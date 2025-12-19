“ชูวิทย์” แฉเล่ห์ “ฮุนเซน” สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม
“ชูวิทย์” เตือนไทยรู้ทัน “ฮุน เซน” จิ้งจอกเฒ่า ชี้ศึกชายแดน ละครลวงโลกและสงครามชาตินิยม หวังสร้างคะแนนนิยมถ่ายโอนอำนาจให้ลูกชาย
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนให้ระวังเล่ห์เหลี่ยมของ “ฮุน เซน” อดีตผู้นำกัมพูชา ที่ถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ้งจอกเฒ่า” ผู้เจนจัดในสนามรบและการเมือง โดยระบุว่า “เล่ห์ของฮุนเซน หลังสงครามชายแดน”
ตลอดระยะเวลายาวนานที่ฮุนเซนครองอำนาจในกัมพูชา จากการสู้รบกันเองของคนเขมรที่เรียกว่า “เขมร 3 ฝ่าย” จวบจนเหตุการณ์พิพาทชายแดน ไทย-กัมพูชา ทำไมประเทศที่เล็กกว่า ยากจนกว่า และมีกองทัพที่ด้อยกว่าอย่างกัมพูชา ถึงกล้าเปิดสงครามยิงถล่มไทยก่อน?
เรียนรู้ศัตรู รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงต้องรู้จักฮุนเซนให้ถ่องแท้ ฮุนเซนไม่มีอุดมการณ์ แต่มีประสบการณ์ ผ่านสงคราม “ทุ่งสังหาร” คนเขมรตายเป็นล้าน แทบเกือบครึ่งประชากรของประเทศ แต่ฮุนเซนหนีรอดจากการ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” และกลับมาโค่นล่ม “พลพต“ เขมรแดงที่เรืองอำนาจในขณะนั้น หักหลังร่วมกับเวียดนามจนสามารถขับไล่เขมรแดงได้ ขึ้นครองบัลลังค์มาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีต่อมา
ฮุนเซนเป็นเผด็จการที่ยิ่งกว่าเผด็จการคนอื่นๆ ในโลก ผ่านสงคราม ผ่านความยากลำบาก ผ่านความเป็นความตาย ฮุนเซนไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นนักฉวยโอกาส ในขณะกำลังจะเพลี่ยงพล้ำ จะพลิกวิกฤตกลับเป็นโอกาสทุกครั้ง
ผู้นำทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ทรัมป์ สีจิ้นผิง ปูติน จนถึงฮุนเซนต่างรู้ว่า “สงครามชาตินิยม“ คือสงครามที่หอมหวลเสมอ โดยเฉพาะการเปิดสงครามกับประเทศที่ใหญ่กว่า กองทัพพร้อมกว่า อย่างประเทศเพื่อนบ้านแบบประเทศไทยในเรื่องดินแดนทับซ้อน
ฮุนเซนจะไม่มายอม “ศิโรราบ“ ให้ไทยโดยเด็ดขาด นี่คือที่มาของ ”ละครลวงโลก“ ของฮุนเซน ที่กำลังทำให้คนเขมร และชาติอื่นๆ เห็นว่า “เขมรถูกไทยรังแก” ด้วยความจนกว่า เล็กกว่า หากเทียบไปเหมือน ”คนจนถูกคนรวยรังแก” ยิ่งในพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่ชัดเจน ยิ่งทำให้ฮุนเซนใช้เป็นข้ออ้างกับประเทศต่างๆ จนถึงองค์กรกลางอย่างสหประชาชาติได้
เขมรไม่ได้ใช้อาวุธอย่างเดียว แต่ยังดำเนินการทางการฑูตด้วยการฟ้องป้ายสีไทยต่อทุกที่ทุกโอกาส พยายามลากไปถึง “ศาลโลก” ให้ได้ ฮุนเซนรู้จักการเมืองไทยเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลายาวนานรัฐบาลไทยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป แต่สันดานฮุนเซนไม่เคยเปลี่ยน รู้ทั้งรู้ว่าอาวุธที่เขมรมีไม่มีทางสู้ไทยได้ในทุกด้าน แต่ยังเลือกที่จะสู้ จะยิงก่อนรุกก่อนเสมอ
ในสายตาเราคือ “ความขัดแย้งเรื่องดินแดน” แต่ในสายตาฮุนเซนคือ “คะแนนนิยม” ที่กล้ากระตุกหนวดเสือ ปลุกกระแสให้คนเขมรรักชาติ เงินของฮุนเซนมากล้นจนไม่มีที่เก็บอยู่แล้ว ผลกระทบสแกมเมอร์จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของฮุนเซน แต่นักยุทธศาสตร์อย่างฮุนเซนรู้ว่า ท้ายสุดต้องจบที่โต๊ะเจรจา ในฐานะที่ตัวเองด้อยกว่า จนกว่า อาวุธน้อยกว่า ความชอบธรรมของประเทศที่ด้อยกว่า ย่อมได้รับความเห็นใจมากกว่า
ความกล้าของฮุนเซนย่อมมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลัง อาศัยความซับซ้อนของดินแดนเพื่อนบ้านที่ไม่ชัดเจนมาเป็นข้ออ้าง และท้ายสุดฮุนเซนรู้ว่า จะใช้ลีลาของประเทศที่ถูกรังแก ถูกถล่มจากไทย ไปนำเสนอต่อประชาคมโลก นี่ต่างหากที่เราต้องเตรียมแผนรองรับ “จิ้งจอกเฒ่า“ ที่ยอมวัดดวงในวาระสุดท้าย ก่อนส่งไม้ให้ลูกสานต่อ
เราจึงไม่ควรมองข้ามเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวนี้ เผด็จการที่อยู่มาได้ถึง 40 ปี โดยอาศัยรายได้จากสแกมเมอร์ คาสิโน พนันออนไลน์ทุกรูปแบบมานานกว่าสิบปี ไม่สนใจเรื่องอะไรที่ได้เงินน้อย คนที่หวังจะถึงจุดหมายโดยไม่สนวิธีการใดๆ ย่อมเป็นคนที่อันตรายเสมอ แม้แต่การรบในขณะนี้ก็ใช้วิธี “กองโจร” มึงมากูหนี มึงเผลอกูตี ไม่สู้ต่อหน้า ไม่รบเต็มรูปแบบ และเมื่อถึงเวลาก็พร้อมเจรจาด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังทันที
