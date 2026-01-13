เตรียมฟิน เผยเงาปริศนา “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชันรีเมค ซีรีส์วาย แฟนคลับแห่ลุ้นคู่จิ้น
ออเจ้าเตรียมฟิน “บุพเพสันนิวาส” รีเมคใหม่ในเวอร์ชันซีรีส์วาย เปลี่ยนคู่พระนางเป็น “พ่อเดช-พ่อแก้ว” ลุ้นนักแสดงนำเร็วๆ นี้
กลายเป็นกระแสไวรัลทันทีที่ CUU Thailand ได้ปล่อยภาพเงาปริศนาของ 2 นักแสดงนำจากโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด “บุพเพสันนิวาส” ในรูปแบบซีรีส์วาย (Boys’ Love) ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมตำนานละครพีเรียดแฟนตาซีคอมเมดี้ที่คนไทยหลงรัก มาตีความใหม่ในมุมมองความรักแบบชายรักชายที่เข้ากับยุคสมัย
สำหรับเวอร์ชันรีเมคนี้ เนื้อหาจะถูกปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความสนุกและความแฟนตาซีตามต้นฉบับไว้ โดยจุดที่น่าสนใจที่สุดคือการเปลี่ยนคู่พระนางที่เราคุ้นเคย มาเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “พ่อเดช” และ “พ่อแก้ว” (หรือเกศสุรางค์ในร่างชาย) ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวความรักข้ามภพชาติในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา “อุ้ย จันทร์ยวีร์ สมปรีดา” หรือ “รอมแพง” เจ้าของบทประพันธ์ ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้มอบลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องนี้ให้กับ “บริษัท เซ็นจูรี่ ยูยู ประเทศไทย” (Century UU Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน เพื่อนำไปสร้างเป็นซีรีส์วาย โดยรอมแพงเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและสนใจในโปรเจกต์นี้มาก เพราะในยุคปัจจุบันความรักเปิดกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงาม
นอกจากนี้ รอมแพง ยังได้ฝากถึงแฟนๆ นวนิยายและแฟนละครว่า อยากให้ลองเปิดใจรับชม “บุพเพสันนิวาส” ในเวอร์ชันใหม่นี้ เพราะทางผู้ผลิตได้ทุ่มเทคัดเลือกทีมงานคุณภาพ ทั้งผู้กำกับและคนเขียนบท เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาสนุก เป็นธรรมชาติ และนำเสนอเรื่องราวความรัก ความผูกพันข้ามภพชาติในมุมมองที่แปลกใหม่และน่าติดตามอย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้แฟนๆ ต่างพากันคาดเดาและลุ้นว่าใครจะมารับบทนำในครั้งนี้
