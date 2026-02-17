เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

เป้ย ปานวาด เปิดตัวแฟนใหม่เรียก ‘ที่รัก’ หวานกลางไอจี เพื่อนซี้ ‘เมย์’ อดใจไม่ไหวพามาแนะนำด้วย เปิดวาร์ป ‘หมอต้น’ ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม โปรไฟล์หรู เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง-ชะลอวัย
ทำเอาไทม์ไลน์อินสตาแกรมกลายเป็นสีชมพูอีกครั้ง หลังจากที่ปล่อยให้แฟนคลับและชาวเน็ตสงสัยกันมาพักใหญ่ สำหรับคุณแม่คนสวย เป้ย ปานวาด ที่ก่อนหน้านี้ทำเซอร์ไพรส์รับวาเลนไทน์ด้วยการลงภาพเงาคู่กับหนุ่มปริศนาท่ามกลางวิวสวยยามค่ำคืนจนหลายคนจับตามองว่าหนุ่มคนนี้คือใครกันแน่?
ล่าสุดไม่ต้องเดากันแล้ว เพราะแม่เป้ยจัดให้แบบชัดเจน โดยการโพสต์ภาพสวยของตัวเองในทริปท่องเที่ยว แต่ทีเด็ดอยู่ที่แคปชั่นให้เครดิตช่างภาพส่วนตัวว่า คุณต้น ซึ่งงานนี้เจ้าตัวอย่าง หมอต้น หรือ นพ.นิติ ช่วยสกุล ก็ไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจสีแดงดวงโต
แต่ที่พีคกว่าคือการตอบกลับของสาวเป้ยที่ทำเอาคนโสดตายเรียบ เพราะแม่เล่นคอมเมนต์ตอบกลับด้วยอีโมจิหัวใจ พร้อมเรียกสรรพนามสุดสวีตว่า “ที่รัก” เป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนที่สุด!
งานนี้เพื่อนซี้อย่าง เมย์ พิชญ์นาฏ ถึงกับอยู่เฉยไม่ไหว รีบเข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่า “พาคุณต้นมาแนะนำกะเพื่อนหน่อยจ้ะ” ท่ามกลางแฟนคลับที่แห่เข้ามาร่วมยินดีกันอย่างล้นหลาม
สำหรับหนุ่มหล่อผู้เข้ามากุมหัวใจ เป้ย ปานวาด บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่มีฝีมือมาก นพ. นิติ ช่วยสกุล หรือ หมอต้น จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปี 2554 จากนั้นศึกษาต่อศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562
หมอต้น เชี่ยวชาญการศัลยศาสตร์ตกแต่ง เพื่อการลดอายุ ผ่าตัดดึงหน้า และ ยกคิ้วแบบส่องกล้อง ผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบเปิด ผ่าตัดเสริมหน้าอก และดูดไขมัน ชำนาญการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดดึงหน้า คอ, ผ่าตัดยกคิ้วแบบส่องกล้อง, ผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบเปิด, ดูดไขมัน, ผ่าตัดแก้ไขภาวะขาบวมจากน้ำเหลืองคั่ง และ รักษามะเร็งผิวหนัง เป็นต้น
