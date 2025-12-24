ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82
วงการสงฆ์เศร้า “หลวงปู่สี สิริญาโณ” พระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา วัดป่าศรีมงคล ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82
วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอีสานต่างโศกเศร้าอาลัย เมื่อวัดป่าศรีมงคล (วัดป่าบ้านเปื่อย) จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศแจ้งข่าวการละสังขารของ พระราชวัชรสิริมงคล หรือ หลวงปู่สี สิริญาโณ อดีตประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล สาขาที่ 13 ของวัดหนองป่าพง โดยหลวงปู่สีได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 08.44 น. สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82 นับเป็นการสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานรูปสำคัญที่เปี่ยมไปด้วยบารมีธรรม
ตามที่ พระราชวัชรสิริมงคล (หลวงปู่สี สิริญาโณ) อดีตประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาให้การรักษาอย่างใกล้ชิดเต็มความสามารถร่วมกับการใช้เครื่องช่วยระบบหายใจ อาการก็ดีขึ้นและสลับกับคงที่ตามลำดับมา คณะศิษย์ได้นำหลวงปู่กลับมาพัก ที่วัดป่าศรีมงคล
ล่วงถึงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2568 พระราชวัชรสิริมงคล (หลวงปู่สี สิริญาโณ) มีอาการทรุดลงและได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2568 เวลา 08.44 น. รวมสิริอายุ 102 ปี พรรษา 82
วัดป่าศรีมงคล และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงขอประกาศแจ้งข่าวการละสังขาร ของพระราชวัชรสิริมงคล (หลวงปู่สี สิริญาโณ) ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กำหนดการอื่นๆ ทางวัดจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
