ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69
17 มกราคม 2569 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS ซังต์.เพาลี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์เพาลี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 21.30 น.
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – ซังต์.เพาลี
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะไม่มีชื่อของ อารอน อันเซลมิโน่ ที่ไม่ผ่านความฟิต รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ดาเนี่ยล สเวนส์สัน
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรเกอร์ โกเบล, นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, ยูเลี่ยน บรันด์ท, คาริม อเดเยมี่ และ แซร์อู กีราสซี่
ซังต์.เพาลี
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อเล็กซานเดอร์ เบลสซิน จะยังไม่มีชื่อของ ดาวิด เนเมธ, อันเดรส เฮาน์ตอนยี่, ดาเนี่ยล ซินานี่ และ แจ็คสัน เออร์วิน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ริคกี้-เจด โจนส์ กับ คอนเนอร์ เมตคัลฟ์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย นิโคล่า วาซิลจ์, อดัม ดิซวิกาล่า, เฮาเก้ วาห์ล, คาโรล เมตส์, อาร์คาดิอุสซ์ พีร์ก้า, เจมส์ แซนด์ส, โจเอล ชิมา ฟูจิตะ, เอริค สมิธ, หลุยส์ อปปาย, มาร์ติน คาร์ส และ มาธิอัส เปเรร์ร่า ลาเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – ซังต์.เพาลี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 23/08/25 ซังต์.เพาลี 3-3 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 01/03/25 ซังต์.เพาลี 0-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 18/10/24 ดอร์ทมุนด์ 2-1 ซังต์.เพาลี (บุนเดสลีกา)
- 18/01/22 ซังต์.เพาลี 2-1 ดอร์ทมุนด์ (เดเอฟเบ โพคาล)
- 14/07/16 ดอร์ทมุนด์ 3-2 ซังต์.เพาลี (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 13/01/26 ชนะ เบรเมน 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
- 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 10/12/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ซังต์.เพาลี
- 14/01/26 แพ้ โวล์ฟสบวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 21/12/25 เสมอ ไมนซ์ 0-0 (บุนเดสลีกา)
- 13/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 06/12/25 เสมอ โคโลญจน์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 02/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรเกอร์ โกเบล (GK) – นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – ยูเลี่ยน บรันด์ท – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่
ซังต์.เพาลี (3-5-2) : นิโคล่า วาซิลจ์ (GK) – อดัม ดิซวิกาล่า, เฮาเก้ วาห์ล, คาโรล เมตส์ – อาร์คาดิอุสซ์ พีร์ก้า, เจมส์ แซนด์ส, โจเอล ชิมา ฟูจิตะ, เอริค สมิธ, หลุยส์ อปปาย – มาร์ติน คาร์ส, มาธิอัส เปเรร์ร่า ลาเก้
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
ดอร์ทมุนด์ 2-0 ซังต์.เพาลี
