ข่าวดาราบันเทิง

กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 18:36 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 17:49 น.
101
กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า "หนิง" 3 ปีแล้ว

สรุปดราม่าม้วนเดียวจบ “จิน” ควง “กวาง รติชา” เปิดตัวโต้ข่าวแย่งสามี ยันหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

ประเด็นร้อนที่ขาเผือกต้องรีบมุง! จากกรณีที่มีภาพของ “จิน ธรรมวัฒนะ” ควงสาวสวยปริศนาไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่ง ซึ่งบังเอิญว่าเป็นงานเดียวกับที่อดีตภรรยา หนิง ปณิตา ไปร่วมงานด้วย จนเกิดกระแสข่าวลือหนาหูว่าฝ่ายหญิงถูกกันซีนไม่ให้เข้างาน หรือพยายามไปหาแสงจากงานดังกล่าว

ล่าสุด ทั้งจิน และสาวข้างกาย “กวาง รติชา” ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ตัดสินใจไลฟ์สดเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าแบบหมดเปลือก สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

1. “กวาง” คือใคร และไปทำอะไรที่งาน?

สาวสวยคนดังกล่าวคือ “กวาง-รติชา” หรือ กวาง กิมมิค ดีกรีเป็นถึง CEO แบรนด์เครื่องสำอางร้อยล้าน เป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวมานานกว่า 10 ปี และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

กวางยืนยันว่าเธอได้รับเชิญไปร่วมงานในฐานะนักธุรกิจ เพื่อไปดูพาร์ทเนอร์สำหรับการไลฟ์ขายของ เธอไปกับกลุ่มเพื่อน ลงทะเบียนเข้างานถูกต้องตามปกติ “ไม่ได้ถูกกันไม่ให้เข้างาน” และ ไม่ได้ขอเข้าคนเดียวโดยทิ้งจินไว้ข้างนอก ตามข่าวลือแต่อย่างใด เธอย้ำว่าไม่ได้มีความคิดจะไปหาแสง เพราะทำธุรกิจมานานด้วยความซื่อสัตย์

2. เปิดตัวชัดเจน สถานะตอนนี้คือแฟนจิน

ยอมรับกลางไลฟ์ว่า คบหาดูใจกับ กวาง มาได้ 6 เดือน แล้ว (ณ วันที่ไลฟ์คือวันครบรอบ 6 เดือนพอดี) พร้อมยืนยันว่ามีกวางแค่คนเดียว ไม่ได้มีโลกหลายใบ

3. เคลียร์ปม “มือที่สาม” แย่งสามีชาวบ้าน?

นี่คือประเด็นที่ทั้งคู่เน้นย้ำที่สุด จินเผยว่า “ตนเองหย่าขาดกับอดีตภรรยา หนิง ปณิตา มาจะ 3 ปีแล้ว” ชีวิตครอบครัวเดิมจบไปนานแล้ว ต่างคนต่างมูฟออนและทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก ดังนั้น การคบกับกวางในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่ใช่การคบซ้อน และกวาง “ไม่ได้เป็นมือที่สาม” ที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกอย่างที่ชาวเน็ตกล่าวหา

4. รักครั้งนี้ไม่ได้มองที่ “เงิน” กวางตอบโต้คอมเมนต์ที่มองว่าคบจินเพราะรวย โดยบอกว่าเธอเริ่มจากศูนย์ หาเงินเองได้ และดูแลตัวเองได้ สิ่งที่เธอต้องการคือคนที่รับในตัวตนของเธอและลูกของเธอได้ ซึ่งจินทำตรงนี้ได้ดี ส่วนเรื่องอดีตหรือข่าวลบๆ ของฝ่ายชาย เธอมองว่าต้องเรียนรู้กันไป อย่าเพิ่งตัดสินคนจากข่าว

5. กวางทิ้งท้ายแบบสตรองว่า วันนี้ให้โอกาสจินได้คบกัน แต่ถ้าวันไหนจินกลับไปทำตัวไม่ดี กินเหล้าเยอะ หรือทำตัวเหมือนเดิม เธอก็พร้อมจะเดินออกมาทันที เพราะเธออยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องง้อใคร

สรุปสั้นๆ คือ กวาง แฟนจิน “ไม่ได้แย่ง ไม่ได้เป็นมือที่สาม และไม่ได้ไปหาแสง” เป็นการคบหากันหลังจากฝ่ายชายเป็นโสดมานานแล้วนั่นเอง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

52 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิง ตามกลไก GBC ไทยย้ำ 3 เงื่อนไขหลัก

53 นาที ที่แล้ว
บียร์ เดอะวอยซ์ ปล่อยเซตภาพคริสต์มาส บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า &quot;หนิง&quot; 3 ปีแล้ว บันเทิง

กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

ส่องชัด ๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 ให้โชคประเดิมเริ่มปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก หมออินเดียแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กล้ามาก! หนุ่มเขมร ขอแก้ปัญหาชาติ เสนอตัวแต่งงาน ลูกสาว คิม จองอึน หวังดึงเกาหลีเหนือเป็นพวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แก้มบุ๋ม ปรียาดา ยกย่อง กองทัพทหารไทย ลั่น เกิดมา 37 ปีเพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับแล้ว คนพา “กาน เวลไฟร์” หนี แฉเส้นทางหลบซ่อน ล่าสุดโผล่บนฝั่งตราด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา พบซากแม่ลูกช้างตาย โบ้ยฝีมือทหารไทย อ้างโดนกระสุน-สะเก็ดระเบิด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พบซากแม่ลูกช้างตาย โบ้ยฝีมือทหารไทย อ้างโดนกระสุน-สะเก็ดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปรแรงรับคริสต์มาส แต่งชุดซานต้า-ซานตี้ กินฟรีทันที 25 ธ.ค. วันเดียวเท่านั้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดแต่งงานคิมเบอร์ลี่ Dior ตัดให้เป็นคนที่ 6 ของโลก บันเทิง

เจาะลึกชุดแต่งงาน ‘คิมเบอร์ลี่’ 14 ล้าน Dior เนรมิตให้ คนที่ 6 ของโลก สวยสง่าดั่งเจ้าหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทย ยึดรังเขมร พบเสบียงเพียบ ‘มาม่า-ปลากระป๋องไทย’ พร้อมถุงยางวางเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า TIIHA แยกทาง &quot;สมาคมฮอกกี้ฯ&quot; สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ เกิดอะไรขึ้น ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย เศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 18:36 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 17:49 น.
101
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

กัมพูชา ส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิง ตามกลไก GBC ไทยย้ำ 3 เงื่อนไขหลัก

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button