กองทัพสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึงร้านเซ็กซ์ทอย วอนหยุดส่งของไปให้ทหารในบาห์เรน
กองทัพสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึง ร้านเซ็กซ์ทอยแคนาดา วอนหยุดส่งของไปให้ทหารที่ประจำการในบาห์เรน ย้ำผิดกฎหมายของบาห์เรน
เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว CP24 ได้รายงานเรื่องราวแปลกๆ หลังจากที่ เกรซ เบนเนธ หญิงวัย 34 ปี เจ้าของร้านขายของเล่นผู้ใหญ่บอนจิบอน ในโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา ได้รับจดหมายจากกองทัพขอให้หยุดส่งเซ็กซ์ทอยไปยังประเทศบาห์เรน
โดยเจ้าของร้านเล่าว่าทางร้านส่งสินค้าไปยังทั่วโลก ตั้งแต่ที่พวกเขาเปิดร้านเมื่อปี 2562 โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่แคนาดา แต่ก็มีส่งสินค้าให้ประเทศสหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ยุโรป หรือ เอเซียบ้าง แต่บางที่พวกเขาไม่สามารถส่งไปได้ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หนึ่งในนั้นก็คือบาห์เรน
เบนเนธ เล่าว่าเธอได้รับคำสั่งซื้อมาจากฐานทัพในสหรัฐฯ ซึ่งเธอก็ส่งไปให้ตามปกติ โดยเธอเดาว่าสินค้าชุดดังกล่าวอาจจะถูกส่งต่อไปให้ทหารที่ประจำการที่บาห์เรน เพราะเธอไม่สามารถส่งสินค้าโดยตรงไปที่บาห์เรนได้
ก่อนที่หลายวันต่อมา ทางร้านจะได้รับกล่องสินค้ากลับมาที่โกดังคืนและพบว่ากล่องดังกล่าวถูกเปิดออก เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นจดหมายจากกองทัพเรือสหรัฐฯ เขียนข้อความว่า “ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยโดยศุลกากรบาห์เรน พบสื่อลามกหรืออุปกรณ์ลามกอนาจารในพัสดุที่ส่งถึงคุณ จดหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าพัสดุของคุณถูกส่งคืนไปยังผู้ส่งแล้ว โปรดแจ้งผู้ส่งว่า สื่อลามกหรืออุปกรณ์ลามกอนาจารไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสู่ราชอาณาจักรบาห์เรน”
ทั้งนี้นางเบนเนธไม่ได้บอกว่าสินค้าที่ถูกตีกลับมาเป็นของอะไร ซึ่งทางร้านกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตัดสินหรือต่อว่าทหารที่ต้องการของเล่นผู้ใหญ่ขณะประจำการอยู่ที่ต่างแดน
