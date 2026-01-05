วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027
หลังจาก โค้ชปาร์คกีวอน แห่งเกาหลีใต้ เพิ่งพาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ล้างตา คว้าเหรียญทองแชมป์ซีเกมส์ 2025 ในรอบ 8 ปึ สมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยการต่อสัญญา โค้ชปาร์ค ว่าลุล่วงไปด้วยดี โค้ชปาร์ค จะอยู่คุมทีมต่อไปถึง ก.ย.ปี 2027 เป็นอย่างน้อยตามโครงการวอลเลย์บอล เอมพาวเวอร์เมนต์ ของ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(เอฟไอวีบี)
“เราได้พูดคุยกับเอฟไอวีบี ถึงการต่อสัญา โค้ชปาร์ค เพื่อทำงานพัฒนาทีมชายต่อไป บอร์ดบริหารของเรามีการหารือและเห็นพ้องต้องกันว่าตลอด 3 ปี โค้ชปาร์ค พัฒนาทีมชายได้อย่างเป็นรูปธรมชัดเจน โดยเฉพาะการกลับมา คว้าแชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีที่ผ่านมา ขณะที่นักกีฬา และสต๊าฟโค้ชก็อยากให้โค้ชปาร์กสร้างทีมของเราต่อไป ซึ่งได้รับการตอบรับจากสหพันธ์แล้ว เบื้องต้นสัญญาจะอยู่จนถึง ก.ย. 2027 หลังจากนั้นจะหารือกับสหพันธ์ต่อไปว่าสถานการณ์เวลานั้นเป็นอย่างไร”
ทั้งนี้ โค้ช ปาร์ค กี-วอน เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผ่านโครงการสนับสนุนผู้ฝึกสอนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป้าหมายเพื่อพัฒนาทีมชาติให้บรรลุผลงานที่ดีขึ้นในการแข่งขันระดับนานาชาติ
โค้ชปาร์คเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงเคยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกและเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิหร่านและเกาหลีใต้มาก่อน
สำหรับทีมไทย เริ่มคุมทีมก่อนการแข่งขันซีเกมส์ปี 2023 เพียงเล็กน้อย และต้องเตรียมทีมในระยะเวลาที่จำกัด แม้เริ่มต้นด้วยอันดับ 4 ในซีเกมส์ครั้งนั้น แต่ต่อมาเขาก็นำทีมไทยคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup 2023 ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชายไทย ความสำเร็จนี้ทำให้สมาคมฯ และแฟนกีฬามีความเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด FIVB ได้อนุมัติให้ต่อสัญญาคุมทีมต่อไปอย่างเป็นทางการ
