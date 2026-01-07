“โอ๋ ภัคจีรา” แอบเศร้า ยุคสมัยเปลี่ยน คนตั้งตาคอดูละครไทยน้อย

กลายเป็นประเด็นที่คนในวงการบันเทิงและคอละครหยิบมาพูดถึง เมื่อนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่าง “โอ๋“ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ ตอบคำถามแฟนคลับผ่านการไลฟ์สดใน TikTok เกี่ยวกับทิศทางและอนาคตของละครไทยในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป
โอ๋ ภัคจีรา วัย 48 ปี ยอมรับตามตรงว่ารู้สึกใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ตัวเธอเองเติบโตมากับยุคทองของละครไทยที่คำว่า “ละคร” คือศูนย์รวมของสมาชิกในบ้าน
“โอ๋ดูเศร้าใจเหมือนกัน เพราะเราเติบโตมากับละคร เมื่อก่อนดูละครกับแม่ ดูละครกับครอบครัว ทุกเย็นเราต้องมารวมตัวกัน แต่ตอนนี้มันไม่ได้มีฟีลแบบนั้นแล้ว”
“ละครไม่ได้เข้ามามีส่วนในชีวิตเรามากเหมือนแต่ก่อนแล้ว คนจะดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีการรอ ไม่มีการมารวมตัวเพื่อดูเรื่องเดียวกันพร้อมกัน แม้แต่ฟีลลิ่งการบ่นตอนพักโฆษณาก็ยังหายไปเลย“
ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของนักแสดง แต่ข้อมูลของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ไทยแฟรนไชนส์เซ็นเตอร์” เมื่อ 24 พ.ย.2568 ยังเปิดเผยเบื้องหลังที่น่าสนใจ เริ่มจากประเด็นคนเลิกรอละครหลังข่าว 20.30 น. เพราะดูย้อนหลังในโทรศัพท์ได้ทันที
เรตติ้งละครหลังข่าวตกลงอย่างน่าใจหาย ตัวเลขจาก 30-40 เหลือแค่ 3-4 ก็ดีใจแล้ว
- โฆษณาฟรีทีวีหาย 70% ใน 10 ปี
- ร้านขายซีดีปิดเกือบหมดภายใน 5 ปี
- นักร้องไทยต้องหันไปหาเงินจาก YouTube Ads + TikTok Gift แทน
เด็กไทยยุคใหม่ไม่ฝันอยากเป็น “ดารา” แล้ว แต่ฝันอยากเป็น “ครีเอเตอร์”
จำนวนนักเรียนที่สอบเข้า คณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง-กำกับการแสดง ลดลง 60–70% ใน 10 ปี
- โรงเรียนสอนการแสดงชื่อดังปิดตัวไปเกือบหมด
- ดาราไม่ต้องพึ่งค่ายใหญ่แล้ว เพราะมีรายได้จากโทรศัพท์เครื่องเดียว
- ปี 2568 มีดารา A-list หลายคน “ออกจากค่าย” ไปเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว
วงการบันเทิงไทย “ยังไม่ตายสนิท” แต่ฟื้นมาก็ไม่เหมือนเดิม
การเข้ามาของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มโซเชี่ยลต่าง ๆเหมือนเป็นผู้ร้ายที่ทำให้วงการบันเทิงไทยวิกฤติหนักถึงขนาดที่มองว่ามันคือการ “อวสาน” แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็มีข้อดีที่เปลี่ยนโฉมวงการบันเทิงไทยให้แตกต่างไปจากเดิมคือ
ดาราไม่ต้องพึ่งฟรีทีวีหรือค่ายใหญ่อีกต่อไป
กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของดาราที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่นการ Live ขายของ ซึ่งดาราไทยหลายคนทำยอดขายต่อไลฟ์ ได้มากกว่า 10–100 ล้านบาท
คลิป 15–60 วินาที ทำให้คนหน้าใหม่ดังได้โดยไม่ต้องมีละคร 7–8 ตอน โดยพวกค่ายหนัง/ละครเริ่มแคสติ้งจากยอดฟอลโลว์ IG/TikTok จริงจังตั้งแต่ปี 2563
อย่างไรก็ดีก็ต้องระวังผลในแง่ลบที่ต้องเตรียมรับมือเช่น ดังเร็วก็เงียบเร็ว ซึ่งอายุการดังเฉลี่ยเหลือแค่ 1-3 ปีจากสมัยก่อนยุคเฟื่องฟูที่ดังยาว 10-20 ปี หรือการที่ความสามารถในการแสดงกลายเป็นเรื่องรอง เพราะเอาแค่คนดังที่มีกระแสมาเป็นตัวหลักกระแสหมดก็แยกย้ายกันไป.
