หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 14:51 น.
79
หนุ่ม กรรชัย รับเคสคดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียนที่เสียชีวิต 3 ราย
ภาพจาก : Drama-addict

Drama-addict แจ้งข่าวดี “โหนกระแส” รับเรื่องแล้ว แต่ไม่วายขอฟาด IO บอทเกรดต่ำ แยกไม่ออก “ลุงโจ๊ก” กับ “บิ๊กโจ๊ก” แห่รุมด่าผิดคนมั่วซั่ว

เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาอัปเดตข่าวดีที่หลายคนรอคอย เกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญ รถเก๋งข้าราชการพุ่งชนนักเรียนชั้น ม.1 เสียชีวิต 3 ราย แต่คดีส่อแววมีพิรุธเรื่องหลักฐาน โดยยืนยันสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “ปล. เฮียหนุ่มรับเคสแล้วจ้า” ซึ่งหมายถึง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย แห่งรายการโหนกระแส เตรียมเข้ามาช่วยตีแผ่ความจริงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เพจ ลุงโจ๊ก ใจดี ได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากญาติผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดา แต่คู่กรณีเป็นข้าราชการที่มีเส้นสาย พยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าเห็นกล้องหน้ารถ แต่เมื่อถึงโรงพักตำรวจกลับบอกว่า “ไม่มีกล้อง” ทำให้เกรงว่าหลักฐานสำคัญจะถูกทำลาย จึงมีการระดมติดแฮชแท็ก #รายการโหนกระแส เพื่อขอความช่วยเหลือ

การช่วยเหลือจากหนุ่ม กรรชัย เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสีย
ภาพจาก : Drama-addict

อย่างไรก็ตาม ในโพสต์แจ้งข่าวดังกล่าว Drama-addict ได้ถือโอกาสฟาดกลับกลุ่ม “IO บอท” ที่เข้ามาคอมเมนต์ป่วนในเพจของ “ลุงโจ๊ก” อย่างหนัก โดยบอทเหล่านี้เกิดความเข้าใจผิด เพียงเพราะเห็นชื่อ “โจ๊ก” ก็ระดมด่ากราดโดยนึกว่าเป็น “บิ๊กโจ๊ก” (พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล)

ญาติผู้เสียชีวิตร้องขอความช่วยเหลือจากหนุ่ม กรรชัย ในคดีนี้
ภาพจาก : Drama-addict

ทางเพจ Drama-addict จึงระบุข้อความสุดเดือดว่า “ไอ้พวกบอทไอ้โอส้นตีนนี่ คนโพสต์ขอความช่วยเหลือเขาใช้ชื่อลุงโจ๊ก แต่เค้าไม่ใช่บิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบโว้ย… แบนให้หมดเลยไอ้สัตว์ไอ้พวกไอโอเกรดต่ำ มั่วฉิบหาย มึงจะด่าบิ๊กโจ๊กไปด่าในโพสต์ที่เกี่ยวข้องโน่น”

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

