ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69
31 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – นิวคาสเซิล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์์ เจเรมี่ ฟริมปง, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โจ โกเมซ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
นิวคาสเซิล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โจลินตอน, เอมิล คราฟธ์, จามาล ลาสเซลส์, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ฟาเบียน แชร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมแนวรับ 4 คจน คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บอตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, โยอัน วิสซ่า และ แอนโธนี่ กอร์ดอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/08/25 นิวคาสเซิล 2-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 16/03/25 ลิเวอร์พูล 1-2 นิวคาสเซิล (คาราบาว คัพ)
- 26/02/25 ลิเวอร์พูล 2-0 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 04/12/24 นิวคาสเซิล 3-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/24 ลิเวอร์พูล 4-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 28/01/26 ชนะ คาราบก 6-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/26 ชนะ มาร์กเซย 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
นิวคาสเซิล
- 28/01/26 เสมอ เปแอสเช 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 25/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/26 ชนะ พีเอสวี 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/01/26 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/26 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บอตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, โยอัน วิสซ่า, แอนโธนี่ กอร์ดอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-2 นิวคาสเซิล
