นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” มอบคำขวัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2569
“อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2569 เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 70 ด้วยถ้อยคำสั้นๆ “คนไทยทุกคนเป็นศิษย์มีครู”
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก คุรุสภา ได้โพสต์ภาพและข้อความ คำขวัญวันครู ประจำปี 2569 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีจะมอบให้เนื่องในโอกาสสำคัญ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณของแม่พิมพ์ของชาติ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุว่า
“คนไทยทุกคนเป็นศิษย์มี “ครู”” คำขวัญจาก “นายอนุทิน ชาญวีรกุล” นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 70 พ.ศ. 2569
การมอบคำขวัญในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาส “วันครู ครั้งที่ 70” พ.ศ. 2569 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยทางคุรุสภาได้นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนใจในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
