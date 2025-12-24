กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

สรุปดราม่าม้วนเดียวจบ “จิน” ควง “กวาง รติชา” เปิดตัวโต้ข่าวแย่งสามี ยันหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว
ประเด็นร้อนที่ขาเผือกต้องรีบมุง! จากกรณีที่มีภาพของ “จิน ธรรมวัฒนะ” ควงสาวสวยปริศนาไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่ง ซึ่งบังเอิญว่าเป็นงานเดียวกับที่อดีตภรรยา หนิง ปณิตา ไปร่วมงานด้วย จนเกิดกระแสข่าวลือหนาหูว่าฝ่ายหญิงถูกกันซีนไม่ให้เข้างาน หรือพยายามไปหาแสงจากงานดังกล่าว
ล่าสุด ทั้งจิน และสาวข้างกาย “กวาง รติชา” ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ตัดสินใจไลฟ์สดเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าแบบหมดเปลือก สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
1. “กวาง” คือใคร และไปทำอะไรที่งาน?
สาวสวยคนดังกล่าวคือ “กวาง-รติชา” หรือ กวาง กิมมิค ดีกรีเป็นถึง CEO แบรนด์เครื่องสำอางร้อยล้าน เป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวมานานกว่า 10 ปี และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
กวางยืนยันว่าเธอได้รับเชิญไปร่วมงานในฐานะนักธุรกิจ เพื่อไปดูพาร์ทเนอร์สำหรับการไลฟ์ขายของ เธอไปกับกลุ่มเพื่อน ลงทะเบียนเข้างานถูกต้องตามปกติ “ไม่ได้ถูกกันไม่ให้เข้างาน” และ ไม่ได้ขอเข้าคนเดียวโดยทิ้งจินไว้ข้างนอก ตามข่าวลือแต่อย่างใด เธอย้ำว่าไม่ได้มีความคิดจะไปหาแสง เพราะทำธุรกิจมานานด้วยความซื่อสัตย์
2. เปิดตัวชัดเจน สถานะตอนนี้คือแฟนจิน
ยอมรับกลางไลฟ์ว่า คบหาดูใจกับ กวาง มาได้ 6 เดือน แล้ว (ณ วันที่ไลฟ์คือวันครบรอบ 6 เดือนพอดี) พร้อมยืนยันว่ามีกวางแค่คนเดียว ไม่ได้มีโลกหลายใบ
3. เคลียร์ปม “มือที่สาม” แย่งสามีชาวบ้าน?
นี่คือประเด็นที่ทั้งคู่เน้นย้ำที่สุด จินเผยว่า “ตนเองหย่าขาดกับอดีตภรรยา หนิง ปณิตา มาจะ 3 ปีแล้ว” ชีวิตครอบครัวเดิมจบไปนานแล้ว ต่างคนต่างมูฟออนและทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก ดังนั้น การคบกับกวางในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่ใช่การคบซ้อน และกวาง “ไม่ได้เป็นมือที่สาม” ที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกอย่างที่ชาวเน็ตกล่าวหา
4. รักครั้งนี้ไม่ได้มองที่ “เงิน” กวางตอบโต้คอมเมนต์ที่มองว่าคบจินเพราะรวย โดยบอกว่าเธอเริ่มจากศูนย์ หาเงินเองได้ และดูแลตัวเองได้ สิ่งที่เธอต้องการคือคนที่รับในตัวตนของเธอและลูกของเธอได้ ซึ่งจินทำตรงนี้ได้ดี ส่วนเรื่องอดีตหรือข่าวลบๆ ของฝ่ายชาย เธอมองว่าต้องเรียนรู้กันไป อย่าเพิ่งตัดสินคนจากข่าว
5. กวางทิ้งท้ายแบบสตรองว่า วันนี้ให้โอกาสจินได้คบกัน แต่ถ้าวันไหนจินกลับไปทำตัวไม่ดี กินเหล้าเยอะ หรือทำตัวเหมือนเดิม เธอก็พร้อมจะเดินออกมาทันที เพราะเธออยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องง้อใคร
สรุปสั้นๆ คือ กวาง แฟนจิน “ไม่ได้แย่ง ไม่ได้เป็นมือที่สาม และไม่ได้ไปหาแสง” เป็นการคบหากันหลังจากฝ่ายชายเป็นโสดมานานแล้วนั่นเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: