คลิปทหารเรือใจเด็ด ขวางแก๊งโจ๋ ควงมีดรุมยำอริกลางแยก สังคมยกนิ้ว “ทำดี ต้องชื่นชม”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 14:12 น.
70
ทหารเรือช่วยเหลือวัยรุ่นจากการทำร้ายกลางแยกสรรพาวุธ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

เปิดตัว “พ.จ.ต.เกียรติกำธร” สังกัดกรมการสื่อสารฯ ทร. ผู้เข้ายุติเหตุนักเรียนนักเลงรุมยำอริจนมุมที่พงหญ้า หวิดดับคาที่ ก่อนสลายตัวหนี ชาวเน็ตแห่ชื่นชมความกล้าหาญ

เมื่อวันพุธที่ 28 ม.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ เสียงจากทหารเรือ รายงานวีรกรรมน่าชื่นชมของนายทหารเรือไทย ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยระบุข้อความยกย่อง พ.จ.ต.เกียรติกำธร สูงเนิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนกตอบสนองภัยคุกคาม กองรักษาการความปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่ตัดสินใจเข้าห้ามเหตุการณ์วัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันอย่างอุกอาจ บริเวณแยกสรรพาวุธ เขตบางนา จนสถานการณ์คลี่คลายลงได้

เหตุการณ์ดังกล่าวมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 1 นาที บันทึกภาพนาทีระทึกขวัญ ขณะวัยรุ่นคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์หนีตายมาตามทาง โดยมีคู่กรณีเป็นชายวัยรุ่น 2 คน วิ่งไล่กวดมาติด ๆ ในมือถืออาวุธมีดทั้งยาวและสั้นครบมือ

วัยรุ่นถูกโจมตีด้วยมีด ถูกช่วยโดยทหารเรือในเวลาที่เหมาะสม
เสียงจากทหารเรือ

ผู้เสียหายพยายามหนีแต่เสียหลักจนมุมบริเวณพงหญ้าริมทาง ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุตามมาทันและรุมทำร้าย ทั้งใช้เท้ากระทืบและใช้อาวุธมีดกระหน่ำฟันใส่ร่างคู่อริอย่างไม่ยั้งมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อแย่งชิง “หัวเข็มขัด” สถาบัน ซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน

ในจังหวะวิกฤตที่อาจถึงแก่ชีวิต พ.จ.ต.เกียรติกำธร ผ่านมาประสบเหตุพอดี จึงตัดสินใจแสดงตัวเข้าห้ามปรามทันที ทำให้กลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุตกใจและยอมยุติการทำร้าย ก่อนจะแยกย้ายสลายตัวไป ส่งผลให้เหยื่อรอดพ้นจากความตายได้อย่างหวุดหวิด

พ.จ.ต.เกียรติกำธรแสดงความกล้าหาญในการเข้าห้ามเหตุ
เสียงจากทหารเรือ

หลังเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความกล้าหาญและสติสัมปชัญญะของ พ.จ.ต.เกียรติกำธร ที่ไม่นิ่งดูดายต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นตรงหน้า สมกับเป็นที่พึ่งของประชาชน

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก เสียงจากทหารเรือ, อนุวัต จัดให้, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger

