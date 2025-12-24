ข่าวต่างประเทศ

เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:08 น.
เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

หนุ่มจีนเกือบขิต หัวใจหยุดเต้นขณะมีเซ็กส์ แพทย์ชี้พักผ่อนน้อย-ออกกำลังกายหนัก ร่างกายรับไม่ไหว เสี่ยงตายเฉียบพลัน

นายหวัง พนักงานไอทีวัย 40 ปี ในเมืองหางโจว ประเทศจีน เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับภรรยาอย่างมาก เนื่องจากนายหวังเป็นคนดูแลสุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และดูอ่อนกว่าวัยเหมือนคนอายุ 30 ต้น ๆ โดยผลตรวจสุขภาพล่าสุดไม่พบโรคร้ายแรงใด ๆ

ภรรยาของนายหวัง เล่าถึงเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุว่า ทั้งคู่เตรียมฉลองวันครบรอบแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก แต่เมื่อเริ่มกิจกรรมเข้าจังหวะจนใกล้ถึงจุดไคลแมกซ์ นายหวังกลับแสดงอาการผิดปกติ โดยเอามือกุมหน้าอกแน่น สีหน้าซีดเผือด เหงื่อไหลท่วมตัว ก่อนจะหมดสติล้มฟุบไปต่อหน้าต่อตา ภรรยาจึงรีบโทรแจ้งรถพยาบาลทันที เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

ภาพจำลองขณะกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ภาพจาก: SOHA

แพทย์ผู้รักษาตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการที่หลอดเลือดอุดตันอย่างรุนแรง ทีมแพทย์ต้องทำการผ่าตัดด่วนเพื่อใส่ขดลวดหัวใจจำนวน 2 เส้น จนสามารถยื้อชีวิตนายหวังกลับมาได้สำเร็จ ท่ามกลางความโล่งใจของภรรยาที่ยังคงสับสนว่าเหตุใดสามีที่แข็งแรงและเพิ่งกลับจากยิมจึงเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้

สาเหตุสำคัญของเหตุการณ์นี้ แพทย์ชี้แจงว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ฝืนร่างกายเกินขีดจำกัด โดยพบว่าคืนก่อนเกิดเหตุนายหวังโหมงานหนักจนดึกดื่น พักผ่อนน้อย และในวันเกิดเหตุด้วยความตั้งใจจะฟิตร่างกายเพื่อฉลองวันครบรอบ จึงออกกำลังกายหนักกว่าปกติหลายเท่า เมื่อกลับถึงบ้านก็รีบอาบน้ำและมีเพศสัมพันธ์ทันทีโดยไม่ให้ร่างกายได้พัก

การกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือนการเร่งเครื่องยนต์ที่กำลังร้อนจัดให้ทำงานหนักต่อเนื่อง เนื่องจากหลังออกกำลังกายหนัก หัวใจจะยังสูบฉีดเลือดรุนแรง หลอดเลือดขยายตัว และระบบประสาทตื่นตัวเต็มที่ การมีเพศสัมพันธ์ต่อทันทีจึงเป็นการเพิ่มภาระให้หัวใจจนรับไม่ไหว นำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน แพทย์จึงเตือนให้ระมัดระวังเรื่องช่วงเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกายหนัก ร่างกายต้องการเวลาพักฟื้นให้ระบบต่าง ๆ กลับสู่ภาวะปกติเสียก่อน

ที่มา: SOHA

