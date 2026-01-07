ใจสลาย! เมียหลวงหอบลูก 3 ร้องสื่อ แฉผัวทหารมีหญิงใหม่ ขณะไปราชการชายแดน
เปิดใจภรรยาจดทะเบียนสมรส หลังพบภาพบาดตาหญิงอื่นเยี่ยมสามีถึงเตียงโรงพยาบาล แฉพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ สั่งห้ามครอบครัวเข้าพบ-กดดันให้ย้ายออกจากบ้าน ทั้งที่ต้องแบกภาระเลี้ยงลูก 3 คนเพียงลำพัง
กลายเป็นเรื่องราวสุดรันทดเมื่อภรรยาหลวงจำใจต้องหอบลูกน้อย 3 คน ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน หลังถูกสามีซึ่งเป็นข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนทอดทิ้งอย่างไร้เยื่อใย เพื่อไปครองรักกับหญิงใหม่ โดยทิ้งภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ให้ฝั่งของภรรยาเพียงลำพัง
หญิงผู้เสียหายเล่าว่า เธอและสามีจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีพยานรักด้วยกันถึง 3 คน ที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวเป็นปกติ จนกระทั่งสามีต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา
สิ่งที่น่าผิดสังเกต คือ สามีกลับสั่งห้ามไม่ให้เธอและลูกๆ เข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาด จนกระทั่งวันที่ 16 ธันวาคม ผู้เสียหายอ้างว่าได้เห็นภาพจากโซเชียลมีเดียของญาติฝ่ายสามีที่ลงภาพขณะไปเยี่ยมไข้ และพบว่ามี “หญิงอื่น” ร่วมอยู่ในเฟรมด้วยอย่างสนิทสนม ทำให้ความลับที่ถูกซ่อนไว้เริ่มถูกเปิดเผย
หลังจากความแตก สามีกลับไม่มีท่าทีสำนึกผิด แต่เลือกใช้วิธีตัดการติดต่อทุกช่องทาง บล็อกเบอร์โทรศัพท์และโซเชียลมีเดีย ทำให้ทั้งผู้เสียหายและลูกๆ ไม่สามารถติดต่อพ่อได้อีกเลย นอกจากนี้ยังพยายามกดดันให้พาลูกทั้ง 3 คนย้ายออกจากบ้านพัก
ปัจจุบันภรรยารายนี้ต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งเพียงลำพัง ทั้งค่าผ่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเลี้ยงดูลูก 3 คน และแมวอีก 4 ตัว โดยที่สามีไม่เคยส่งเสียเงินทองมาให้ แม้แต่บาทเดียวตั้งเกิดเรื่อง
ผู้เสียหายยืนยันว่า การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือเพื่ออนาคตของลูกทั้ง 3 คนที่ควรได้รับการดูแลจากบิดา พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของสามีเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของข้าราชการรายนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความอยุติธรรมต่อครอบครัวข้าราชการอีกต่อไป
“เคสนี้เมียหลวงน่าสงสารมาก ในไลฟ์เมียน้อยปากดีฉ่ำ” ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นล่าสุดถึงประเด็นดังกล่าว.
