ข่าว

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 15:49 น.
51
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

5 ไอเดียเดตวาเลนไทน์สุดล้ำ สำหรับคู่รักทางไกล เปลี่ยนหน้าจอเหงาๆ ให้เป็นสีชมพูด้วยเทคโนโลยี Metaverse และกิจกรรมกระชับรัก

พอปฏิทินแจ้งเตือนว่า 14 กุมภาพันธ์ ใกล้เข้ามา คนมีคู่ที่ตัวติดกันคงตื่นเต้นกับการจองร้านอาหารหรือเตรียมดอกไม้ แต่สำหรับชาวคู่รักทางไกล (Long Distance Relationship) แม้ว่าจะต้องอยู่ห่างกันคนละที่ ความรู้สึกอาจจะปนเปไประหว่างความเหงากับความคิดถึง

แต่เดี๋ยวก่อน… นี่ปี 2026 แล้วนะ เทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้ระยะทางที่แสนไกลไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป เราเปลี่ยนหน้าจอเหลี่ยมๆ ให้กลายเป็นพื้นที่สีชมพูได้สบายๆ มาดู 5 ไอเดียเดต ที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้เหมือนกับว่าคุณสองคนกำลังนั่งอยู่ข้างกันจริงๆ

มื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง: สลับกันสั่ง เซอร์ไพรส์กว่า

เลิกนั่งกินข้าวเหงาๆ คนเดียว แล้วลองเปลี่ยนมาเล่นสนุกด้วยการสลับกันกดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไปส่งให้ถึงหน้าบ้านของอีกฝ่าย ลองเลือกเมนูเด็ดจากร้านแถวบ้านคนรัก หรือจัดเมนูโปรดที่อีกฝ่ายกำลังบ่นอยากกิน (อย่าลืมเช็กเวลาเปิด-ปิดร้านก่อนสั่ง) จากนั้นตั้งกล้องวิดีโอคอลระดับสายตา จัดจานสวยๆ จุดเทียนสร้างบรรยากาศ แล้วนั่งทานไปพร้อมกัน จะได้ฟีลลิ่งเหมือนดินเนอร์โต๊ะเดียวกันเป๊ะ

คู่รักกำลังวิดีโอคอลรับประทานอาหารเย็นด้วยกันผ่านแท็บเล็ต

โรงหนังส่วนตัวแบบออนไลน์

การนับ 1-2-3 แล้วกด Play พร้อมกันอาจจะดูธรรมดาไปแล้วสำหรับยุคนี้ ลองใช้แอปพลิเคชันประเภท Watch Party ที่ช่วยซิงก์ภาพและเสียงให้ตรงกันระดับวินาที หรือถ้าคู่ไหนมีอุปกรณ์ล้ำๆ อย่างแว่น VR ก็สามารถนัดเจอกันในโรงหนังจำลองบนโลก Metaverse ได้เลย ซึ่งจะทำให้สามารถหันไปมองหน้าอวตารของคนรักตอนฉากซึ้งๆ ได้ สร้างบรรยากาศที่ใกล้เคียงการไปเดตที่โรงหนังจริงๆ มากที่สุด

ดีเจส่วนตัว: สื่อรักผ่านเพลย์ลิสต์

เพราะเพลงบางเพลงอาจบอกความในใจได้ดีกว่าคำพูด ลองสร้างเพลย์ลิสต์ในแอปฯ ฟังเพลงที่แชร์ร่วมกันได้ แล้วตั้งกติกาผลัดกันเปิดเพลงพร้อมเล่าเรื่องราวสั้นๆ ว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ อาจจะเป็นเพลงที่ฟังตอนเจอกันครั้งแรก หรือเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับความรู้สึกในช่วงนี้ เพื่อสื่อสารความในใจถึงกัน

ส่งความคิดถึงใส่กล่อง

แม้เทคโนโลยีจะดีแค่ไหนก็สู้สัมผัสจริงไม่ได้ ลองส่ง “กล่องของขวัญ” ไปให้ถึงมือคนรักก่อนวันวาเลนไทน์สัก 1-2 วัน พร้อมกำกับหน้ากล่องตัวโตๆ ว่า “ห้ามแกะก่อนวันจริง” เมื่อถึงเวลานัดเดต ค่อยวิดีโอคอลมาแกะกล่องพร้อมกัน ซึ่งสีหน้าดีใจของคนรับตอนหยิบของออกมา จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคนส่งอย่างแน่นอน

ของขวัญที่ดีที่สุดคือ “ทริปหน้าของเรา”

ไม่มีอะไรจะเยียวยาหัวใจคนไกลได้ดีเท่ากับตั๋วเดินทาง ลองใช้วันวาเลนไทน์ปีนี้วางแผนทริปด้วยกันผ่านการแชร์หน้าจอ ช่วยกันเลือกที่พัก หรือกดจองตั๋วเครื่องบินสำหรับการเจอกันครั้งหน้า เพราะการมีวันนัดหมายที่แน่นอน เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะคอยเติมไฟให้คนไกลยังมีกำลังใจรอคอยวันที่ได้เจอกัน

ระยะทางอาจพิสูจน์ความอดทน แต่ความใส่ใจพิสูจน์ความรัก ไม่ว่าวาเลนไทน์ปี 2026 นี้ตัวจะอยู่ห่างกันแค่ไหน ขอแค่หมั่นเติมความหวานให้กันวันละนิด ระยะทางก็เป็นเพียงแค่ตัวเลข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน ข่าว

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

20 วินาที ที่แล้ว
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี เศรษฐกิจ

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

47 นาที ที่แล้ว
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ บันเทิง

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว ข่าว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดจิตหาลิซ่า ข่าว

วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ข่าว

จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย เศรษฐกิจ

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊ ข่าว

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
GWM เลิกขาย ORA Good Cat ข่าว

GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว The Voice &quot;งูเห่า&quot; กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา ข่าว

หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 15:49 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button