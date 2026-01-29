ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:39 น.
112
รู้จักภาวะ "มดลูกแตก" คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” มหัตภัยร้ายของคนท้อง ที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในครรภ์ไปตลอดกาล เช็กอาการ-ปัจจัยเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย

ภาวะ “มดลูกแตก” (Uterine Rupture) คือ ภาวะที่ผนังมดลูกฉีกขาดทะลุทุกชั้น ทำให้ทารก เลือด หรือรก อาจหลุดออกนอกโพรงมดลูก ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ที่มีอันตรายรุนแรงต่อชีวิตทั้งมารดาและทารกในครรภ์ จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

สาเหตุและภาวะเสี่ยงที่ทำให้ มดลูกแตก

แม้ตัวเลขจาก StatPearls จะระบุว่า โอกาสเกิดภาวะมดลูกแตก ในผู้หญิงท้องทั่วไปนั้นต่ำเพียง 1 ในกว่า 5,000-7,000 ของการคลอดเท่านั้น แต่สถิติตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นจนน่ากลัวเมื่ออยู่ในกลุ่ม “คุณแม่ที่เคยผ่าคลอด” มาก่อน โดยข้อมูลจาก AAFP ระบุว่า แผลผ่าตัดเดิมคือจุดที่เปราะบางที่สุด โดยเฉพาะแผลแนวตั้ง (Classical incision) ที่มีความเสี่ยงสูงจนห้ามคลอดเองตามธรรมชาติผ่านช่องคลอดอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ ปัจจัยเสริมอื่น ๆ ที่เสี่ยงทำให้เกิดภาวะมดลูกแตกได้นั่นก็คือ การตั้งครรภ์แฝด, ทารกตัวใหญ่เกินไป หรือภาวะคลอดติดขัดที่ยืดเยื้อ รวมถึงอุบัติเหตุแรงกระแทกหน้าท้องรุนแรง และแม้แต่การใช้ยาเร่งคลอดเกินขนาด ซึ่งเหตุผลต่าง ๆ นี้ก็เป็นชนวนสำคัญที่อาจทำให้มดลูกรับแรงดันภายในไม่ไหวจนเกิดการปริและแตกขึ้น

รู้จักภาวะ มดลูกแตก คืออะไร มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง-1
ภาพจาก : อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สัญญาณเตือนของภาวะมดลูกแตก

โรงพยาบาลพระราม 9 ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาการและสัญญาณเตือนคุณแม่ตั้งครรภ์ถึงภาวะมดลูกแตก เอาไว้ดังนี้

  • ปวดท้องรุนแรงทันที หรือปวดผิดไปจากการเจ็บครรภ์คลอดตามปกติ
  • มีเลือดออกทางช่องคลอดในปริมาณมาก
  • การหดรัดตัวของมดลูกผิดปกติ หรือหายไปกะทันหัน
  • ชีพจรมารดาเต้นเร็วผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ หรือมีภาวะช็อก
  • หัวใจทารกเต้นผิดปกติ เช่น เต้นช้าลง หรือไม่พบการเต้นของหัวใจทารก

แนวทางการรักษาหากแม่ตั้งครรภ์มีภาวะมดลูกแตก

เนื่องจาก ภาวะมดลูกแตก จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์จะทำการ ผ่าตัดคลอดฉุกเฉินทันที จากนั้นจะเย็บซ่อมแซมมดลู หรือในบางกรณีที่มีเลือดออกจำนวนมากและไม่สามารถควบคุมเลือดได้ แพทย์ก็จะทำการตัดมดลูกออก ต่อมาจะให้เลือดและสารน้ำ เพื่อป้องกันภาวะช็อกและรักษาความดันโลหิตให้คงที่

มดลูกแตก สามารถท้องได้อีกไหม?

สำหรับประเด็นนี้ พ.ต.อ.พญ. บงกช นราพุฒิ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จาก โรงพยาบาลสมิติเวช แนะนำว่า “หากมดลูกยังไม่ถูกตัดออก ก็ยังสามารถตั้งครรภ์ใหม่ได้ แต่ต้องมีการวางแผนและเว้นระยะให้แผลสมานตัวและแข็งแรงเต็มที่ ก่อนการมีบุตรอีกครั้ง อย่างน้อย ๆ ประมาณ 2 ปี และต้องผ่าคลอดเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้แผลในการผ่าตัดซ่อมแซมมดลูกก่อนหน้านี้ปริหรือแตก ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อแม่และเด็กในครรภ์”

อย่างไรก็ตาม ภาวะมดลูกแตก พบได้ไม่บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นภาวะที่รุนแรงและอันตราย จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตทั้งมารดาและทารก ทั้งนี้หากกำลังตั้งครรภ์ มีประวัติผ่าคลอด หรือมีปัจจัยเสี่ยง ควรฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ และปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่ดูแล เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการคลอดอย่างปลอดภัย

อ้างอิงจาก : praram9, กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, samitivejhospitals, aafp, ncbi

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม ข่าว

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

14 นาที ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

14 นาที ที่แล้ว
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ ข่าว

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

41 นาที ที่แล้ว
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม บันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม แจงดราม่าตัดสูท 30 ล้าน ยันใช้งบบริหารตามระเบียบ ข่าว

ฟังชัด ๆ ประกันสังคม ตอบดราม่าตัดสูท 35 ล้าน ทำตามระเบียบ แต่ถูกมองฟุ่มเฟือย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง บันเทิง

ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในภูมิภาคเอเชีย ข่าวต่างประเทศ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องจับตา หลังกวาดล้างใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARGE ผนึก แกร็บ ทุ่ม 400 ล้าน เตรียมเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อคนขับ Grab

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน ข่าว

ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที ข่าว

สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; เผย 8 ข้อ หลังประกันสังคม ชี้แจงปมเงินกองทุน จากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โต้ยับ ประกันสังคม หลังชี้แจงปมเงินกองทุน ลั่นจากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อทหารผู้เสียชีวิต 2 นาย เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เล่า “ทักษิณ” เข้าเรียนทำอาหารในคุก วันนี้คุยไม่เยอะพ่อไม่สบาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:39 น.
112
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เซ็นทรัลพัฒนา เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026 ด้วยงบ 600 ล้านบาท

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก เซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 600 ล้าน เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button