ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 09:36 น.
55

17 มกราคม 2569 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS ซังต์.เพาลี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์เพาลี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3

วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – ซังต์.เพาลี

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะไม่มีชื่อของ อารอน อันเซลมิโน่ ที่ไม่ผ่านความฟิต รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ดาเนี่ยล สเวนส์สัน

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรเกอร์ โกเบล, นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, ยูเลี่ยน บรันด์ท, คาริม อเดเยมี่ และ แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

ซังต์.เพาลี

ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อเล็กซานเดอร์ เบลสซิน จะยังไม่มีชื่อของ ดาวิด เนเมธ, อันเดรส เฮาน์ตอนยี่, ดาเนี่ยล ซินานี่ และ แจ็คสัน เออร์วิน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ริคกี้-เจด โจนส์ กับ คอนเนอร์ เมตคัลฟ์

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย นิโคล่า วาซิลจ์, อดัม ดิซวิกาล่า, เฮาเก้ วาห์ล, คาโรล เมตส์, อาร์คาดิอุสซ์ พีร์ก้า, เจมส์ แซนด์ส, โจเอล ชิมา ฟูจิตะ, เอริค สมิธ, หลุยส์ อปปาย, มาร์ติน คาร์ส และ มาธิอัส เปเรร์ร่า ลาเก้

Credit : FC St. Pauli

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – ซังต์.เพาลี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/08/25 ซังต์.เพาลี 3-3 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 01/03/25 ซังต์.เพาลี 0-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 18/10/24 ดอร์ทมุนด์ 2-1 ซังต์.เพาลี (บุนเดสลีกา)
  • 18/01/22 ซังต์.เพาลี 2-1 ดอร์ทมุนด์ (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 14/07/16 ดอร์ทมุนด์ 3-2 ซังต์.เพาลี (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 13/01/26 ชนะ เบรเมน 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
  • 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ซังต์.เพาลี

  • 14/01/26 แพ้ โวล์ฟสบวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 21/12/25 เสมอ ไมนซ์ 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/25 เสมอ โคโลญจน์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : Borussia Dortmund

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรเกอร์ โกเบล (GK) – นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – ยูเลี่ยน บรันด์ท – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่

ซังต์.เพาลี (3-5-2) : นิโคล่า วาซิลจ์ (GK) – อดัม ดิซวิกาล่า, เฮาเก้ วาห์ล, คาโรล เมตส์ – อาร์คาดิอุสซ์ พีร์ก้า, เจมส์ แซนด์ส, โจเอล ชิมา ฟูจิตะ, เอริค สมิธ, หลุยส์ อปปาย – มาร์ติน คาร์ส, มาธิอัส เปเรร์ร่า ลาเก้

Credit : FC St. Pauli

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ดอร์ทมุนด์ 2-0 ซังต์.เพาลี

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

14 นาที ที่แล้ว
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

17 นาที ที่แล้ว
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ข่าวการเมือง

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

19 นาที ที่แล้ว
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

29 นาที ที่แล้ว
ประปาสมุทรสาคร โทร ข่าวภูมิภาค

ประกาศฉุกเฉิน!! ทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนคร สมุทรสาคร

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูดิเนเซ่ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี ข่าวอาชญากรรม

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวโกงความตาย หวยงวด 17 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! แปลปกสลาก 17/1/69 ถอดรหัสลับ เลขเด็ดปริศนาอาชาพารวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราม2 ยุบ เพราะ ข่าวการเมือง

ดร.สนธิ เจาะสาเหตุ “ถนนพระราม 2” ไม่พังก็ยุบ ก่ออุบัติเหตุซ้ำซากเพราะอะไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ไก่ เจ้าพายุ ปล่อยเลขเด็ด 17 ม.ค. 69 พร้อมชุดเด่น 2-3 ตัวท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสธเอฟเพนกวิน ข่าวการเมือง

อาลัย “เสธ.เอฟ” ชลธิศ อดีตแกนนำสนท. เสียชีวิตในวัย 26 ปี ฌาปนกิจวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 น้ำตาเทียนลุ้นรวยรับวันครู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 09:36 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button