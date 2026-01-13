หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ
Drama-addict แจ้งข่าวดี “โหนกระแส” รับเรื่องแล้ว แต่ไม่วายขอฟาด IO บอทเกรดต่ำ แยกไม่ออก “ลุงโจ๊ก” กับ “บิ๊กโจ๊ก” แห่รุมด่าผิดคนมั่วซั่ว
เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาอัปเดตข่าวดีที่หลายคนรอคอย เกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญ รถเก๋งข้าราชการพุ่งชนนักเรียนชั้น ม.1 เสียชีวิต 3 ราย แต่คดีส่อแววมีพิรุธเรื่องหลักฐาน โดยยืนยันสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “ปล. เฮียหนุ่มรับเคสแล้วจ้า” ซึ่งหมายถึง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย แห่งรายการโหนกระแส เตรียมเข้ามาช่วยตีแผ่ความจริงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เพจ ลุงโจ๊ก ใจดี ได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากญาติผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดา แต่คู่กรณีเป็นข้าราชการที่มีเส้นสาย พยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าเห็นกล้องหน้ารถ แต่เมื่อถึงโรงพักตำรวจกลับบอกว่า “ไม่มีกล้อง” ทำให้เกรงว่าหลักฐานสำคัญจะถูกทำลาย จึงมีการระดมติดแฮชแท็ก #รายการโหนกระแส เพื่อขอความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม ในโพสต์แจ้งข่าวดังกล่าว Drama-addict ได้ถือโอกาสฟาดกลับกลุ่ม “IO บอท” ที่เข้ามาคอมเมนต์ป่วนในเพจของ “ลุงโจ๊ก” อย่างหนัก โดยบอทเหล่านี้เกิดความเข้าใจผิด เพียงเพราะเห็นชื่อ “โจ๊ก” ก็ระดมด่ากราดโดยนึกว่าเป็น “บิ๊กโจ๊ก” (พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล)
ทางเพจ Drama-addict จึงระบุข้อความสุดเดือดว่า “ไอ้พวกบอทไอ้โอส้นตีนนี่ คนโพสต์ขอความช่วยเหลือเขาใช้ชื่อลุงโจ๊ก แต่เค้าไม่ใช่บิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบโว้ย… แบนให้หมดเลยไอ้สัตว์ไอ้พวกไอโอเกรดต่ำ มั่วฉิบหาย มึงจะด่าบิ๊กโจ๊กไปด่าในโพสต์ที่เกี่ยวข้องโน่น”
