จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน
นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวเศร้า เอ๋ ณัฐนันท์ น้องสาวเพียงคนเดียว เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในวัย 57 ปี สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
จักรภพเปิดเผยว่า น้องสาวมีอาการป่วยเรื้อรังจากสภาวะแคลเซียมแปรปรวนในร่างกายมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับมีโรคหอบหืดแทรกซ้อนในช่วงหลัง แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาร่างกายจะมีอาการดีขึ้นจนครอบครัวเริ่มคลายความกังวล แต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
นักการเมืองดังได้เขียนกลอนไว้อาลัยถึงน้องสาวด้วยความรักและระบุว่าน้องสาวเปรียบเสมือนเพชรยอดสุดของพี่ชาย
“เอ๋จากไปกระทันหันฉับพลันนัก
ต้องส่งรักมากหลายไปภายหลัง
ถึงพี่มีพุทธธรรมช่วยกำบัง
ความเศร้าโศกก็ยังหลั่งพรั่งพรูใจ
จะไม่ลืมน้ำใสใจบริสุทธิ์
เพชรยอดสุดของพี่จะมีไหน
จงเป็นน้องของพี่ทุกชาติไป
แต่หากใจใสทิพย์นิพพานเอย.”
รักเอ๋เกินภาษา
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล จะจัดขึ้น ณ ศาลา 6 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน โดยจะเริ่มสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรก ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ รวมทั้งหมด 5 คืน (งดสวดวันเสาร์) และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ณ เมรุ 1
ทั้งนี้ นายจักรภพได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความอาลัยว่า แม้จะพยายามใช้หลักพุทธธรรมเข้าข่ม แต่ความโศกเศร้ายังคงพรั่งพรู และจะขอเป็นพี่น้องกันไปทุกชาติหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่ามกลางบุคคลในแวดวงการเมืองและญาติมิตรที่ร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้
