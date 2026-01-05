ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก! นัน อธิวัฒน์ บอยแบนด์ดังยุค 90 วง Dance Army ค่ายอาร์เอส เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:42 น.
ช็อกแฟนเพลงยุค 90 นัน อธิวัฒน์ อดีตบอยแบนด์วง Dance Army ค่ายอาร์เอส เสียชีวิตแล้ว

5 มกราคม 2569 วงการเพลงยุค 90 ต้องพบกับข่าวเศร้า ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นายอธิวัฒน์ ศรีมหายันต์ หรือ นันอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ Dance Army (แดนซ์ อาร์มี่) สังกัดค่ายอาร์เอส โปรโมชั่น ได้เสียชีวิตลงแล้ว สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการ

ข่าวเศร้าได้รับการเปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของ “ปอร์ ธนากร” ได้โพสต์ภาพอาลัยพร้อมข้อความระบุว่า “RIP my bro my popstar90S boy band RS.” พร้อมติดแฮชแท็ก #Dancearmy #โตมากับอาร์เอส และเผยภาพแชทการสนทนาครั้งสุดท้ายที่แสดงถึงความผูกพันของเพื่อนร่วมวง

เพื่อนร่วมวงอย่าง กำปั้น กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ หรือ กำปั้น Bazoo หนึ่งในสมาชิกวง Dance Army ก็ได้โพสต์ภาพความทรงจำกับนัน Dance Army และเขียนข้อความสุดเศร้าว่า “ไม่คิดว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน เสียใจไม่มีโอกาสได้ไปส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย ติดภารกิจคอนเสิร์ต หลับให้สบายนะน้อง พวกเราจะรำลึกถึงนันตลอดไปนะครับ #rip #dancearmy @nun_dancearmy”

ในขณะที่ แนนนี่ ภัสสณันฐ์ สุนทรฐิติ หรือ แนนนี่ เกิร์ลลี่เบอร์รี่ ซึ่งเคยร่วมงานกับนันในอัลบั้ม World : The International Music Album ก็โพสต์ภาพกำหนดการพิธีศพของนัน พร้อมภาพอัลบั้ม World พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า “เพิ่งทราบข่าวการจากไปของพี่นัน ตกใจ… ไม่ได้เจอพี่นันหลายปี ไม่อยากรู้ข่าวกันอีกทีในแบบนี้เลย..

นี่รู้จักกับพี่นันตั้งแต่เริ่มเป็นศิลปินเลย ตั้งแต่อายุ 16 Album แรก World International Music album ทำงานด้วยกัน ทัวร์คอนเสิร์ต ไปรายการใดๆ ด้วยกัน สนุกมาก ในความทรงจำของนี่ พี่นันเป็นพี่ชายที่น่ารัก นิสัยดี และเก่งมาก มีความเป็นศิลปินแบบเต็มตัว ดีใจที่ได้รู้จักกับพี่ในช่วงชีวิตหนึ่งนะคะ ขอให้ดวงวิญญานของพี่นันได้เดินทางไปสู่สุขคติค่ะ …. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ”

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลของ นัน อธิวัฒน์ จะจัดขึ้น ณ วัดมโนรม อ่าวอุดม โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 4 – วันอังคารที่ 6 มกราคม 2569: เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

  • วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 (วันฌาปนกิจ):

    • เวลา 13.00 น. เคลื่อนศพสู่เมรุวัด

    • เวลา 14.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ สวดมาติกา-บังสุกุล

    • เวลา 15.00 น. พิธีประชุมเพลิง

ทางทีมงานไทยเกอร์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและแฟนคลับของ นัน Dance Army มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

