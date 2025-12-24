สว. โหวตพรึบ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. ฉลุย “นันทนา” ซัดแรง หยุดตั้งองค์กรอิสระ หวั่นประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) สมัยวิสามัญ มี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาวาระเร่งด่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 คน ได้แก่
นายสุชาติ สุนทรีเกษม อดีตผู้พิพากษาศาลอาญา (แทน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ)
นายมนูภาน ยศธแสนย์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (แทน นางสุวณา สุวรรณจูฑะ)
หลังจากประชุมลับเพื่อพิจารณาประวัตินานกว่า 1 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่า นายสุชาติ สุนทรีเกษม ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 150 เสียง ซึ่งถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน สว. ส่งผลให้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.
เดือดกลางสภา “นันทนา” ค้านหัวชนฝา ปม “ฮั้ว สว.”
บรรยากาศก่อนการลงมติมีความดุเดือด น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว.กลุ่มอิสระ ได้ลุกขึ้นอภิปรายทักท้วงอย่างหนัก โดยชี้ประเด็นเรื่อง “ความขัดกันแห่งผลประโยชน์” เรียกร้องให้ สว. ยุติการเลือกองค์กรอิสระทั้งหมดในขณะนี้ ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้
ปัจจุบันคดี “ฮั้วเลือก สว.” กำลังถูกดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยดีเอสไอได้สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องฐานฟอกเงินและอั้งยี่ ซึ่งมี สว. เกี่ยวข้องถึง 2 คน และมีข้อมูลว่า สว. อีกกว่า 138 คน ถูกร้องเรียนในชั้นอนุญาโตตุลาการสอบสวน
น.ส.นันทนา ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่ สว. ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบ เป็นผู้มีอำนาจโหวตเลือกกรรมการองค์กรอิสระ (เช่น กกต., ป.ป.ช., ศาลรัฐธรรมนูญ) เข้ามาทำหน้าที่ หากคนเหล่านี้เข้ามาแล้วทำคดีให้เป็นคุณแก่ สว. หรือพรรคการเมืองพวกพ้อง ประชาชนจะยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่
น.ส.นันทนา ทิ้งท้ายแรงว่า สว. ควรหยุดใช้อำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ก่อนที่ประชาชนจะหมดความอดทนและออกมา หยุดการทำหน้าที่ของ สว. ตลอดไป
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเสียงทักท้วง แต่ที่ประชุมก็เดินหน้าลงมติจนเสร็จสิ้น และได้ปิดการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญทันทีหลังจบวาระ
