ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:09 น.
94

แฟนๆ ส่งกำลังใจ “อาเธอร์ ฮูเซ็น” เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พบ น้ำท่วมปอด-ปอดอักเสบ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 หน้าเฟซบุ๊ก Arthur Husain ได้โพสต์ภาพของ อาเธอร์ ฮูเซ็น นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยทางครอบครัวได้ระบุข้อความแจ้งข่าวอาการป่วยกะทันหันของเอลวิสเมืองไทย ระบุว่า

“เมื่อวานนี้ (15 กพ.) ระหว่างขับรถเดินทางจากพัทยาไปร่วมคอนเสิร์ตที่ศาลาเฉลิมกรุง พี่อาเธอร์ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ ให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการวูบ เหนื่อยหอบ และหายใจไม่สะดวก

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้นำส่งตัวพี่อาเธอร์ไปยังโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง และถูกนำตัวเข้าห้อง ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

อาการที่ได้รับแจ้งมาคือ มีน้ำท่วมปอด และปอดอักเสบ ก่อนหน้านี้คือมีอาการไอหนักต่อเนื่องมาเกือบ 2 อาทิตย์ ไปหาหมอล่าสุดวันพุธที่ผ่านมา ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ เสียงปอดปกติ

วันนี้อาการดีขึ้นมาหน่อย แต่ยังคงเป็นผู้ป่วยวิกฤต ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีไอเป็นช่วง ๆ มีเสมหะ แต่ยังมีสติ แต่ไม่สามารถพูดได้ค่ะ

ทางรพ.จุฬารัตน์ 11 ได้ประสานงานให้ทำการย้ายคนไข้ไปโรงพยาบาลต้นสังกัด โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเย็นวันนี้

พี่อาเธอร์ฝากมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ และขอขอบคุณในความห่วงใย หวังว่าจะได้กลับบ้านในเร็ววันค่ะ จะอัพเดทอาการของพี่อาเธอร์เรื่อย ๆ ที่โพสต์นี้นะคะ”

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-1 อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-2

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ ก็ได้แจ้งข่าวให้แฟนคลับของ อาเธอร์ ฮูเซ็น ได้ทราบถึงอาการป่วยของเอลวิสเมืองไทยเช่นกันพร้อมข้อความให้กำลังใจ ระบุว่า

“ศิลปินคนดัง อาเธอร์ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทยเกิดอาการวูบระหว่างขับรถจากพัทยาเพื่อจะเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ต Elvis in love ที่ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งในงานคอนเสิร์ตพิธีกรประกาศว่า …อาเธอร์ ฮูเซ็น ซึ่งมีคิวต้องขึ้นเวที เกิดป่วยกะทันหันขณะขับรถจะมาเฉลิมกรุง เลยต้องไปโรงพยาบาลแทน ทำเอาแฟนคลับทุกคนห่วงใยกันอย่างมาก จนพิธีกรแจ้งความคืบหน้าว่า ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวง และนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย”

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-5

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-3

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-3

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-6

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-7

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-8

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-9

อาเธอร์ ฮูเซ็น เอลวิสเมืองไทย ป่วยกะทันหัน แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ-10

อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, Arthur Husain

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

