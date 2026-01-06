บันเทิง

CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย

พรพิมล มั่นฤทัย ผู้บริหารค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย

พรพิมล มั่นฤทัย CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ โคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ป แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก พร้อมเผยกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ คนบันเทิงร่วมอาลัย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของครอบครัวผู้จัดละครเจ้าใหญ่ของวงการบันเทิงไทย โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก Coliseum Entertainment (บริษัท โคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ คุณเสาวพัสตร์ มั่นฤทัย น้องสาวของผู้บริหารโคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป “คุณพรพิมล มั่นฤทัย” เสียชีวิตลงอย่างสงบ

คุณพรพิมล มั่นฤทัย บริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณเสาวพัสตร์ มั่นฤทัย (น้องสาวคุณพรพิมล มั่นฤทัย ) ขออนุญาตแจ้งข่าวครับ

ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า น้องสาวผู้บริหารค่าย เสียชีวิต-1

สำหรับกำหนดการรดน้ำศพ สวดอภิธรรม และฌาปนกิจ จะจัดขึ้นที่ ศาลา 1-2 ณ วัดบางน้ำชน กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ.
  • เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 6 ถึง วันพุธที่ 7 มกราคม 2569

  • เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569

  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจ

ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า น้องสาวผู้บริหารค่าย เสียชีวิต

อ้างอิงจาก : FB Coliseum Entertainment

