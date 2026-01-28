ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว
เพจดัง ทวงถามแทนทหารชายแดน หลังเบี้ยเลี้ยงค้างหลายเดือน กองทัพบกแจง ล่าช้าเพราะช่วงยุบสภา อยู่ระหว่างเร่งจ่ายถึงมือกำลังพล
28 ม.ค.69 เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ โพสต์ข้อความระบุว่า “กองทัพช่วยตอบหน่อย ได้รับการร้องเรียนมาเยอะทหารแนวหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยงตกเบิกมาหลายเดือนแล้ว รบก็เหนื่อยแล้ว ไหนว่าจะดูแลกำลังพล”
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในเวลาต่อมา อนุวัต จัดให้ โพสต์ภาพข้อความจากผู้ร้องเรียนว่า “ใช่ค่ะ เบี้ยเลี้ยงไม่ออก ดันเรื่องให้หน่อยค่ะ แย่จริงค่ะ ฝากพี่ดันเรื่องหน่อยค่ะ 3 เดือนแล้วค่ะ” พร้อมกับระบุแคปชันว่า
“เพจผมไม่มีการเมือง ทหารที่ออกไปรบ หน้าแนว ต้องได้รับการดูแลครับ เข้าใจรัฐบาลและกองทัพเรื่องงบประมาณ ในช่วงรัฐบาลรักษาการจะช้า และผู้ใหญ่เร่งกันอยู่ แต่รีบหน่อยครับ ที่โพสคือ ต้องการให้รีบแก้ไข”
หลังจากนั้น กองทัพบก โพสต์ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก โดยระบุว่า เบี้ยเลี้ยงกำลังพลในสนามได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและโอนจ่ายถึงหน่วยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน
ตามที่มีกำลังพลและประชาชนสอบถามถึงกรณีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงของหน่วยทหารที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนนั้น กองทัพบกขอเรียนชี้แจงดังนี้ จากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการจัดกำลังพลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สมทบให้กับกองกำลังสุรนารี และกองกำลังบูรพา ส่งผลให้งบประมาณปกติปี 2569 ที่จัดทำไว้ล่วงหน้าไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น กองทัพบกจึงได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการยุบสภา การขอใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและขออนุมัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติ ซึ่งในระหว่างที่รอการอนุมัติงบกลางนั้น กองทัพบกได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการนำเงินงบประมาณของกองทัพบกมาสำรองจ่ายให้แก่กำลังพลก่อนบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
ปัจจุบันกองทัพบกได้รับโอนเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลางแล้ว และได้ดำเนินการเร่งโอนจ่ายต่อไปยังหน่วยปฏิบัติราชการสนามทันที โดยกระบวนการโอนเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้แต่ละหน่วยอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือกำลังพลโดยเร็วที่สุด
กองทัพบกขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องทหาร และขอเรียนยืนยันว่าการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลคือหัวใจสำคัญตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละในพื้นที่ชายแดนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด อันจะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของประชาชน
