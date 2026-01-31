สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที
สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ทำครอบครัวแตกแยก! หลังพนง.เห็นชื่อเคยเช็คอิน ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที
สาวโพสต์ขอคำปรึกษาจากชาวเน็ตในกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่งชื่อว่า ปรึกษาทุกเรื่อง เว้นเรื่องกิจกรรมทางเพศ เจ้าขอโพสต์เล่าว่า เธอต้องถูกสามีที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ ๆ ขอหย่า หลังจากไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพิ่งเปิดมาได้ไม่นาน โดยเหตุการณ์เริ่มจากการที่เธอและสามีเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งนี้
ก่อนจะถูกพนักงานต้อนรับถามคำถามแรงใส่หลังเห็นชื่อของเธอว่า “ห้องเดิมไหมคะ วิวสวยที่สุดแล้ว” แค่ประโยคนี้ทำเอาสามีป้ายแดงได้รู้ความลับบางอย่างของภรรยาตัวเอง และขอหย่าทันที ทำให้ฝ่ายหญิงต้องการที่จะฟ้องโรงแรมแห่งนั้น เพราะทำให้ครอบครัวแตกแยก
“เราสามารถฟ้องโรงแรมที่ ทําให้ครอบครัวเราแตกแยก ได้มั้ยคะกําลังโดนสามีหย่า
เรามาพักที่โรงแรมที่เปิดใหม่กับสามีที่เราที่พึ่งแต่ง ตอนเรากําลังจะเช็คอิน ประวัติมันขึ้น เค้าก็ยิ้มแล้วถามเราว่า เอาห้องเดิมมั้ยคะ วิวสวยที่สุดแล้ว เท่านั้นหละค่ะ สามีเราตกใจว่า เราเคยมาได้ยังไงมากับใคร
เราไม่ได้นอกใจค่ะ เดือนที่เราช็อตเราแค่รับงาน โรงแรมก็ไม่ ควรพูดแบบนี้ ตอนนี้เรากําลังจะโดนสามีหย่า เราสามารถฟ้องร้อง โรงแรมได้มั้ยคะแบบนี้”
