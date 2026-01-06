เศร้า! อดีตดาวเด่นยำหนังจี้ ลาโลกในวัย 62 ปี พบรอยแผลบนร่างกาย
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพซานดิเอโกเร่งหาสาเหตุการตายที่แท้จริง หลังพบร่างนักแสดงหญิงและนักเพาะกายชื่อดังเสียชีวิตกะทันหัน โดยลูกชายยืนยันแม่ไม่มีโรคประจำตัว
วงการบันเทิงฮอลลีวูดต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่า เจน เทรคก้า (Jayne Trcka) นักแสดงหญิงและนักเพาะกายเจ้าของบทบาท “มิสมันน์” จากภาพยนตร์ล้อเลียนชื่อดังสแครี่มูฟวี่ (Scary Movie) เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยวัย 62 ปี ร่างของเธอถูกพบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
โฆษกสำนักงานตรวจพิสูจน์ศพซานดิเอโก ให้ข้อมูลกับสื่อว่า สภาพศพมีร่องรอยบาดแผลปรากฏบนร่างกาย แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ในขณะนี้
ทางด้านลูกชายของเจนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TMZ ว่า เขาไม่ทราบมาก่อนว่าแม่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ ที่จะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้อย่างกะทันหันเช่นนี้
เจน เทรคก้า เริ่มต้นอาชีพในวงการกีฬาเพาะกาย เธอลงแข่งขันหลายรายการในช่วงทศวรรษ 1980 และปรากฏตัวบนนิตยสารฟิตเนสชั้นนำมากมาย เช่น Flex และ MuscleMag International ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัว
ผลงานที่สร้างชื่อให้เธอมากที่สุดคือภาพยนตร์เรื่อง “Scary Movie” ภาคแรกในปี 2000 ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นแรกของเธอด้วย หลังจากนั้นมีโอกาสร่วมงานในรายการโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง The Drew Carey Show และ Whose Line is it Anyway? โดยในช่วงหลังเธอได้ผันตัวไปทำงานเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในซานดิเอโก
การจากไปของเจนเกิดขึ้นในช่วงที่แฟรนไชส์ Scary Movie กำลังกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยภาพยนตร์ภาคที่ 6 มีกำหนดเข้าฉายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะได้นักแสดงชุดดั้งเดิมหลายคนกลับมารับบทเดิม พร้อมเสริมทัพด้วยนักแสดงใหม่อย่าง เดมอน เวย์นส์ จูเนียร์ และ ไฮดี การ์ดเนอร์ จากรายการ Saturday Night Live.
