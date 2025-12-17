ข่าว

ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 10:47 น.
ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025

วันนี้ 16 ธันวาคม 2568 โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายงานทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ตามที่คาดการณ์ไว้ สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกแก่ นักกีฬากรีฑา รายการวิ่ง 10,000 เมตร (ชาย) วิ่งผลัด 4×400 เมตร (ชาย) วิ่งผลัด 4×400 เมตร (หญิง) ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันกรีฑาอยู่ที่ตัวเต็ง คีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ได้เหรียญทองเป็นเหรียญที่ 3 ในการแข่งขันรายการ 10,000 เมตร (ชาย) หลังจากคว้าเหรียญทองจากรายการวิ่งระยะ 1,500 เมตรชาย และ 5,000 เมตรชาย มาได้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยเหรียญเงิน ได้แก่ นักวิ่งจากฟิลิปปินส์ และเหรียญทองแดง ได้แก่นักวิ่งจากอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ทีมนักวิ่งผลัดจากประเทศไทย🇹🇭ยังสามารถคว้าเหรียญทองในรายการวิ่ง 4×400 เมตร (ชาย) ไปได้อย่างงดงาม โดยมีเวียดนามและสิงคโปร์ ได้รับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ

สำหรับการแข่งขันวิ่ง 4×400 เมตร (หญิง) ทีมไทยก็ไม่น้อยหน้า ทำผลงานคว้าเหรียญเงินมาครอง ได้เช่นกัน

ภาพจาก: โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

