ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:36 น.
65
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

เพจดัง ทวงถามแทนทหารชายแดน หลังเบี้ยเลี้ยงค้างหลายเดือน กองทัพบกแจง ล่าช้าเพราะช่วงยุบสภา อยู่ระหว่างเร่งจ่ายถึงมือกำลังพล

28 ม.ค.69 เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ โพสต์ข้อความระบุว่า “กองทัพช่วยตอบหน่อย ได้รับการร้องเรียนมาเยอะทหารแนวหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยงตกเบิกมาหลายเดือนแล้ว รบก็เหนื่อยแล้ว ไหนว่าจะดูแลกำลังพล”

อนุวัต โพสต์ ทหารแนวหน้า
FB/ อนุวัต จัดให้

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในเวลาต่อมา อนุวัต จัดให้ โพสต์ภาพข้อความจากผู้ร้องเรียนว่า “ใช่ค่ะ เบี้ยเลี้ยงไม่ออก ดันเรื่องให้หน่อยค่ะ แย่จริงค่ะ ฝากพี่ดันเรื่องหน่อยค่ะ 3 เดือนแล้วค่ะ” พร้อมกับระบุแคปชันว่า

“เพจผมไม่มีการเมือง ทหารที่ออกไปรบ หน้าแนว ต้องได้รับการดูแลครับ เข้าใจรัฐบาลและกองทัพเรื่องงบประมาณ ในช่วงรัฐบาลรักษาการจะช้า และผู้ใหญ่เร่งกันอยู่ แต่รีบหน่อยครับ ที่โพสคือ ต้องการให้รีบแก้ไข”

FB/ อนุวัต จัดให้

หลังจากนั้น กองทัพบก โพสต์ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก โดยระบุว่า เบี้ยเลี้ยงกำลังพลในสนามได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและโอนจ่ายถึงหน่วยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน

ตามที่มีกำลังพลและประชาชนสอบถามถึงกรณีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงของหน่วยทหารที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนนั้น กองทัพบกขอเรียนชี้แจงดังนี้ จากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการจัดกำลังพลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สมทบให้กับกองกำลังสุรนารี และกองกำลังบูรพา ส่งผลให้งบประมาณปกติปี 2569 ที่จัดทำไว้ล่วงหน้าไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น กองทัพบกจึงได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568

กองทัพบก ชี้แจง ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารแนวหน้า
FB/ ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการยุบสภา การขอใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและขออนุมัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติ ซึ่งในระหว่างที่รอการอนุมัติงบกลางนั้น กองทัพบกได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการนำเงินงบประมาณของกองทัพบกมาสำรองจ่ายให้แก่กำลังพลก่อนบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบันกองทัพบกได้รับโอนเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลางแล้ว และได้ดำเนินการเร่งโอนจ่ายต่อไปยังหน่วยปฏิบัติราชการสนามทันที โดยกระบวนการโอนเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้แต่ละหน่วยอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือกำลังพลโดยเร็วที่สุด

กองทัพบกขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องทหาร และขอเรียนยืนยันว่าการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลคือหัวใจสำคัญตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละในพื้นที่ชายแดนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด อันจะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

17 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

44 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

48 วินาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

4 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

7 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

16 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

32 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:36 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button