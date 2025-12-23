น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

ข่าวดาราบันเทิง

น้อยคนจะรู้ “นุ้ย กรองแก้ว” พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยผ่านงานโฆษณาแพนทีนมาแล้ว

ชาวเน็ตต่างพากันส่อง ย้อนภาพความสวยของพี่สาวแท้ๆ ของนางเอกซุปตาร์ตลอดกาลอย่าง “นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี” (นามสกุลเดิม วงษ์สวรรค์) ที่บอกเลยว่าหน้าตาดีกันทั้งบ้าน พี่สาวคนสวย “นุ้ย-กรองแก้ว วงษ์สวรรค์” ที่ออร่าความงามไม่แพ้น้องสาวเลยแม้แต่น้อย

หลายคนที่ได้เห็นภาพของ “พี่นุ้ย” สมัยก่อน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความสวยหวานและโครงหน้าที่คล้ายกับ “นุ่น วรนุช” มากๆ โดยเฉพาะรอยยิ้ม ดวงตาละมุน จนบางมุมถ้าบอกว่าเป็นฝาแฝดก็คงเชื่อ แถมยังดูหน้าเด็กโกงอายุสุดๆ

ปัจจุบันพี่นุ้ยไม่ออกสื่อ รับงานในวงการแล้ว มีครอบครัวที่แสนอบอุ่น ปรากฏตัวบ้างในทริปท่องเที่ยวต่างๆ กับน้องสาว โดยเฉพาะทริปต่างประเทศที่เรามักจะได้เห็นแฟชั่นสวยๆ ของสองพี่น้องคู่นี้ผ่านอินสตาแกรม

สิ่งที่ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์ที่สุด น้อยคนนักจะรู้ คือ พี่นุ้ย กรองแก้ว คนนี้ ไม่ใช่แค่สวยธรรมดา แต่มีผลงานในวงการบันเทิง เคยถ่าย “โฆษณาแพนทีน” (Pantene) ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก คู่กับน้องสาวอย่างนุ่นเคยเป็นพรีเซนเตอร์หลักนั่นเอง การันตีได้เลยว่าผมสวยสุขภาพดีและบุคลิกภาพดีกันทั้งบ้านจริงๆ

นุ้ย กรองแก้ว ยืนยิ้มท่ามกลางธรรมชาติ แสดงถึงความสวยแบบธรรมชาติ

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ นอกจากความสวยแล้ว พี่นุ้ยยังเป็นคนสำคัญที่คอยสนับสนุน "นุ่น วรนุช" มาตั้งแต่ก้าวแรกในวงการบันเทิง โดยเป็นคนที่พานุ่นไปแคสติ้งงานต่างๆ และคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง จนกระทั่งนุ่นประสบความสำเร็จกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในทุกวันนี้

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ นอกจากความสวยแล้ว พี่นุ้ยยังเป็นคนสำคัญที่คอยสนับสนุน “นุ่น วรนุช” มาตั้งแต่ก้าวแรกในวงการบันเทิง โดยเป็นคนที่พานุ่นไปแคสติ้งงานต่างๆ และคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง จนกระทั่งนุ่นประสบความสำเร็จกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในทุกวันนี้

ภาพนุ้ย กรองแก้ว ที่ถ่ายร่วมกับนุ่น วรนุช ในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัว

เรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องที่ทั้งสวย ทั้งเก่ง และรักกันมากจริงๆ ใครที่ยังไม่เคยเห็นความสวยของพี่นุ้ย ลองไปส่องในโซเชียลดู แล้วจะรู้เลยว่าบ้านนี้เขามียีนหน้าตาดีที่ส่งต่อกันมาแบบ DNA พรีเมียมสุดๆ

ภาพนุ้ย กรองแก้ว ขณะถ่ายทำโฆษณาแพนทีนร่วมกับนุ่น วรนุช

