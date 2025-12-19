ข่าว

“ชูวิทย์” แฉเล่ห์ “ฮุนเซน” สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:37 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:37 น.
57
"ชูวิทย์" แฉเล่ห์ "ฮุนเซน" สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม

“ชูวิทย์” เตือนไทยรู้ทัน “ฮุน เซน” จิ้งจอกเฒ่า ชี้ศึกชายแดน ละครลวงโลกและสงครามชาตินิยม หวังสร้างคะแนนนิยมถ่ายโอนอำนาจให้ลูกชาย

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนให้ระวังเล่ห์เหลี่ยมของ “ฮุน เซน” อดีตผู้นำกัมพูชา ที่ถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ้งจอกเฒ่า” ผู้เจนจัดในสนามรบและการเมือง โดยระบุว่า “เล่ห์ของฮุนเซน หลังสงครามชายแดน”

ตลอดระยะเวลายาวนานที่ฮุนเซนครองอำนาจในกัมพูชา จากการสู้รบกันเองของคนเขมรที่เรียกว่า “เขมร 3 ฝ่าย” จวบจนเหตุการณ์พิพาทชายแดน ไทย-กัมพูชา ทำไมประเทศที่เล็กกว่า ยากจนกว่า และมีกองทัพที่ด้อยกว่าอย่างกัมพูชา ถึงกล้าเปิดสงครามยิงถล่มไทยก่อน?

เรียนรู้ศัตรู รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงต้องรู้จักฮุนเซนให้ถ่องแท้ ฮุนเซนไม่มีอุดมการณ์ แต่มีประสบการณ์ ผ่านสงคราม “ทุ่งสังหาร” คนเขมรตายเป็นล้าน แทบเกือบครึ่งประชากรของประเทศ แต่ฮุนเซนหนีรอดจากการ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” และกลับมาโค่นล่ม “พลพต“ เขมรแดงที่เรืองอำนาจในขณะนั้น หักหลังร่วมกับเวียดนามจนสามารถขับไล่เขมรแดงได้ ขึ้นครองบัลลังค์มาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีต่อมา

ฮุนเซนเป็นเผด็จการที่ยิ่งกว่าเผด็จการคนอื่นๆ ในโลก ผ่านสงคราม ผ่านความยากลำบาก ผ่านความเป็นความตาย ฮุนเซนไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นนักฉวยโอกาส ในขณะกำลังจะเพลี่ยงพล้ำ จะพลิกวิกฤตกลับเป็นโอกาสทุกครั้ง

ผู้นำทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ทรัมป์ สีจิ้นผิง ปูติน จนถึงฮุนเซนต่างรู้ว่า “สงครามชาตินิยม“ คือสงครามที่หอมหวลเสมอ โดยเฉพาะการเปิดสงครามกับประเทศที่ใหญ่กว่า กองทัพพร้อมกว่า อย่างประเทศเพื่อนบ้านแบบประเทศไทยในเรื่องดินแดนทับซ้อน

ฮุนเซนจะไม่มายอม “ศิโรราบ“ ให้ไทยโดยเด็ดขาด นี่คือที่มาของ ”ละครลวงโลก“ ของฮุนเซน ที่กำลังทำให้คนเขมร และชาติอื่นๆ เห็นว่า “เขมรถูกไทยรังแก” ด้วยความจนกว่า เล็กกว่า หากเทียบไปเหมือน ”คนจนถูกคนรวยรังแก” ยิ่งในพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่ชัดเจน ยิ่งทำให้ฮุนเซนใช้เป็นข้ออ้างกับประเทศต่างๆ จนถึงองค์กรกลางอย่างสหประชาชาติได้

ฮุน เซน
FB/ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

เขมรไม่ได้ใช้อาวุธอย่างเดียว แต่ยังดำเนินการทางการฑูตด้วยการฟ้องป้ายสีไทยต่อทุกที่ทุกโอกาส พยายามลากไปถึง “ศาลโลก” ให้ได้ ฮุนเซนรู้จักการเมืองไทยเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลายาวนานรัฐบาลไทยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป แต่สันดานฮุนเซนไม่เคยเปลี่ยน รู้ทั้งรู้ว่าอาวุธที่เขมรมีไม่มีทางสู้ไทยได้ในทุกด้าน แต่ยังเลือกที่จะสู้ จะยิงก่อนรุกก่อนเสมอ

ในสายตาเราคือ “ความขัดแย้งเรื่องดินแดน” แต่ในสายตาฮุนเซนคือ “คะแนนนิยม” ที่กล้ากระตุกหนวดเสือ ปลุกกระแสให้คนเขมรรักชาติ เงินของฮุนเซนมากล้นจนไม่มีที่เก็บอยู่แล้ว ผลกระทบสแกมเมอร์จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของฮุนเซน แต่นักยุทธศาสตร์อย่างฮุนเซนรู้ว่า ท้ายสุดต้องจบที่โต๊ะเจรจา ในฐานะที่ตัวเองด้อยกว่า จนกว่า อาวุธน้อยกว่า ความชอบธรรมของประเทศที่ด้อยกว่า ย่อมได้รับความเห็นใจมากกว่า

ความกล้าของฮุนเซนย่อมมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลัง อาศัยความซับซ้อนของดินแดนเพื่อนบ้านที่ไม่ชัดเจนมาเป็นข้ออ้าง และท้ายสุดฮุนเซนรู้ว่า จะใช้ลีลาของประเทศที่ถูกรังแก ถูกถล่มจากไทย ไปนำเสนอต่อประชาคมโลก นี่ต่างหากที่เราต้องเตรียมแผนรองรับ “จิ้งจอกเฒ่า“ ที่ยอมวัดดวงในวาระสุดท้าย ก่อนส่งไม้ให้ลูกสานต่อ

เราจึงไม่ควรมองข้ามเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวนี้ เผด็จการที่อยู่มาได้ถึง 40 ปี โดยอาศัยรายได้จากสแกมเมอร์ คาสิโน พนันออนไลน์ทุกรูปแบบมานานกว่าสิบปี ไม่สนใจเรื่องอะไรที่ได้เงินน้อย คนที่หวังจะถึงจุดหมายโดยไม่สนวิธีการใดๆ ย่อมเป็นคนที่อันตรายเสมอ แม้แต่การรบในขณะนี้ก็ใช้วิธี “กองโจร” มึงมากูหนี มึงเผลอกูตี ไม่สู้ต่อหน้า ไม่รบเต็มรูปแบบ และเมื่อถึงเวลาก็พร้อมเจรจาด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

33 วินาที ที่แล้ว
โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง บันเทิง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

3 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน ข่าว

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

19 นาที ที่แล้ว
คลิปเบียร์ในชุดชั้นในตัวจิ๋วสร้างความฮือฮาในโซเชียล บันเทิง

คลิปเด็ด เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองเอ็มวี “Don’t cha?” ทะลุ 1 ล้านวิว ตอกย้ำความแซ่บ

23 นาที ที่แล้ว
ร้านแกงกะหรี่ Gold Curry แฉฝรั่งล่าเงินรางวัล ข่าว

ร้านแกงกะหรี่ แฉคลิป ฝรั่งโกงแข่งกินจุ คว้าเงินรางวัล 2 หมื่น เตือนร้านอื่นระวัง

33 นาที ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอชี้ ‘Beachy Head Woman’ ไม่ใช่คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ แต่เป็นสาวท้องถิ่นเมืองอีสต์บอร์น ข่าวต่างประเทศ

พลิกประวัติศาสตร์! คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ DNA ชี้ ไม่ใช่คนดำ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม กรุงเทพ อันดับ 1 เมืองนักท่องเที่ยวมากสุดแห่งปี มากกว่า 30 ล้านคน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานนี้เดือดแน่! ‘แอนโทนี โจชัว’ ลั่นขอปิดฉากอาชีพ ‘เจค พอล’ ในศึกประวัติศาสตร์ทาง Netflix

47 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบ คว้าทองประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ 2025

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรรคภูมิใจไทย เคาะส่งแคนดิเดตนายกฯ ลงเลือกตั้ง 69 ในวันนี้

55 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับปฏิทินประกันสังคมที่ไม่จำเป็นในยุคดิจิทัล ข่าว

สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อไต้หวัน วิเคราะห์เดือด ไทยถล่มกัมพูชา หวังล้างบางสแกมเมอร์ ต้นตอทำลายการท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ดับกลางห้องซาวน่า ร้านชุ่ยปิดระบบขอความช่วยเหลือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป เศรษฐกิจ

อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา นำทีมเดินขบวนโบกธงชาติ บันเทิง

นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพไทย เผย กาสิโนเขมร ทุนเทาออกแบบพิเศษ ถูกยิงแล้วไม่ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิป ทหารเขมรโอด เนิน 350 พังยับ หลังทัพไทยโจมตีหนัก แฉซ้ำยึดอาวุธจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง ข่าวการเมือง

ขุดภาพเก่า น้องสาว ยศชชนัน แต่งงานลูก สส.เขมร ‘ชยาภา’ ยันหย่านานแล้ว วอนเลิกโจมตีการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปี บันเทิง

ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไขปริศนา ‘ช่องสะงำ’ จุดเดียวใน 798 กม. ไทย-เขมรไม่ยิงปะทะกันเลย มีอะไรตรงนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; แฉเล่ห์ &quot;ฮุนเซน&quot; สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม ข่าว

“ชูวิทย์” แฉเล่ห์ “ฮุนเซน” สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักข่าวต่างชาติ โพสต์สันติภาพไม่มีวันเกิด ถ้า “เผด็จการ” ยังคงครองเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:37 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:37 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
คลิปเบียร์ในชุดชั้นในตัวจิ๋วสร้างความฮือฮาในโซเชียล

คลิปเด็ด เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองเอ็มวี “Don’t cha?” ทะลุ 1 ล้านวิว ตอกย้ำความแซ่บ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
ผลดีเอ็นเอชี้ ‘Beachy Head Woman’ ไม่ใช่คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ แต่เป็นสาวท้องถิ่นเมืองอีสต์บอร์น

พลิกประวัติศาสตร์! คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ DNA ชี้ ไม่ใช่คนดำ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button