รวมพิกัด 5 เว็บไซต์ลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี เข้าถึงคนเช่าทั่วประเทศ!

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 16:37 น.
เคยไหม? ที่คุณมีบ้านหรือคอนโดพร้อมปล่อยเช่า แต่ติดปัญหาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือเลือกลงประกาศให้เช่าบ้านฟรีที่ไหนดี ถึงจะเข้าถึงผู้เช่าได้จริงและรวดเร็ว? การปล่อยทรัพย์ให้ว่างไว้คือต้นทุนที่สูญเปล่า การหาแพลตฟอร์มที่ดีจึงเป็นหัวใจสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยให้ประกาศของคุณถูกค้นพบง่ายแล้ว ยังต้องมีฟังก์ชันที่ใช้งานสะดวก และไม่ยุ่งยาก บทความนี้จึงขออาสารีวิว 5 เว็บไซต์ดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้คุณลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี คุ้มค่า และช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดดีลได้!

5 เว็บไซต์ลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี

เว็บไซต์ลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี

เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ในไทยมีให้เลือกมากมาย แต่ 5 แพลตฟอร์มที่เราคัดมานี้ โดดเด่นทั้งในเรื่องความน่าเชื่อถือ จำนวนผู้เข้าชม และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทรัพย์รายย่อย หรือนักลงทุนที่ต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี เว็บไซต์เหล่านี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ลองมาดูกันว่าเว็บไหนที่ตอบโจทย์การปล่อยเช่าของคุณ

1. NaYoo

NaYoo (น่าอยู่) คือแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมาแรงและมีจุดยืนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเจาะลึกไปทีละจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัด เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี หรือเชียงราย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี และต้องการเข้าถึงคนในท้องถิ่นแบบเน้นๆ

  • จุดเด่น : เน้นการเติบโตแบบ Local เข้าถึงคนเช่าในภูมิภาคและต่างจังหวัดได้ดีมาก ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูงเนื่องจากมีการบริหารจัดการโดย Partner ในพื้นที่
  • เหมาะกับใคร : เจ้าของทรัพย์หรือนักลงทุนที่มีบ้านเช่าในจังหวัดหลักๆ หรือหัวเมืองรองที่ NaYoo มีการขยายพื้นที่เข้าไป (เน้นต่างจังหวัด) และต้องการประกาศที่ดูเป็นมืออาชีพ

2. Baanfinder

Baanfinder เป็นเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดการลงประกาศให้เช่าบ้านครอบคลุมทั้งบ้าน คอนโด และที่ดินเปล่า ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ เว็บไซต์นี้ถูกออกแบบมาให้ ใช้งานง่ายมาก มีระบบการค้นหาที่ตรงไปตรงมา และมีจำนวนประกาศที่ค่อนข้าง Active ทำให้ผู้เช่าสามารถค้นหาทรัพย์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  • จุดเด่น : ระบบค้นหาง่ายและแม่นยำ มี Listing ที่ Active มาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ให้ ลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี ได้สูงสุดถึง 10 ประกาศ และต่ออายุได้ฟรีทุก 60 วัน
  • เหมาะกับใคร : เจ้าของทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรีได้หลายรายการพร้อมกัน และเน้นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงง่าย

3. Propertyhub

Propertyhub เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการลงประกาศซื้อ-ขาย-ให้เช่า เฉพาะบ้านและคอนโด ซึ่งช่วยให้การค้นหามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เว็บไซต์มีความใจกว้างมากสำหรับผู้ที่ต้องการ ลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี โดยอนุญาตให้ลงได้ถึง 1 ห้อง และสามารถเลื่อนประกาศ (ดันโพสต์) ได้ 100 ครั้งต่อเดือน (สำหรับผู้ที่สมัครแบบมีเอกสารยืนยัน) จุดเด่นคือความชัดเจนของแพ็กเกจโฆษณา และการรองรับทรัพย์จำนวนมากหากคุณเป็นมืออาชีพ

  • จุดเด่น : มีความเฉพาะทางด้านบ้านและคอนโด มีตัวเลือกการ ลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี พร้อมการต่ออายุ/เลื่อนประกาศในจำนวนที่เหมาะสม
  • เหมาะกับใคร : เจ้าของทรัพย์ที่มีห้องปล่อยเช่าไม่กี่ห้อง แต่ต้องการเว็บไซต์ที่เน้นอสังหาฯ โดยตรง และมีโอกาสเข้าถึงผู้เช่าที่จริงจัง

4. ZmyHome

ZmyHome เป็นเว็บไซต์ที่มาพร้อมกับแนวคิดความโปร่งใสที่แตกต่าง โดยเน้นข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งหากคุณต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี อาจจะต้องมีการแนบหลักฐานบางอย่าง เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย (ในกรณีขายดาวน์) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของประกาศ

  • จุดเด่น : แพลตฟอร์มใช้งานง่าย มีแผนที่แบบ Interactive Map ช่วยให้การตัดสินใจเช่าง่ายขึ้น สามารถลงประกาศให้เช่าบ้านฟรีได้ไม่จำกัดจำนวน และมีอายุประกาศนาน 3 เดือน
  • เหมาะกับใคร : เจ้าของทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรีบนแพลตฟอร์มที่เน้นความโปร่งใสของข้อมูลและมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยสนับสนุนการตั้งราคา

5. BKKCitisMart

Bangkok Citismart (BKKCitisMart) เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ มหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะ ทำให้การค้นหาทรัพย์ในเขตเมืองหลวงมีความง่ายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผู้เช่าสามารถเลือกดูทรัพย์ตามเขต โซน หรือระดับราคาได้อย่างเข้าใจง่าย สำหรับเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี ในกทม. จึงเป็นช่องทางที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าที่ทำงานในเมืองได้โดยตรง

  • จุดเด่น : เน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเฉพาะ มีการแบ่งหมวดหมู่การค้นหาตามโซนและราคาอย่างชัดเจน
  • เหมาะกับใคร : เจ้าของทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต้องการเข้าถึงผู้เช่าที่ต้องการที่พักในเมือง

สรุปบทความ เว็บลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี

เว็บลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี

การมีบ้านหรือคอนโดปล่อยเช่า ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อมีเว็บไซต์เหล่านี้เป็นตัวช่วยการลงประกาศให้เช่าบ้านฟรี ซึ่งจะช่วยให้ทรัพย์ของคุณถูกค้นพบและเข้าถึงผู้เช่าทั่วประเทศได้ง่ายขึ้น และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประกาศของคุณไปถึงสายตาผู้เช่าให้ได้มากที่สุด และปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว!



