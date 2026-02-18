ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 18:42 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:43 น.
147
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวเศร้า เอ๋ ณัฐนันท์ น้องสาวเพียงคนเดียว เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในวัย 57 ปี สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

จักรภพเปิดเผยว่า น้องสาวมีอาการป่วยเรื้อรังจากสภาวะแคลเซียมแปรปรวนในร่างกายมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับมีโรคหอบหืดแทรกซ้อนในช่วงหลัง แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาร่างกายจะมีอาการดีขึ้นจนครอบครัวเริ่มคลายความกังวล แต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

นักการเมืองดังได้เขียนกลอนไว้อาลัยถึงน้องสาวด้วยความรักและระบุว่าน้องสาวเปรียบเสมือนเพชรยอดสุดของพี่ชาย

“เอ๋จากไปกระทันหันฉับพลันนัก
ต้องส่งรักมากหลายไปภายหลัง
ถึงพี่มีพุทธธรรมช่วยกำบัง
ความเศร้าโศกก็ยังหลั่งพรั่งพรูใจ

จะไม่ลืมน้ำใสใจบริสุทธิ์
เพชรยอดสุดของพี่จะมีไหน
จงเป็นน้องของพี่ทุกชาติไป
แต่หากใจใสทิพย์นิพพานเอย.”

รักเอ๋เกินภาษา

สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล จะจัดขึ้น ณ ศาลา 6 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน โดยจะเริ่มสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรก ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ รวมทั้งหมด 5 คืน (งดสวดวันเสาร์) และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ณ เมรุ 1

ทั้งนี้ นายจักรภพได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความอาลัยว่า แม้จะพยายามใช้หลักพุทธธรรมเข้าข่ม แต่ความโศกเศร้ายังคงพรั่งพรู และจะขอเป็นพี่น้องกันไปทุกชาติหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่ามกลางบุคคลในแวดวงการเมืองและญาติมิตรที่ร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

2 นาที ที่แล้ว
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย ข่าว

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

29 นาที ที่แล้ว
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ข่าวต่างประเทศ

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ ครบ 400 เขต เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์ สุขภาพและการแพทย์

ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 16 ดิ่งลง รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ยานยนต์

5 ข้อดีของการใช้บริการรถตู้ให้เช่า นั่งสบาย ไปได้ยกแก๊ง!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทยักษ์โฆษณาญี่ปุ่น เดนท์สุ เผยผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนสุทธิ 3.28 แสนล้านเยน ข่าวต่างประเทศ

วิกฤต เดนท์สุ บ.โฆษณาญี่ปุ่น สั่งปลดซีอีโอ หลังขาดทุนประวัติศาสตร์ 3.2 แสนล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมบิกินี่เดินงานวัด ข่าว

ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย บันเทิง

ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ต้องฉีดกี่เข็ม ไลฟ์สไตล์

วัคซีน IPD คืออะไร ฉีดกี่เข็มแน่ เด็ก 3-4 เดือนเพิ่งเริ่มฉีดทันไหม สรุปครบจบที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า เศรษฐกิจ

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 18:42 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:43 น.
147
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button