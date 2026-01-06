ย้ายที่แต่ไม่จบ! “ป้าหมอฟันมหาภัย” ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่หน้าเพื่อนบ้านต่างชาติ หลังโดนเตือนเสียงดัง
รายการโหนกระแสแฉวีรกรรมภาค 2 ทันตแพทย์หญิงคนดังย้ายหมู่บ้านใหม่แต่ยังป่วนเพื่อนบ้านไม่เลิก ล่าสุดฉีดน้ำใส่หน้าหนุ่มต่างชาติตอนเที่ยงคืนจนตาอักเสบ หลังถูกเตือนเรื่องส่งเสียงดังรบกวนยามวิกาล
มหากาพย์เพื่อนบ้านมหาภัยกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งในรายการโหนกระแส โดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้เชิญกลุ่มผู้เสียหายจากหมู่บ้านแห่งใหม่มาตีแผ่วีรกรรมของทันตแพทย์หญิงรายเดิม ที่เคยเป็นข่าวดังจากการมีปัญหากับเพื่อนบ้านในที่พักเดิมจนต้องย้ายออกมา แต่กลับมาสร้างปัญหาใหม่ให้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านปัจจุบัน
คุณจูน หนึ่งในเพื่อนบ้านผู้เสียหาย เล่าว่า ตั้งแต่ทันตแพทย์หญิงรายนี้ย้ายเข้ามา ก็เริ่มสร้างความเดือดร้อนทันที โดยเฉพาะเรื่องสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยให้สุนัขหลุดเข้ามาในบ้านของตนถึง 6-7 ครั้ง สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สิน แต่คู่กรณีกลับเพิกเฉยและไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ
เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของคุณจูน ในคืนที่คู่กรณีออกมาฉีดน้ำแรงดันสูงและทำเสียงดังรบกวนในช่วงเวลาประมาณ 00.30 น. แฟนหนุ่มจึงพยายามเข้าไปเจรจาอย่างสุภาพ
แฟนหนุ่มฝึกพูดคำว่า “พี่ครับ” และโชว์หน้าจอโทรศัพท์เพื่อบอกเวลาว่าดึกมากแล้ว เพื่อขอความร่วมมือให้ลดเสียงลง
คู่กรณีไม่รับฟัง พร้อมตะโกนไล่ว่า “ไป ไป” ก่อนจะหันหัวฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าที่ใบหน้าและลำตัวของแฟนหนุ่มโดยตรง
น้ำแรงดันสูงกระแทกเข้าที่ใบหน้าจนดวงตาแดงกล่ำและมีอาการบาดเจ็บ ตัวเปียกโชก รวมถึงโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหาย
กลุ่มเพื่อนบ้านระบุว่า พฤติกรรมของทันตแพทย์หญิงรายนี้สร้างความหวาดกลัวและความเดือดร้อนไปทั่วหมู่บ้านไม่ต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มผู้เสียหายเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากมองว่าเป็นการทำร้ายร่างกายและจงใจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
