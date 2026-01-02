ข่าว

ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 16:37 น.
534
ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69

2 มกราคม 2569 — ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยยอดผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) หรือ “สลากดิจิทัล” ประจำงวดวันที่ 2 มกราคม 2569 ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการเทกระจาดเงินรางวัลรวมสูงถึง 168 ล้านบาท จากสลากรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 28 ใบ

รางวัลที่ 1 เลขที่ออกคือ 837706 โดยในงวดนี้มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่หลายราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้โชคดีดังนี้:

  • ถูก 1 ใบ (รับ 6 ล้านบาท): จำนวน 7 คน

  • ถูก 2 ใบ (รับ 12 ล้านบาท): จำนวน 1 คน

  • ถูก 5 ใบ (รับ 30 ล้านบาท): จำนวน 2 คน

  • ถูก 9 ใบ (รับ 54 ล้านบาท): จำนวน 1 คน

นอกจากสลากกินแบ่งปกติแล้ว ยังมีการประกาศผลรางวัล “สลาก N3” ซึ่งเป็นงวดแรกๆ ของปี โดยมีรายละเอียดเงินรางวัลที่น่าสนใจ ดังนี้:

  • เลขรางวัลสามตรง: 706 (เงินรางวัล 7,425 บาท)

  • เลขรางวัลสามสลับหลัก: 067, 076, 607, 670, 760 (เงินรางวัล 1,232 บาท)

  • เลขรางวัลสองตรง: 16 (เงินรางวัล 527 บาท)

  • เลขรางวัลพิเศษ: 706000001660 (เงินรางวัล 561,000 บาท)

ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถตรวจผลและขึ้นเงินรางวัลได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยงวดถัดไปจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป บันเทิง

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

15 วินาที ที่แล้ว
ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า ข่าว

ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69 ข่าว

ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย Line News

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านตื่นตูมทิ้งบ้านหนีตาย ข่าวต่างประเทศ

บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านทิ้งบ้านหนีตาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู พลุปีใหม่ทิพย์ เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย ข่าว

อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใครผิด? แม่โวย ลูกจับได้ของขวัญ 20 บาท กติกาตั้ง 100 อีกแม่ขอโทษ ไม่มีเงิน เจอซัดกลับ “ไม่มีอย่าใส่”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ &quot;มีเรื่องต้องคุย&quot; เสียบแทน บันเทิง

ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” หวยงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะ 4 ตัวเน้น ระวังเลขกลับหัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก Line News

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า &quot;อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง&quot; ข่าว

ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า “อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว Line News

เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 2 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ดงวด 2/1/69 ปล่อยโชคงวดแรกปีใหม่ ฟันธงเลขปีม้าทอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 2 1 69 ดูดวง

4 ราศีรักรีเซ็ตได้! ปีใหม่คนเก่าทัก คนใหม่ก็มา เลือกให้ดี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 16:37 น.
534
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
Back to top button