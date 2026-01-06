CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย
พรพิมล มั่นฤทัย CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ โคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ป แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก พร้อมเผยกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ คนบันเทิงร่วมอาลัย
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของครอบครัวผู้จัดละครเจ้าใหญ่ของวงการบันเทิงไทย โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก Coliseum Entertainment (บริษัท โคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ คุณเสาวพัสตร์ มั่นฤทัย น้องสาวของผู้บริหารโคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป “คุณพรพิมล มั่นฤทัย” เสียชีวิตลงอย่างสงบ
“คุณพรพิมล มั่นฤทัย บริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณเสาวพัสตร์ มั่นฤทัย (น้องสาวคุณพรพิมล มั่นฤทัย ) ขออนุญาตแจ้งข่าวครับ”
สำหรับกำหนดการรดน้ำศพ สวดอภิธรรม และฌาปนกิจ จะจัดขึ้นที่ ศาลา 1-2 ณ วัดบางน้ำชน กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ.
- เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 6 ถึง วันพุธที่ 7 มกราคม 2569
- เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจ
อ้างอิงจาก : FB Coliseum Entertainment
