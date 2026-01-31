ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 15:21 น.
147

31 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – นิวคาสเซิล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์์ เจเรมี่ ฟริมปง, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โจ โกเมซ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

นิวคาสเซิล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โจลินตอน, เอมิล คราฟธ์, จามาล ลาสเซลส์, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ฟาเบียน แชร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมแนวรับ 4 คจน คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บอตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, โยอัน วิสซ่า และ แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/08/25 นิวคาสเซิล 2-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/03/25 ลิเวอร์พูล 1-2 นิวคาสเซิล (คาราบาว คัพ)
  • 26/02/25 ลิเวอร์พูล 2-0 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/12/24 นิวคาสเซิล 3-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/24 ลิเวอร์พูล 4-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 28/01/26 ชนะ คาราบก 6-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 24/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/26 ชนะ มาร์กเซย 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)

นิวคาสเซิล

  • 28/01/26 เสมอ เปแอสเช 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/26 ชนะ พีเอสวี 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/01/26 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/01/26 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (คาราบาว คัพ)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บอตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, โยอัน วิสซ่า, แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-2 นิวคาสเซิล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

