ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69
2 มกราคม 2569 — ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยยอดผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) หรือ “สลากดิจิทัล” ประจำงวดวันที่ 2 มกราคม 2569 ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการเทกระจาดเงินรางวัลรวมสูงถึง 168 ล้านบาท จากสลากรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 28 ใบ
รางวัลที่ 1 เลขที่ออกคือ 837706 โดยในงวดนี้มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่หลายราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้โชคดีดังนี้:
-
ถูก 1 ใบ (รับ 6 ล้านบาท): จำนวน 7 คน
-
ถูก 2 ใบ (รับ 12 ล้านบาท): จำนวน 1 คน
-
ถูก 5 ใบ (รับ 30 ล้านบาท): จำนวน 2 คน
-
ถูก 9 ใบ (รับ 54 ล้านบาท): จำนวน 1 คน
นอกจากสลากกินแบ่งปกติแล้ว ยังมีการประกาศผลรางวัล “สลาก N3” ซึ่งเป็นงวดแรกๆ ของปี โดยมีรายละเอียดเงินรางวัลที่น่าสนใจ ดังนี้:
-
เลขรางวัลสามตรง: 706 (เงินรางวัล 7,425 บาท)
-
เลขรางวัลสามสลับหลัก: 067, 076, 607, 670, 760 (เงินรางวัล 1,232 บาท)
-
เลขรางวัลสองตรง: 16 (เงินรางวัล 527 บาท)
-
เลขรางวัลพิเศษ: 706000001660 (เงินรางวัล 561,000 บาท)
ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถตรวจผลและขึ้นเงินรางวัลได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยงวดถัดไปจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
