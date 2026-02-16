อินฟลูตัดกระเพาะ 15 ปีที่ก่อน เสียชีวิตแล้ว เผยป่วยซึมเศร้า เล่าชีวิตทรมาน
อินฟลูตัดกระเพาะ 15 ปีที่ก่อน เสียชีวิตแล้ว เผยป่วยซึมเศร้า เล่าชีวิตทรมาน ของอร่อยแค่ไหนก็กินไม่ได้ กินได้แต่อาหารอ่อน กล้วย เพื่อความอยู่รอด
เพจเฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud หรือ สรปุก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “รุ่นพี่เผย อินฟลูตัดกระเพาะคนแรก ๆ เมื่อ 15 ปีก่อน ที่ออกมารีวิวช่วงต้นเดือนจนเป็นไวรัล ว่าตัดไปแล้วมีปัญหาสุขภาพจิต อย่าหาทำ กินไม่ได้ ทุกข์ใจ โพสต์ขอดอกไม้จันทน์ ในวันวาเลนไทน์ ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว (เคารพในทุกเหตุผล) ขอให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพนะคะ”
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคืออะไร หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่ 3 ก.พ. 69 ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวเขียนโพสต์ว่า “อย่าตัดกระเพาะ เราตัดมาแล้ว15ปี ตอนนี้โรคประสาทจะตามมารวมถึงโรคอื่นๆ”
“ส่วนตัวนะ เคยกินไม่ได้ แล้วกลับมากินได้ แต่ตอนนี้กินไม่ได้ เบื่ออาหาร เป็นซึมเศร้า พยายามกิน จะของอร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากกิน เพราะกินแล้วอ้วก ไม่อยากกินอะไรเลย กินได้แค่นม อาหารอ่อน กล้วย เพื่อให้อยู่รอด” พร้อมบอกด้วยว่า ตนเคยออกทีวีตอนผ่าใหม่ๆ โดยตอนนั้นตนหนัก 155 กิโลกรัม แม่กลัวตายเลยพาไปผ่า
