สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 09:39 น.
ศาลเซินเจิ้นสั่งจำคุกแม่และลูกสาวคนโต หลังร่วมกันทำพิธีไล่ผีสุดพิสดาร จนให้ลูกสาวคนเล็กด้วยการกดหน้าอกอย่างแรงและกรอกน้ำใส่คอจนเสียชีวิตคาบ้าน

สำนักงานอัยการประชาชนเทศบาลเซินเจิ้นเปิดเผยคดีอุทาหรณ์ที่เกิดจากความงมงาย เมื่อศาลในมณฑลกวางตุ้งมีคำพิพากษาลงโทษแม่แซ่หลี่และลูกสาวคนโต ในข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หลังร่วมกันทำพิธี “ไล่ผี” ให้กับลูกสาวคนเล็กจนเสียชีวิต

ครอบครัวนี้มีความเชื่ออย่างรุนแรงเรื่องไสยศาสตร์ การโทรจิต และการใช้ยาตามความเชื่อ โดยพวกเขามักจะระแวงว่าถูกปีศาจทำร้าย ถูกสิงร่าง หรือแม้กระทั่งเชื่อว่า “วิญญาณถูกขายไปแล้ว”

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ลูกสาวคนเล็ก (แซ่เซี่ย) อ้างว่าตนเองถูกปีศาจสิงและขอให้แม่กับพี่สาวช่วยทำพิธีไล่ผีให้ โดยแม่และพี่สาวช่วยกันกดหน้าอกของเธออย่างแรง พร้อมกับกรอกน้ำลงคอเพื่อให้เธออาเจียนออกมา โดยเชื่อว่าเป็นการขับไล่ปีศาจ ซึ่งในระหว่างทำพิธีลูกสาวคนเล็กยังบอกว่า “วิธีนี้ได้ผล” และขอให้ทำต่อไป

ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้น คนในครอบครัวพบว่าลูกสาวคนเล็กมีเลือดไหลออกจากปากและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ศาลมีคำสั่งจำคุกแม่และลูกสาวคนโตเป็นเวลา 3 ปี แต่ให้รอลงอาญา 4 ปี เนื่องจากศาลพิจารณาว่าจำเลยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือเหยื่อตามความเชื่อของตนเอง ไม่ได้มีเจตนาฆ่าโดยตรง

หลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากต่างออกมาแสดงความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหลายคนตั้งคำถามว่าในยุคปี 2025 ยังมีความเชื่อที่งมงายจนทำให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้อยู่อีกหรือ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอย

อ้างอิง : www.scmp.com

 

