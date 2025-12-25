กรรมสนอง? เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ ตายคาคุก หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน
ปิดฉากนักโทษคดีฉาว เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ สิ้นใจคาคุกด้วยโรคมะเร็ง หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน
ถือเป็นจุดจบของคดีสะเทือนขวัญที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเหยื่อและครอบครัว นายโทมัส เรย์ (Thomas Reay) นักโทษชายวัย 67 ปี ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กสุดโหดร้าย ได้เสียชีวิตลงแล้วภายในเรือนจำ ปิดฉากชีวิตหลังกรงขังเพียงไม่กี่เดือนนับจากวันที่ศาลพิพากษา
เมื่อปี 2024 นายเรย์ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 24 ปี จากความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กจำนวนถึง 16 กระทง โดยเหยื่อมีอายุต่ำสุดเพียง 5 ขวบเท่านั้น
พฤติกรรมอันเลวร้ายของเขาประกอบด้วยการข่มขืนกระทำชำเราเหยื่อรายหนึ่ง กับพยายามข่มขืนเหยื่ออีกราย ซึ่งเหยื่อได้เปิดเผยต่อศาลว่า การถูกกระทำย่ำยีต่อเนื่องยาวนานหลายปีเปรียบเสมือนการถูกทำลายชีวิตทั้งชีวิต
คดีนี้แดงขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 หลังจากเหยื่อรวบรวมความกล้าบอกเล่าเรื่องราวให้คนใกล้ชิดฟัง แม้ในชั้นสอบสวน นายเรย์จะไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่เขากลับเลือกที่จะปิดปากเงียบ ไม่ให้การใดเพิ่มเติม ผู้พิพากษาในเวลานั้นระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวคือความพยายามที่จะเก็บงำ ‘ความลับอันชั่วร้าย’ เอาไว้กับตัวจนวาระสุดท้าย
รายงานระบุว่า นายเรย์ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าคุก ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เรือนจำ HMP Holme House เมืองทีสไซด์
ผลการสอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการราชทัณฑ์ (PPO) ยืนยันว่า นายเรย์ได้รับการดูแลทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่ดี โดยมีรายงานชื่นชมเจ้าหน้าที่พยาบาลกับผู้คุมที่อนุญาตให้เพื่อนนักโทษได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อน เพื่อพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจกับปลอบโยนเขาในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต
ผลการชันสูตรระบุชัดเจนว่าเขาเสียชีวิตจากสาเหตุตามธรรมชาติ ถือเป็นการจบชีวิตของอาชญากรผู้พรากความบริสุทธิ์ของเด็กไปตลอดกาล
