าผู้ที่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์หรือทำร้ายเด็กไม่ว่าจะในโลกออนไลน์หรือชีวิตจริง และขอให้เหยื่อทุกคนกล้าที่จะออกมาขอความช่วยเหลือ เพื่อทวงคืนความยุติธรรม
