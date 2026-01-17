ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:08 น.
69

17 มกราคม 2569 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม พรีซีโร่ อารีน่า ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ฮอฟเฟ่นไฮม์ VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : พรีซีโร่ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Bayer 04 Leverkusen

วิเคราะห์บอล ฮอฟเฟ่นไฮม์ – เลเวอร์คูเซ่น

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ คริสเตียน อิลเซอร์ จะไม่มีชื่อของ โคกิ มาชิดะ, เคลวิน ฟรีส, อดัม ฮโลเซค และ โคล แคมป์เบลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โอลิเวอร์ เบามันน์, วลามิเมีย คูฟาล, โรบิน ฮรานัก, อัลเบียน ฮายดารี่, แบร์นาร์โด้, วูเตอร์ เบอร์เกอร์, เลออน อัฟดุลลาฮู, กริสช่า โพรเมล, อังเดรย์ ครามาริช, ทิม เลมเพอร์เล และ ฟิสนิก อัสลานี่

Credit : TSG Hoffenheim

เลเวอร์คูเซ่น

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเซเกียล ปาลาซิออส กับ เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอเลียส เบน เซกีร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซ์ ทาเป กับ อเล็กซ์ การ์เซีย

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บัลเด้, เยนูเอล เบโลเชียน, ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้, นาธาน เทลล่า, อิบราฮิม มาซ่า และ คริสเตียน โคฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฮอฟเฟ่นไฮม์ – เลเวอร์คูเซ่น

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/08/25 เลเวอร์คูเซ่น 1-2 ฮอฟเฟ่นไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 02/02/25 เลเวอร์คูเซ่น 3-1 ฮอฟเฟ่นไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 14/09/24 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-4 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 30/03/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-1 ฮอฟเฟ่นไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 04/11/23 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-3 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ฮอฟเฟ่นไฮม์

  • 14/01/26 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 5-1 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 เสมอ สตุ๊ตการ์ท 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ ฮัมบูร์ก 4-1 (บุนเดสลีกา)
  • 07/12/25 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 0-2 (บุนเดสลีกา)
  • 29/11/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 3-0 (บุนเดสลีกา)

เลเวอร์คูเซ่น

  • 10/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-4 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : TSG Hoffenheim

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฮอฟเฟ่นไฮม์ (4-3-1-2) : โอลิเวอร์ เบามันน์ (GK) – วลามิเมีย คูฟาล, โรบิน ฮรานัก, อัลเบียน ฮายดารี่, แบร์นาร์โด้ – วูเตอร์ เบอร์เกอร์, เลออน อัฟดุลลาฮู, กริสช่า โพรเมล – อังเดรย์ ครามาริช -ทิม เลมเพอร์เล, ฟิสนิก อัสลานี่

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บัลเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – นาธาน เทลล่า, อิบราฮิม มาซ่า – คริสเตียน โคฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-1 เลเวอร์คูเซ่น

 

