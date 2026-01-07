เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

ข่าว

ใครกัน? เจ้าของห้อง แฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่า 3 เดือนไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ทวงบ่อย ๆ กลับไล่ให้ไปฟ้อง ทำคนแห่ใส่ใจ

มีเรื่องให้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อเพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวที่ได้รับการร้องทุกข์มาจากเจ้าของคอนโดฯ แห่งหนึงย่านปากเกร็ด วอนสื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อ พิธีกรหญิง ช่องน้อยสี รายการท่องเที่ยว ที่ไม่ยอมย้ายของออกจากห้องทั้งที่หมดสัญญาเช่าไปแล้ว 3 เดือน แถมยังค้างค่าเช่า และทิ้งขยะพร้อมขี้แมวเกลื่อนห้องไว้ให้ดูต่างหน้า

เพจ บิ๊กเกรียน เล่าว่า “เจ้าของห้องเช่า ฝากสื่อช่วยบอก พิธีกรรายการท่องเที่ยวช่องน้อยสี ครบสัญญาเช่า ไม่คืนห้อง กลับทำเลอะเทอะ

น.ส.จุฬาภรณ์ เผ่าจินดา หรือมุก อายุ 47 ปี เจ้าของคอนโดฯ ย่านหัวถนนท่าน้ำปากเกร็ด ให้พิธีกรในรายการท่องเที่ยว ทางช่องน้อยสี เช่าห้อง เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า 1 ปี เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 68 กลับไม่ยอมคืนห้อง ปล่อยให้ห้องรกรุงรังเป็นกองขยะ แถม ทิ้งขี้แมวไว้ให้ดูต่างหน้า

พยายามพูดคุยเจรจาขอให้เขาคืนห้องและย้ายออกไปเพราะไม่จ่ายค่าเช่ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันนี้จะเข้า 3 เดือนแล้ว พอทวงถามบ่อยๆเขาก็ไล่ให้ไปฟ้องร้องเอา ฝากสื่อช่วย เป็นคนกลางไปถึงเขา ให้ช่วยมาย้ายข้าวของ เสื้อผ้า และเก็บกวาดห้อง ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย เบื้องต้น ได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.ปากเกร็ดแล้ว

อัปเดตล่าสุดจากทางบิ๊กเกรียน ระบุว่านักข่าวติดต่อโทรศัพท์ไปถาม คุณน้อย พิธีกร ตอบกลับสั้น ๆ ว่า #ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ เพราะเรื่องทั้งหมดได้ส่งให้ทนายดำเนินการ และแจ้งความไว้ที่ กองปราบปราม เหมือนกัน เพราะเขากับสามี มาเลื่อยลูกกุญแจที่ตนเองล็อคไว้ และเข้าไปในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต แถมยังมาเปลี่ยนกุญแจลูกใหม่ ทำให้เข้าห้องไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในห้องตนเองมีของมีค่าหลายอย่าง รวมทั้งกระเป๋าหลุยส์ ยังไม่รู้เลยว่าจะหายหรืออยู่ในห้องไหม เรื่องนี้คงต้องไปสู้กันที่ศาล

ขณะที่ทางเพจ ดาวแปดแฉก ก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ระบุว่า “อ่านแล้วไม่รู้ว่าใคร!! พิธีกรหญิง รายการท่องเที่ยว ช่องน้อยสี มีสามีแล้ว ได้เช่าคอนโดย่านปากเกร็ด สัญญา 1 ปี ครบหมดสัญญาแล้วเมื่อพฤศจิกา 68 ล่วงเลยมา 3 เดือน ไม่ยอมคืนห้อง ทิ้งขี้แมวไว้ให้ดูต่างหน้า #อยากให้ครูกะปิใส่ใจครับ”

อ้างอิงจาก : FB บิ๊กเกรียน, ดาวแปดแฉก

