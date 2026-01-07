น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย

ข่าว

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 17:20 น.
65
น็อต วรฤทธิ์ ประกาศจุดยืน พร้อมปกป้องสถาบันฯ ยิ่งกว่าชีวิต ไม่กลัวเสียงานในวงการ เชื่อศักยภาพตัวเองเลี้ยงชีพได้ พร้อมปลูกฝังลูกสาวรักชาติด้วย

กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อนักแสดงและพิธีกรหนุ่ม น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านการสัมภาษณ์ในช่องยูทูป Jo Montanee ของ โจ มณฑานี ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ แบบไม่มีถอย แม้ต้องแลกด้วยชื่อเสียงหรือโอกาสในวงการบันเทิงก็ตาม

น็อต วรฤทธิ์ เผยว่า ความรักต่อสถาบันฯ ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานจากครอบครัวทั้งฝั่งตนเองและภรรยา โดยเฉพาะความศรัทธาต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เจ้าตัวสัมผัสได้ถึงพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงผ่านข้อมูลที่สืบค้นได้ง่ายในปัจจุบัน พร้อมเปรียบเทียบว่าหากใครมาทำร้ายหรือกล่าวจาบจ้วงสถาบันฯ ตนก็พร้อมออกไปปกป้องทันทีเสมือนมีคนมาทำร้ายพ่อแม่ของตนเอง

เมื่อถามถึงผลกระทบจากการแสดงออกที่ชัดเจนจนถูกกระแสออนไลน์โจมตีอย่างหนัก หนุ่มน็อตตอบอย่างเผ็ดร้อนว่า ไม่สนใจคำด่าทอเหล่านั้น แม้จะมีการลามปามไปถึงครอบครัวก็ตาม ถามว่ากลัวเสียงานในวงการบันเทิงไหม ตนยอมรับและพร้อมแลก เพราะเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีวิธีเอาตัวรอดเสมอจาก 1 สมองและ 2 มือ

อย่างไรก็ตาม นักแสดงหนุ่มได้เล่าถึงความประทับใจที่สวนทางกับโลกออนไลน์ หลังจากเปิดร้านอาหารได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอย่างล้นหลาม จนทำให้ลูกค้าแน่นร้านและรถติดยาวเหยียด ที่สำคัญคือภาพที่แฟน ๆ ถือธงชาติมาเป็นกำลังใจถึงที่ร้าน ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ายังมีคนที่มีความคิดแบบตนอีกเป็นจำนวนมากในสังคม

นอกจากนี้ น็อต วรฤทธิ์ ยังได้เผยถึงวิธีการเลี้ยงลูกในรูปแบบของครอบครัวตัวเองว่า ตนและภรรยาเลือกที่จะจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความเป็นไทย มีพระบรมฉายาลักษณ์ และเลือกโรงเรียนที่สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการอ่านนิทานพระราชกรณียกิจให้ลูกสาวฟังตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อปลูกฝังให้ลูกสาวเติบโตขึ้นมาพร้อมความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างแท้จริง

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 17:20 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

