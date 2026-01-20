เริ่มแล้ว งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 จัดเต็ม 15 วัน ศิลปินแน่น ของกินเพียบ แนะวิธีเดินทาง
เริ่มแล้ว งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 ศูนย์รังสิต จัดใหญ่ 15 วัน 15 คืน ขนทัพศิลปินระเบิดความมันส์ YOUNGOHM-PROXIE แนะพิกัดกิน-เที่ยว-ช้อปร้าน นศ. พร้อมวิธีเดินทางง่าย ๆ ไปยังไงไม่ให้หลง
การรอคอยสิ้นสุดลงแล้วสำหรับงานแฟร์ระดับตำนานที่หลายคนคิดถึง งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 ปีนี้กลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประตูรังสิต 2 – ลานพญานาค จัดเต็มระยะเวลางานยาวนานถึง 15 วัน 15 คืน เปลี่ยนบรรยากาศรั้วแม่โดมให้กลายเป็นเฟสติวัลขนาดย่อมที่รวบรวมทั้งไอเดียสร้างสรรค์ของนักศึกษา ความอร่อยระดับตำนาน และความบันเทิงแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว
ไฮไลต์ห้ามพลาด กิน-เที่ยว-เล่น ครบจบในงานเดียว
ภายในงานปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศงานวัดร่วมสมัย ผสมผสานกับความครีเอทีฟของเหล่านักศึกษา มีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทัพร้านอาหารคาว-หวานเจ้าดัง และสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ ต้นไม้ รวมถึงร้านค้าไอเดียสร้างสรรค์จากนักศึกษา ทั้งยังยกทัพร้านอาหารคาว-หวานเจ้าดัง และสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ ต้นไม้ รวมถึงร้านค้าไอเดียสร้างสรรค์จากนักศึกษา
นอกจากนี้ยังมีโซนวิชาการและบริการสังคม ได้แก่ กิจกรรม Thammasat Debate ประชันฝีปากและไหวพริบ, ศูนย์ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชนทุกวัน, บูธแพทย์แผนไทยประยุกต์ และบูธบริจาคโลหิต และ เวิร์กช็อปตุ๊กตาชาววัง จากบูธไทยคดีศึกษา
เปิดไลน์อัปศิลปินแดนซ์กระจาย 15 วันเต็ม
เตรียมวอร์มเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะปีนี้เวทีกลางจัดเต็มศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมามอบความสุขทุกค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2569
- 20 ม.ค. : PALMY
- 21 ม.ค. : SCRUBB
- 22 ม.ค. : ไททศมิตร
- 23 ม.ค. : YOUNGOHM
- 24 ม.ค.: สิงโต นําโชค
- 25 ม.ค. : SARAN
- 26 ม.ค. : BIG ASS
- 27 ม.ค.: TATTOO COLOUR
- 28 ม.ค. : บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
- 29 ม.ค. : JOEY Phuwasit
- 30 ม.ค.: ลำไย ไหทองคำ
- 31 ม.ค. : Pause
- 1 ก.พ. : PROXIE
- 2 ก.พ. : Joke So Cool
- 3 ก.พ. : THE PARKINSON
แนะนำวิธีการเดินทาง ไปยังไงไม่ให้หลง?
สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวงาน สามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายช่องทาง เพื่อความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
รถไฟฟ้า
- สายสีแดง ลงสถานี ดอนเมือง แล้วต่อรถแท็กซี่ หรือรถเมล์
- สายสีเขียว ลงสถานี แยก คปอ. แล้วต่อรถแท็กซี่ หรือรถเมล์
รถโดยสารประจำทาง (ขสมก.)
- สาย ปอ.510 และ ปอ.39/39 (มธ.รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยฯ)
- สาย ปอ.372 (สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – มธ.รังสิต)
- สาย ปอ.520 (ตลาดไท – มีนบุรี)
รถตู้โดยสาร ขึ้นได้จากจุดหลัก ๆ คือ ท่ารถอนุสาวรีย์ชัยฯ, BTS หมอชิต, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และท่าพระจันทร์
รถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ในบริเวณที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้โดยรอบ (ปักหมุด GPS : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งานดี งานใหญ่ จัดยาวๆ 15 วันแบบนี้ ใครกำลังมองหาที่เที่ยวชิลๆ หรือจุดเช็กอินยามเย็น ต้องรีบปักหมุดแล้วชวนเพื่อนไปลุยกันได้เลย!
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน
- 16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี
- งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: