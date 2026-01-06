บันเทิง

เศร้า! อดีตดาวเด่นยำหนังจี้ ลาโลกในวัย 62 ปี พบรอยแผลบนร่างกาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 14:54 น.
71
นักแสดง scary movie เสียชีวิตวัย 62 ปี

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพซานดิเอโกเร่งหาสาเหตุการตายที่แท้จริง หลังพบร่างนักแสดงหญิงและนักเพาะกายชื่อดังเสียชีวิตกะทันหัน โดยลูกชายยืนยันแม่ไม่มีโรคประจำตัว

วงการบันเทิงฮอลลีวูดต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่า เจน เทรคก้า (Jayne Trcka) นักแสดงหญิงและนักเพาะกายเจ้าของบทบาท “มิสมันน์” จากภาพยนตร์ล้อเลียนชื่อดังสแครี่มูฟวี่ (Scary Movie) เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยวัย 62 ปี ร่างของเธอถูกพบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

โฆษกสำนักงานตรวจพิสูจน์ศพซานดิเอโก ให้ข้อมูลกับสื่อว่า สภาพศพมีร่องรอยบาดแผลปรากฏบนร่างกาย แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ในขณะนี้

ทางด้านลูกชายของเจนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TMZ ว่า เขาไม่ทราบมาก่อนว่าแม่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ ที่จะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้อย่างกะทันหันเช่นนี้

Credit Alamy

เจน เทรคก้า เริ่มต้นอาชีพในวงการกีฬาเพาะกาย เธอลงแข่งขันหลายรายการในช่วงทศวรรษ 1980 และปรากฏตัวบนนิตยสารฟิตเนสชั้นนำมากมาย เช่น Flex และ MuscleMag International ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัว

ผลงานที่สร้างชื่อให้เธอมากที่สุดคือภาพยนตร์เรื่อง “Scary Movie” ภาคแรกในปี 2000 ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นแรกของเธอด้วย หลังจากนั้นมีโอกาสร่วมงานในรายการโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง The Drew Carey Show และ Whose Line is it Anyway? โดยในช่วงหลังเธอได้ผันตัวไปทำงานเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในซานดิเอโก

การจากไปของเจนเกิดขึ้นในช่วงที่แฟรนไชส์ Scary Movie กำลังกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยภาพยนตร์ภาคที่ 6 มีกำหนดเข้าฉายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะได้นักแสดงชุดดั้งเดิมหลายคนกลับมารับบทเดิม พร้อมเสริมทัพด้วยนักแสดงใหม่อย่าง เดมอน เวย์นส์ จูเนียร์ และ ไฮดี การ์ดเนอร์ จากรายการ Saturday Night Live.

แฟ้มภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย บันเทิง

ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย

1 นาที ที่แล้ว
หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ข่าว

หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

7 นาที ที่แล้ว
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น &quot;ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง&quot; ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ ข่าว

เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก

19 นาที ที่แล้ว
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง ข่าวการเมือง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ไหล่ หยูชิง” ดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ

49 นาที ที่แล้ว
นักแสดง scary movie เสียชีวิตวัย 62 ปี บันเทิง

เศร้า! อดีตดาวเด่นยำหนังจี้ ลาโลกในวัย 62 ปี พบรอยแผลบนร่างกาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นิว กัลยพัชร” ประกาศลาออกพรรคประชาชน หมดศรัทธา พรรคเปลี่ยนไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจัดหนัก ประมูลทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 ก.ก. จบที่ 101 ล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้ายที่แต่ไม่จบ! “ป้าหมอฟันมหาภัย” ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่หน้าเพื่อนบ้านต่างชาติ หลังโดนเตือนเสียงดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Veerayooth.Kanchoochat ข่าวการเมือง

แคนดิเดตนายกฯ ปชน. ชี้ชัด! เหตุผลเดียวที่ทำ “เวียดนาม” แซงไทยไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี ส่งผลให้เกิดควันหนาทึบในอากาศ ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เพลิงรุนแรงระดับ 5 ระดมรถน้ำเร่งสกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรพิมล มั่นฤทัย ผู้บริหารค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย บันเทิง

CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam เปิดพรุ่งนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวรรณ ฉายะบุตร บริจาคเงิน 1 ล้าน ข่าว

สดุดี ณัฐวรรณ ฉายะบุตร มอบ 1 ล้าน บิ๊กกุ้ง ช่วยภารกิจชาติ ป้องชายแดนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย ข่าว

มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มป่วย ข่าว

เปิดสภาพ “ทนายตั้ม” ป่วยซูบผอม-พึ่งยากล่อมประสาท ผู้คุมจับได้ซุกเอกสารในกกน.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พระเอกตกอับ “มิคกี้ รูร์ก” ดาราดีกรีออสการ์ เปิดระดมทุนหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน หลังโดนสั่งฟ้องไล่ที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.โรงเรียนในร้อยเอ็ดตั้งกรรมการสอบครูสาว หลังมีการแฉเรื่องชู้กับสามีทหาร ข่าว

ไม่เอาไว้! ผอ. รร.ร้อยเอ็ด ตั้งกรรมการสอบ “ครูบี๋” ปมชู้ทหาร ทำเมียหลวงช้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจหนูแห่ง Fat Radio เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

ช็อกคนฟัง ดีเจหนู คลื่น Fat Radio จากไปกะทันหัน สิ้นเสียงใสเอกลักษณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“คุณากร” เข้าแจ้งความ ผู้สมัคร สส.ประชาชน ปมทีมงานแจกนิ้วกลางให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน บันเทิง

ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศอีก เลือกตนเป็นนายกฯ “ฮุนเซน” ต้องร้องขอชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโวย ห้องฉุกเฉิน รพ.รัฐ ป่วยรอ 2 ชม. มาหลังได้รักษาก่อน หมอชี้แจง คดีพลิก ข่าว

หนุ่มโวย ห้องฉุกเฉิน รพ.รัฐ ป่วยรอ 2 ชม. มาหลังได้รักษาก่อน หมอชี้แจง คดีพลิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 14:54 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน

หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น &quot;ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง&quot; ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ

เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

“นิว กัลยพัชร” ประกาศลาออกพรรคประชาชน หมดศรัทธา พรรคเปลี่ยนไป

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button