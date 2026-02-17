ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แฟนๆ ส่งกำลังใจ “อาเธอร์ ฮูเซ็น” เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พบ น้ำท่วมปอด-ปอดอักเสบ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 หน้าเฟซบุ๊ก Arthur Husain ได้โพสต์ภาพของ อาเธอร์ ฮูเซ็น นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยทางครอบครัวได้ระบุข้อความแจ้งข่าวอาการป่วยกะทันหันของเอลวิสเมืองไทย ระบุว่า
“เมื่อวานนี้ (15 กพ.) ระหว่างขับรถเดินทางจากพัทยาไปร่วมคอนเสิร์ตที่ศาลาเฉลิมกรุง พี่อาเธอร์ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ ให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการวูบ เหนื่อยหอบ และหายใจไม่สะดวก
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้นำส่งตัวพี่อาเธอร์ไปยังโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง และถูกนำตัวเข้าห้อง ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
อาการที่ได้รับแจ้งมาคือ มีน้ำท่วมปอด และปอดอักเสบ ก่อนหน้านี้คือมีอาการไอหนักต่อเนื่องมาเกือบ 2 อาทิตย์ ไปหาหมอล่าสุดวันพุธที่ผ่านมา ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ เสียงปอดปกติ
วันนี้อาการดีขึ้นมาหน่อย แต่ยังคงเป็นผู้ป่วยวิกฤต ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีไอเป็นช่วง ๆ มีเสมหะ แต่ยังมีสติ แต่ไม่สามารถพูดได้ค่ะ
ทางรพ.จุฬารัตน์ 11 ได้ประสานงานให้ทำการย้ายคนไข้ไปโรงพยาบาลต้นสังกัด โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเย็นวันนี้
พี่อาเธอร์ฝากมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ และขอขอบคุณในความห่วงใย หวังว่าจะได้กลับบ้านในเร็ววันค่ะ จะอัพเดทอาการของพี่อาเธอร์เรื่อย ๆ ที่โพสต์นี้นะคะ”
ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ ก็ได้แจ้งข่าวให้แฟนคลับของ อาเธอร์ ฮูเซ็น ได้ทราบถึงอาการป่วยของเอลวิสเมืองไทยเช่นกันพร้อมข้อความให้กำลังใจ ระบุว่า
“ศิลปินคนดัง อาเธอร์ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทยเกิดอาการวูบระหว่างขับรถจากพัทยาเพื่อจะเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ต Elvis in love ที่ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งในงานคอนเสิร์ตพิธีกรประกาศว่า …อาเธอร์ ฮูเซ็น ซึ่งมีคิวต้องขึ้นเวที เกิดป่วยกะทันหันขณะขับรถจะมาเฉลิมกรุง เลยต้องไปโรงพยาบาลแทน ทำเอาแฟนคลับทุกคนห่วงใยกันอย่างมาก จนพิธีกรแจ้งความคืบหน้าว่า ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวง และนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย”
