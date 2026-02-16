ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

ฮือฮาต้อนรับตรุษจีน เลขเด็ด 16/2/69 “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลข 0 ชัดเจน แฟนหวยแห่ตีเลขเด็ด
ถือเป็นสีสันความคึกคักในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีนพอดี งานนี้นักร้องลูกทุ่งดวงเฮงตลอดกาลอย่าง “ฮาย อาภาพร” ก็ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง สร้างเสียงฮือฮาให้คอหวยได้ลุ้นกันอีกแล้ว
ช็อตเด็ดควันประทัด แม่ฮายได้โพสต์คลิปขณะจุดประทัดไหว้ตรุษจีนพร้อมกับครอบครัว แต่สิ่งที่ทำเอาสะดุดตาที่สุดคือ ท่ามกลางกลุ่มควันที่ลอยคลุ้ง กลับมีควันกลุ่มหนึ่งลอยแยกตัวออกมาเป็นรูป “เลข 0” อย่างชัดเจน จนเจ้าตัวยังต้องโพสต์แคปชั่นถามแฟนๆ ว่า
“ทุกคนเห็นตอนจุดประทัดไหม มี 0 ลอยออกมาเป็นควันเลยเห็นมั้ย เอ๊ะอันนี้น่าสนใจ”
งานนี้คอมเมนต์แตกสนั่น แฟนคลับและนักเสี่ยงโชคต่างฟันธงว่าเลข 0 ต้องมาแน่ๆ พร้อมทั้งพากันจับคู่เลขเด็ดจากเลข 0 กันยกใหญ่ เช่น 07, 057, 20, 08, 02, 09, 06, และ 60 รวมถึงเข้าไปตื๊อขอให้แม่ฮายโชว์เลขหางประทัดให้ดูเป็นขวัญตาด้วย
ถือเป็นเรื่องราวสนุกสนานที่ช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้มในวันแห่งความหวังแบบนี้นะครับ อย่างไรก็ตาม ควันรูปตัวเลขเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ตามทิศทางลม การเสี่ยงโชคยังคงเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น ขอให้ทุกท่านลุ้นสนุกๆ และลงทุนกันอย่างมีสตินะครับ เฮงๆ รวยๆ รับตรุษจีนครับ
