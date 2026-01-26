ข่าว

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้ เนื่องจากเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 แต่เอาผิดผู้ปกครองได้

จากกรณีที่ เพลิงไหม้รุนแรงบริเวณตอม่อ สะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงวันที่ 15 มกราคม 69 ก่อนที่ไฟจะลุกลามติดท่อยางระบายน้ำของโครงสร้างสะพาน ซึ่งในเวลาต่อมาพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุ 10-12 ที่จุดประทัดเล่นนั้น

ล่าสุดทีมข่าวของโหนกระแสได้ สอบถามถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมถึงประเด็นนี้กับ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ พัชรนิตยธรรม ผกก.สภ.สำโรงใต้ ว่า คดีดังกล่าวพบว่าเป็นเยาวชนอายุ 11 ขวบ ที่ก่อเหตุจุดประทัด (ดอกไม้เพลิง) ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ท่อน้ำทิ้ง (HDPE) สะพานภูมิพล 2 เสียหาย ซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถดำเนินคดีได้ เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอยู่

แต่สามารถดำเนินคดีกับผู้ปกครองหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย โดยตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนว่า ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยหรือไม่ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่กรมทางหลวงจะต้องดำเนินการฟ้องเป็นคดีแพ่ง ซึ่งทางตำรวจไม่ทราบข้อมูลในด้านนี้

ก่อนหน้านี้ กรมทางหลวง ยืนยันว่า ในส่วนของผู้กระทำความผิดนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย อีกทั้งในส่วนมูลค่าของการซ่อมแซม ไม่ได้มีมูลค่าสูงถึง 15 ล้านตามที่ปรากฏในข่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินราคาและเข้าดำเนินการซ่อมแซม

