ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 13:50 น.
70

วงการสงฆ์เศร้า “หลวงปู่สี สิริญาโณ” พระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา วัดป่าศรีมงคล ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอีสานต่างโศกเศร้าอาลัย เมื่อวัดป่าศรีมงคล (วัดป่าบ้านเปื่อย) จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศแจ้งข่าวการละสังขารของ พระราชวัชรสิริมงคล หรือ หลวงปู่สี สิริญาโณ อดีตประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล สาขาที่ 13 ของวัดหนองป่าพง โดยหลวงปู่สีได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 08.44 น. สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82 นับเป็นการสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานรูปสำคัญที่เปี่ยมไปด้วยบารมีธรรม

ตามที่ พระราชวัชรสิริมงคล (หลวงปู่สี สิริญาโณ) อดีตประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาให้การรักษาอย่างใกล้ชิดเต็มความสามารถร่วมกับการใช้เครื่องช่วยระบบหายใจ อาการก็ดีขึ้นและสลับกับคงที่ตามลำดับมา คณะศิษย์ได้นำหลวงปู่กลับมาพัก ที่วัดป่าศรีมงคล

ล่วงถึงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2568 พระราชวัชรสิริมงคล (หลวงปู่สี สิริญาโณ) มีอาการทรุดลงและได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2568 เวลา 08.44 น. รวมสิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

วัดป่าศรีมงคล และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงขอประกาศแจ้งข่าวการละสังขาร ของพระราชวัชรสิริมงคล (หลวงปู่สี สิริญาโณ) ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กำหนดการอื่นๆ ทางวัดจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศแจ้ง หลวงปู่สี
FB/ วัดป่าศรีมงคล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

4 นาที ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

4 นาที ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

26 นาที ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

43 นาที ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

46 นาที ที่แล้ว
ดราม่า TIIHA แยกทาง &quot;สมาคมฮอกกี้ฯ&quot; สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ เกิดอะไรขึ้น ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

55 นาที ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย เศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ ไลฟ์สไตล์

24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวมเกร็ดตัวเลขจากตำนาน 25 ธ.ค. กับ 12 วันแห่งการเฉลิมฉลอง และ 8 เรนเดียร์คู่ใจ เปิดที่มา เลขมงคล-เลขเด็ด จากรากฐานประวัติศาสตร์ ต้อนรับงวดแรกของปี 2 ม.ค. 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด “วันคริสต์มาส” 2568 แกะรอยตำนาน “ซานตาคลอส” ลุ้นโชคปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม ข่าว

ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ครม. เคาะงบ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท ข่าว

ด่วน! ครม. อนุมัติ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. โหวตพรึบ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. ฉลุย “นันทนา” ซัดแรง หยุดตั้งองค์กรอิสระ หวั่นประโยชน์ทับซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดพักรถมอเตอร์เวย์ M9 มีสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข่าว

เช็ก 12 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ เที่ยวปีใหม่ 2569 วิ่งฟรี M7-M9 ลดเสี่ยงหลับใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู โหนกระแส ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 13:50 น.
70
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button