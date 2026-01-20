ข่าว

เริ่มแล้ว งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 จัดเต็ม 15 วัน ศิลปินแน่น ของกินเพียบ แนะวิธีเดินทาง

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 09:34 น.
98
งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569

เริ่มแล้ว งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 ศูนย์รังสิต จัดใหญ่ 15 วัน 15 คืน ขนทัพศิลปินระเบิดความมันส์ YOUNGOHM-PROXIE แนะพิกัดกิน-เที่ยว-ช้อปร้าน นศ. พร้อมวิธีเดินทางง่าย ๆ ไปยังไงไม่ให้หลง

การรอคอยสิ้นสุดลงแล้วสำหรับงานแฟร์ระดับตำนานที่หลายคนคิดถึง งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 ปีนี้กลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประตูรังสิต 2 – ลานพญานาค จัดเต็มระยะเวลางานยาวนานถึง 15 วัน 15 คืน เปลี่ยนบรรยากาศรั้วแม่โดมให้กลายเป็นเฟสติวัลขนาดย่อมที่รวบรวมทั้งไอเดียสร้างสรรค์ของนักศึกษา ความอร่อยระดับตำนาน และความบันเทิงแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว

ไฮไลต์ห้ามพลาด กิน-เที่ยว-เล่น ครบจบในงานเดียว

ภายในงานปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศงานวัดร่วมสมัย ผสมผสานกับความครีเอทีฟของเหล่านักศึกษา มีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทัพร้านอาหารคาว-หวานเจ้าดัง และสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ ต้นไม้ รวมถึงร้านค้าไอเดียสร้างสรรค์จากนักศึกษา ทั้งยังยกทัพร้านอาหารคาว-หวานเจ้าดัง และสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ ต้นไม้ รวมถึงร้านค้าไอเดียสร้างสรรค์จากนักศึกษา

นอกจากนี้ยังมีโซนวิชาการและบริการสังคม ได้แก่ กิจกรรม Thammasat Debate ประชันฝีปากและไหวพริบ, ศูนย์ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชนทุกวัน, บูธแพทย์แผนไทยประยุกต์ และบูธบริจาคโลหิต และ เวิร์กช็อปตุ๊กตาชาววัง จากบูธไทยคดีศึกษา

แผนผังงานธรรมศาสตร์แฟร์


เปิดไลน์อัปศิลปินแดนซ์กระจาย 15 วันเต็ม

เตรียมวอร์มเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะปีนี้เวทีกลางจัดเต็มศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมามอบความสุขทุกค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2569

  • 20 ม.ค. : PALMY
  • 21 ม.ค. : SCRUBB
  • 22 ม.ค. : ไททศมิตร
  • 23 ม.ค. : YOUNGOHM
  • 24 ม.ค.: สิงโต นําโชค
  • 25 ม.ค. : SARAN
  • 26 ม.ค. : BIG ASS
  • 27 ม.ค.: TATTOO COLOUR
  • 28 ม.ค. : บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
  • 29 ม.ค. : JOEY Phuwasit
  • 30 ม.ค.: ลำไย ไหทองคำ
  • 31 ม.ค. : Pause
  • 1 ก.พ. : PROXIE
  • 2 ก.พ. : Joke So Cool
  • 3 ก.พ. : THE PARKINSON
แผนผังงานธรรมศาสตร์แฟร์


แนะนำวิธีการเดินทาง ไปยังไงไม่ให้หลง?

สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวงาน สามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายช่องทาง เพื่อความสะดวกและลดปัญหาการจราจร

รถไฟฟ้า

  • สายสีแดง ลงสถานี ดอนเมือง แล้วต่อรถแท็กซี่ หรือรถเมล์
  • สายสีเขียว ลงสถานี แยก คปอ. แล้วต่อรถแท็กซี่ หรือรถเมล์

รถโดยสารประจำทาง (ขสมก.)

  • สาย ปอ.510 และ ปอ.39/39 (มธ.รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยฯ)
  • สาย ปอ.372 (สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – มธ.รังสิต)
  • สาย ปอ.520 (ตลาดไท – มีนบุรี)

รถตู้โดยสาร ขึ้นได้จากจุดหลัก ๆ คือ ท่ารถอนุสาวรีย์ชัยฯ, BTS หมอชิต, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และท่าพระจันทร์

รถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ในบริเวณที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้โดยรอบ (ปักหมุด GPS : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานดี งานใหญ่ จัดยาวๆ 15 วันแบบนี้ ใครกำลังมองหาที่เที่ยวชิลๆ หรือจุดเช็กอินยามเย็น ต้องรีบปักหมุดแล้วชวนเพื่อนไปลุยกันได้เลย!

งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569-2

งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569-1

งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569-3

งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569-4


งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569

